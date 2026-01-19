ETV Bharat / entertainment

'पता नहीं वापस आऊंगी या नहीं', सिंगिंग छोड़ रहीं नेहा कक्कड़? शेयर करते ही डिलीट किए पोस्ट, फैंस को हो रही टेंशन

नेहा कक्कड़ ने ब्रेक लेने के बारे में इंस्टाग्राम स्टोरीज शेयर कीं और फिर डिलीट कर दीं, जिससे फैंस चिंतित हो गए.

Neha Kakkar
सिंगिंग छोड़ रहीं नेहा कक्कड़? (ANI)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 19, 2026 at 3:09 PM IST

|

Updated : January 19, 2026 at 3:37 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: नेहा कक्कड़ ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर कुछ पोस्ट शेयर किए, जिन्हें बाद में डिलीट कर दिया. अब डिलीट हो चुकी इन स्टोरीज में नेहा ने संकेत दिया कि वह 'जिम्मेदारियों और रिश्तों' से कुछ समय के लिए ब्रेक लेना चाहती हैं. यह पोस्ट उनके हालिया गाने 'कैंडी शॉप' को लेकर ऑनलाइन हो रही तीखी आलोचना के बीच आई है.

पहली पोस्ट में नेहा ने लिखा, 'जिम्मेदारियों, रिश्तों, काम और उन सभी चीजों से कुछ समय के लिए ब्रेक लेने का समय आ गया है, जिनके बारे में मैं अभी सोच सकती हूं, पता नहीं मैं वापस आऊंगी या नहीं, धन्यवाद।"

Neha Kakkar
नेहा कक्कड़ (Neha Kakkar Insta Story)

इस संदेश ने तुरंत सबका ध्यान खींचा, क्योंकि इसमें भावनात्मक थकावट और अनिश्चितता का संकेत था. कुछ ही समय बाद, नेहा ने एक और पोस्ट शेयर करते हुए जनता और मीडिया से निजता बनाए रखने का अनुरोध किया. उन्होंने लिखा, 'मैं पैपराजी और प्रशंसकों से निवेदन करती हूं कि मुझे बिल्कुल भी कैमरे में कैद नहीं करें, मुझे उम्मीद है कि आप मेरी निजता का सम्मान करेंगे और मुझे इस दुनिया में खुलकर जीने देंगे, मेरा निवेदन है, मेरी शांति के लिए आप सब इतना तो कर ही सकते हैं'.


इन स्टोरीज को पोस्ट करने के एक घंटे के भीतर ही नेहा ने इन्हें अपने इंस्टाग्राम हैंडल से डिलीट कर दिया. तब से गायिका ने इस बारे में कोई सार्वजनिक स्पष्टीकरण नहीं दिया है, जिससे फैंस इस अचानक फैसले के पीछे के कारणों को लेकर टेंशन में हैं.

Neha Kakkar
नेहा कक्कड़ (Neha Kakkar Insta Story)


दिसंबर 2025 में, नेहा ने अपने भाई टोनी कक्कड़ के साथ मिलकर बनाया अपना न्यू ट्रैक 'कैंडी शॉप' रिलीज किया. हालांकि शुरुआत में कई लोगों ने इसे रंगीन और खुशनुमा बताया, लेकिन बाद में यह काफी विवादों में घिर गया. सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने गाने के बोल और डांस स्टेप्स की आलोचना करते हुए उन्हें 'घटिया', 'अश्लील' और 'बेहूदा' बताया.

कई यूजर्स ने नेहा पर के-पॉप और अंतरराष्ट्रीय पॉप सितारों की नकल करने की अत्यधिक कोशिश करने का आरोप लगाया. इस गाने को सभी प्लेटफॉर्म्स पर कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा और यह कई चुटकुलों का सब्जेक्ट बन गया.

अब, नेहा की इन इंस्टाग्राम स्टोरीज ने कुछ लोगों को यह अटकलें लगाने पर मजबूर कर दिया है कि क्या कैंडी शॉप को लेकर फैली नकारात्मक प्रतिक्रिया ही उनके ब्रेक लेने के फैसले का कारण थी. कुछ अन्य लोगों का मानना ​​है कि स्टोरी का संबंध उनके 'रिश्तों' से हो सकता है.

डिलीट की गई स्टोरीज को तुरंत हटा दिया गया, लेकिन नेहा ने सोशल मीडिया से दूर रहने के अपने फैसले के बारे में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है. उनके फैंस यह जानने के लिए उत्सुक और चिंतित हैं कि इस ब्रेक के पीछे असली वजह क्या है.

ये भी पढ़ें :

कम उम्र में इतने करोड़ की मालकिन हैं नेहा कक्कड़, शान से जीती हैं लाइफ, फॉलोअर्स की रेस में बड़ी-बड़ी एक्ट्रेस से हैं आगे

Last Updated : January 19, 2026 at 3:37 PM IST

TAGGED:

NEHA KAKKAR CRYPTIC POST
NEHA KAKKAR CONTROVERSY
NEHA KAKKAR DELETED POST
नेहा कक्कड़ ब्रेक स्टोरी
NEHA KAKKAR CANDY SHOP BACKLASH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.