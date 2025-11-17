ETV Bharat / entertainment

आईबोम्मा पाइरेसी का मास्टरमाइंड गिरफ्तार, टॉलीवुड के दिग्गजों ने किया धन्यवाद, नागार्जुन बोले- अपराधियों के पास 5 करोड़ का डेटा

चिरंजीवी चिरंजीवी ने फिल्म इंडस्ट्री पर निर्भर लोगों पर पायरेसी के प्रभाव पर चर्चा की. उन्होंने पायरेसी के मुद्दे को संबोधित करने में शामिल सभी लोगों को धन्यवाद दिया और जनता से फिल्मों को अपनी फिल्मों की तरह देखने और पायरेटेड कंटेंट से बचने का आग्रह किया.

पुलिस ने मास्टरमाइंड के पास से वेब लॉगिन और सर्वर विवरण जब्त किए हैं. सोशल मीडिया पर प्रसारित एक पत्र में कहा गया है कि उन्होंने पहले पुलिस को चुनौती देते हुए कहा था, 'मेरे पास करोड़ों लोगों का डेटा है. इस वेबसाइट पर ध्यान देना बंद करो.'

फिल्म मेकर दिल राजू, सुरेश बाबू, चिरंजीवी, नागार्जुन और निर्देशक एसएस राजामौली सहित कई फिल्मी हस्तियों ने हैदराबाद शहर के पुलिस आयुक्त सज्जनार से कमांड कंट्रोल सेंटर में मुलाकात की. उन्होंने आईबोम्मा पाइरेसी इकोसिस्टम के मास्टरमाइंड इम्माधि रवि को गिरफ्तार करने की कार्रवाई की सराहना की. यह डिजिटल मूवी पाइरेसी के खिलाफ राज्य की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण सफलता है.

हैदराबाद: आईबोम्मा पायरेसी के मामले में हैदराबाद पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है. पुलिस ने आईबोम्मा पाइरेसी इकोसिस्टम के मास्टरमाइंड को धरदबोचा है. पुलिस की इस कार्रवाई की टॉलीवुड के दिग्गजों ने सराहना की है.

बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में चिरंजीवी ने कहा, 'पायरेसी इंडस्ट्री से भारी राजस्व की लूट कर रही है. इम्माधि रवि ने पुलिस को खुलेआम चुनौती दी थी कि वह उन्हें गिरफ्तार करे, यह अहंकार की हद थी. आखिरकार, वह सलाखों के पीछे है. इस उपलब्धि के लिए कमिश्नर और उनकी टीम को मेरा धन्यवाद. 'गेम चेंजर', 'थंडेल', 'किंगडम' जैसी कई बड़ी फिल्मों को पायरेसी के कारण भारी नुकसान हुआ है. मैंने तो यह भी सुना है कि बिहार का एक 22 साल का लड़का पायरेसी के जरिए खूब पैसा कमा रहा है, यह असहनीय है.'

एसएस राजामौली

इस मामले पर डायरेक्टर एसएस राजामौली ने पायरेसी के गंभीर परिणामों पर जोर देते हुए कहा कि ऐसी साइटों के जरिए अक्सर लोगों का डेटा अपराधियों को बेच दिया जाता है. उन्होंने इम्मादी रवि की गिरफ्तारी की तुलना किसी फिल्म के रोमांचक सीन से की, जहां दो महीने बाद नायक खलनायक पर विजय हासिल करता है.

राजामौली ने कहा, 'पुलिस के साथ खिलवाड़ मत करो. मैं इस मौके पर एक बात कहना चाहता हूं: कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता. अगर यह ऐसे मिलता है, तो इसके पीछे एक बड़ा खतरा है. यह आपको मौत के मुंह में ले जाएगा.'

नागार्जुन

नागार्जुन ने पायरेसी से निपटने में तेलंगाना पुलिस के प्रयासों की सराहना की. उन्होंने कहा, 'तेलंगाना पुलिस को बधाई. आईबोम्मा वेबसाइट एडमिन की गिरफ्तारी के बाद, चेन्नई के एक दोस्त ने मुझे बताया कि आपने वो कर दिखाया जो हम यहां नहीं कर पाए. ये अपराधी सिर्फ 20 करोड़ रुपये के लिए प्रेरित नहीं हैं. इस काम के पीछे एक अंतरराष्ट्रीय गिरोह है.'

नागार्जुन ने आगे खुलासा किया कि अपराधियों के पास 50 लाख ग्राहकों के डेटा तक पहुंच है, जो एक बड़ी योजना का हिस्सा है जिसका उद्देश्य फिल्म इंडस्ट्री का भारी वित्तीय लाभ के लिए शोषण करना है. उन्होंने दर्शकों को चेतावनी दी कि वे इस भ्रम में न पड़ें कि वे मुफ्त में फिल्में देख रहे हैं.

उन्होंने आगे कहा, 'यह सिर्फ तेलुगु राज्यों में ही नहीं है, हिंदी, तमिल और कई अन्य इंडस्ट्री भी प्रभावित हो रहे हैं. यह सिर्फ 20 करोड़ रुपये की बात नहीं है, उनकी कमाई हजारों करोड़ रुपये में होगी. मुफ्त में फिल्में दिखाना एक जाल है. छह महीने पहले, हमारे परिवार का एक सदस्य डिजिटल गिरफ्तारी का शिकार हो गया था. जब हम यह सोचकर कोई वेबसाइट खोलते हैं कि हम मुफ्त में फिल्में देख रहे हैं. ऐसा नहीं होता. हमारी सारी जानकारी उनके पास चली जाती है. पायरेसी गैरकानूनी है.'

सुरेश बाबू और दिल राजू

प्रोड्यूसर सुरेश बाबू ने कहा कि पुलिस की कार्रवाई से फिल्म इंडस्ट्री की स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ है. उन्होंने लोगों से पायरेटेड फिल्में न देखने का आग्रह किया. वहीं, दिल राजू ने यह भी चेतावनी दी कि चूंकि अपराधियों के पास व्यक्तिगत डेटा होता है, इसलिए वे आगे भी अपराध कर सकते हैं. उन्होंने दर्शकों को यह ध्यान रखने की सलाह दी कि बिना भुगतान के फिल्में देखने से ऐसी समस्याएं पैदा होती हैं.