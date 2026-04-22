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'मुझे 9 करोड़ रु के कर्ज के लिए जेल नहीं हुई', राजपाल यादव ने बताई क्या थी सजा की असली वजह

हैदराबाद: हिंदी सिनेमा के हास्य अभिनेता राजपाल यादव ने करोड़ों के कर्ज विवाद और चेक बाउंस मामले में अपनी जेल की सजा को लेकर उठे विवाद पर बात करते हुए कहा है कि स्थिति को बड़े पैमाने पर गलत समझा गया है. अभिनेता ने इस बात का खंडन किया कि उनकी कानूनी परेशानियां पैसे चुकाने में असमर्थता के कारण उत्पन्न हुईं. एक इंटरव्यू में नवाजुद्दीन सिद्दीकी को लेकर बात शुरू हुई, जिन्होंने एक बार राजपाल की प्रशंसा करते हुए उन्हें एक 'दयालु' व्यक्ति बताया था जो संघर्षरत अभिनेताओं का समर्थन करते थे.

यादव ने स्वीकार किया कि कई लोग सवाल उठाते हैं कि लंबे फिल्मी करियर वाले व्यक्ति को ऐसी स्थिति का सामना कैसे करना पड़ सकता है. हालांकि, उन्होंने जोर देकर कहा कि मामला सिर्फ पैसों से कहीं बढ़कर है. उन्होंने कहा, 'यही तो असली सवाल है, जिस दिन लोग इसे समझेंगे, वे मेरे पूरे मामले को समझ जाएंगे. मुझे पैसों की कमी के कारण जेल नहीं हुई थी. यह एक बड़ा मुद्दा था और सिद्धांतों का मामला था'.

उन्होंने आगे दावा किया कि अगर मामला सिर्फ 5 करोड़ रुपये का होता तो सालों पहले सुलझ गया होता, लेकिन विवाद काफी बड़े नुकसान में बदल गया. उन्होंने कहा, 'ये 5 करोड़ का मसला होता तो 2012 में निपटारा हो जाता. इस 5 करोड़ ने 17 करोड़ को डुबाने का काम किया है'.