ETV Bharat / entertainment

'पता नहीं वापस आऊंगी या नहीं', सिंगिंग छोड़ रहीं नेहा कक्कड़? शेयर करते ही डिलीट किए पोस्ट, फैंस को हो रही टेंशन

इस संदेश ने तुरंत सबका ध्यान खींचा, क्योंकि इसमें भावनात्मक थकावट और अनिश्चितता का संकेत था. कुछ ही समय बाद, नेहा ने एक और पोस्ट शेयर करते हुए जनता और मीडिया से निजता बनाए रखने का अनुरोध किया. उन्होंने लिखा, 'मैं पैपराजी और प्रशंसकों से निवेदन करती हूं कि मुझे बिल्कुल भी कैमरे में कैद नहीं करें, मुझे उम्मीद है कि आप मेरी निजता का सम्मान करेंगे और मुझे इस दुनिया में खुलकर जीने देंगे, मेरा निवेदन है, मेरी शांति के लिए आप सब इतना तो कर ही सकते हैं'.

पहली पोस्ट में नेहा ने लिखा, 'जिम्मेदारियों, रिश्तों, काम और उन सभी चीजों से कुछ समय के लिए ब्रेक लेने का समय आ गया है, जिनके बारे में मैं अभी सोच सकती हूं, पता नहीं मैं वापस आऊंगी या नहीं, धन्यवाद।"

हैदराबाद: नेहा कक्कड़ ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर कुछ पोस्ट शेयर किए, जिन्हें बाद में डिलीट कर दिया. अब डिलीट हो चुकी इन स्टोरीज में नेहा ने संकेत दिया कि वह 'जिम्मेदारियों और रिश्तों' से कुछ समय के लिए ब्रेक लेना चाहती हैं. यह पोस्ट उनके हालिया गाने 'कैंडी शॉप' को लेकर ऑनलाइन हो रही तीखी आलोचना के बीच आई है.



इन स्टोरीज को पोस्ट करने के एक घंटे के भीतर ही नेहा ने इन्हें अपने इंस्टाग्राम हैंडल से डिलीट कर दिया. तब से गायिका ने इस बारे में कोई सार्वजनिक स्पष्टीकरण नहीं दिया है, जिससे फैंस इस अचानक फैसले के पीछे के कारणों को लेकर टेंशन में हैं.

नेहा कक्कड़ (Neha Kakkar Insta Story)



दिसंबर 2025 में, नेहा ने अपने भाई टोनी कक्कड़ के साथ मिलकर बनाया अपना न्यू ट्रैक 'कैंडी शॉप' रिलीज किया. हालांकि शुरुआत में कई लोगों ने इसे रंगीन और खुशनुमा बताया, लेकिन बाद में यह काफी विवादों में घिर गया. सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने गाने के बोल और डांस स्टेप्स की आलोचना करते हुए उन्हें 'घटिया', 'अश्लील' और 'बेहूदा' बताया.

कई यूजर्स ने नेहा पर के-पॉप और अंतरराष्ट्रीय पॉप सितारों की नकल करने की अत्यधिक कोशिश करने का आरोप लगाया. इस गाने को सभी प्लेटफॉर्म्स पर कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा और यह कई चुटकुलों का सब्जेक्ट बन गया.

अब, नेहा की इन इंस्टाग्राम स्टोरीज ने कुछ लोगों को यह अटकलें लगाने पर मजबूर कर दिया है कि क्या कैंडी शॉप को लेकर फैली नकारात्मक प्रतिक्रिया ही उनके ब्रेक लेने के फैसले का कारण थी. कुछ अन्य लोगों का मानना ​​है कि स्टोरी का संबंध उनके 'रिश्तों' से हो सकता है.

डिलीट की गई स्टोरीज को तुरंत हटा दिया गया, लेकिन नेहा ने सोशल मीडिया से दूर रहने के अपने फैसले के बारे में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है. उनके फैंस यह जानने के लिए उत्सुक और चिंतित हैं कि इस ब्रेक के पीछे असली वजह क्या है.