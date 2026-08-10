IAS तुकाराम मुंढे ने 'धक-धक गर्ल' पर किया बड़ा खुलासा, बोले- जब माधुरी दीक्षित...
बॉलीवुड एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित की शादी के बाद महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के कमिश्नर तुकाराम मुंढे ने एक मजेदार अनुभव याद किया.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 10, 2026 at 8:52 PM IST
हैदराबाद: महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के कमिश्नर तुकाराम मुंढे इन दिनों सुर्खियों में छाए हुए हैं. आए दिन उनके रेड मारने की खबर छपती रहती है. हाल ही में उनका एक इंटरव्यू सामने आया है, जिसमें उन्होंने अपनी यूपीएससी की तैयारी के दिनों की एक मजेदार कहानी सुनाई. आईएएस अधिकारी ने याद किया कि कैसे उनके एक दोस्त, जो अब कस्टम्स में सीनियर अधिकारी हैं, एक बार बहुत परेशान होकर उनके पास आए थे. तुकाराम मुंढे को पहले तो लगा कि कोई गंभीर बात हो गई है, लेकिन बाद में पता चला कि उनके दोस्त के दिल टूटने की वजह बॉलीवुड स्टार माधुरी दीक्षित की शादी थी.
तुकाराम मुंढे ने यह किस्सा शनिवार, 8 अगस्त को पुणे के बालगंधर्व रंगमंदिर में हुए 'अनस्टॉपेबल तुकाराम' नाम के एक ओपन इंटरव्यू के दौरान सुनाया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. मशहूर लेखक अरविंद जगताप ने यह इंटरव्यू लिया था. बातचीत के दौरान, तुकाराम मुंढे ने अपने बचपन, स्कूल के दिनों, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और पब्लिक सर्विस में अपने सफर के बारे में बात की. उन्होंने अपने शुरुआती दिनों के कई निजी अनुभव भी साझा किए.
1998-99 के आस-पास की एक घटना को याद करते हुए तुकाराम मुंढे ने बताया कि वे यूपीएससी मेंस परीक्षा की तैयारी कर रहे थे और मजाक में खुद को 'पैरासाइट' (परजीवी) या 'फ्री-लोडर' (मुफ्तखोर) कहते थे. उन्होंने कहा कि वह और उनके दोस्त पंकज, जो अब कस्टम्स कमिश्नर हैं, देर रात तक साथ पढ़ाई करते थे.
तुकाराम मुंढे ने कहा, 'हम दोनों देर रात तक पढ़ाई करते थे. वह मुझसे एक-दो घंटे बाद सोता था. मैं सुबह करीब दो या तीन बजे सोता था, जबकि वह तीन या चार बजे के आसपास सोता था और थोड़ी देर से उठता था.'
अधिकारी ने बताया कि वह सोकर उठने के बाद फिर से पढ़ाई शुरू करते थे और अक्सर अपने कमरे और लाइब्रेरी के बीच बने कॉरिडोर में बैठते थे. एक सुबह उनका एक दोस्त पीछे से उनके पास आया, उसने अपना हाथ उनकी गर्दन के चारों ओर रखा और रोने लगा.
तुकाराम ने याद करते हुए कहा, 'उसे रोते हुए देखकर मैं हैरान रह गया. मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ है. लेकिन वह रोता ही रहा. मुझे नहीं पता कि उसकी आंखों में सचमुच आंसू थे या नहीं, लेकिन वह रोने जैसी आवाजें निकाल रहा था.' उन्होंने कहा कि शुरू में उन्हें डर लगा कि कुछ सीरियस बात तो नहीं है.
तुकाराम ने कहा, 'मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ है?' फिर उनके दोस्त ने उनसे पूछा कि क्या उसने अखबार पढ़ा है. मुंढे ने कहा कि उसने अखबार देखा था, लेकिन उसे कुछ भी असामान्य नहीं लगा. उसने फिर अपने दोस्त से पूछा कि वह क्यों रो रहा है. उसके बाद उनके दोस्त ने जो जवाब दिया, उसे सुनकर वह हैरान रह गए.
मुंढे ने याद करते हुए बताया, 'उसने कहा, 'अरे, माधुरी की शादी हो गई' मैंने कहा, 'तो क्या हुआ?' फिर उसने जवाब दिया, 'माधुरी दीक्षित...' यह सुनकर सभा में मौजूद सब हंसने लगे. बातचीत के दौरान उनसे उनके पसंदीदा एक्ट्रेस के बारे में भी पूछा गया. हालांकि, मुंढे ने नाम बताने से इनकार कर दिया.
माधुरी वाले किस्से ने एक और सवाल खड़ा कर दिया. तुकाराम से पूछा गया कि उन सालों में वह खुद किस एक्टर या एक्ट्रेस को पसंद करते थे. उन्होंने मजाक में कहा, 'जहां तक मुझे कौन पसंद था, मैं अभी यह बताने की हिम्मत नहीं करूंगा. मेरी शादीशुदा जिंदगी ठीक चल रही है.'
एफडीए कमिश्नर के तौर पर हालिया कामों की वजह से तुकाराम मुंढे पर लोगों का ध्यान बढ़ रहा है. पद संभालने के बाद से, उन्होंने पूरे महाराष्ट्र में फ़ूड सेफ्टी के नियमों के उल्लंघन के खिलाफ कार्रवाई की है, जिसमें होटलों, कैंटीनों और अस्पतालों में छापे मारना शामिल है. उनके विभाग ने मिलावटी पनीर और दूध से जुड़े मामलों में भी कार्रवाई की है.