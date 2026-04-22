'मुझे 9 करोड़ रु के कर्ज के लिए जेल नहीं हुई', राजपाल यादव ने बताई क्या थी सजा की असली वजह
राजपाल यादव ने स्पष्ट किया कि उन्हें 9 करोड़ रुपये के कर्ज मामले में किसलिए जेल हुई थी.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 22, 2026 at 12:23 PM IST
हैदराबाद: हिंदी सिनेमा के हास्य अभिनेता राजपाल यादव ने करोड़ों के कर्ज विवाद और चेक बाउंस मामले में अपनी जेल की सजा को लेकर उठे विवाद पर बात करते हुए कहा है कि स्थिति को बड़े पैमाने पर गलत समझा गया है. अभिनेता ने इस बात का खंडन किया कि उनकी कानूनी परेशानियां पैसे चुकाने में असमर्थता के कारण उत्पन्न हुईं. एक इंटरव्यू में नवाजुद्दीन सिद्दीकी को लेकर बात शुरू हुई, जिन्होंने एक बार राजपाल की प्रशंसा करते हुए उन्हें एक 'दयालु' व्यक्ति बताया था जो संघर्षरत अभिनेताओं का समर्थन करते थे.
यादव ने स्वीकार किया कि कई लोग सवाल उठाते हैं कि लंबे फिल्मी करियर वाले व्यक्ति को ऐसी स्थिति का सामना कैसे करना पड़ सकता है. हालांकि, उन्होंने जोर देकर कहा कि मामला सिर्फ पैसों से कहीं बढ़कर है. उन्होंने कहा, 'यही तो असली सवाल है, जिस दिन लोग इसे समझेंगे, वे मेरे पूरे मामले को समझ जाएंगे. मुझे पैसों की कमी के कारण जेल नहीं हुई थी. यह एक बड़ा मुद्दा था और सिद्धांतों का मामला था'.
उन्होंने आगे दावा किया कि अगर मामला सिर्फ 5 करोड़ रुपये का होता तो सालों पहले सुलझ गया होता, लेकिन विवाद काफी बड़े नुकसान में बदल गया. उन्होंने कहा, 'ये 5 करोड़ का मसला होता तो 2012 में निपटारा हो जाता. इस 5 करोड़ ने 17 करोड़ को डुबाने का काम किया है'.
राजपाल ने विवाद के दौरान मौजूद फिल्म प्रोजेक्ट्स के बारे में भी बात की और बताया कि समस्याएं शुरू होने से पहले इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा पूरा हो चुका था. उन्होंने कहा, '12 करोड़ रुपये पहले ही खर्च हो चुके थे... लेकिन यह फिल्म 22 करोड़ रुपये में तैयार हुई थी. अगर दुश्मन भी किसी प्रोजेक्ट में शामिल हों, तो उन्हें उसे रिलीज होने देना चाहिए. फैसला दर्शकों को करना चाहिए'.
धोखाधड़ी के आरोपों का जवाब देते हुए, अभिनेता ने फिल्म इंडस्ट्री का बचाव किया. उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में फिल्में कमर्शियल रूप से असफल होती हैं, और केवल असफलता को ही गलत काम के बराबर नहीं माना जाना चाहिए.
चल रही कानूनी लड़ाई के बावजूद, यादव ने न्यायिक प्रक्रिया में विश्वास व्यक्त किया और कहा कि हालांकि उन्होंने विवाद शुरू नहीं किया था, फिर भी वह इसे अंत तक ले जाने के लिए तैयार हैं.