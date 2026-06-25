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सामंथा रुथ प्रभु ने कंफर्म की प्रेग्नेंसी, बोलीं- मैं बहुत खुश हूं, मुझे अब मैटरनिटी लीव लेनी है

सामंथा रुथ प्रभु ने कंफर्म की प्रेग्नेंसी ( ANI )

हैदराबाद: साउथ सुपरहिट एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु ने आखिरकार फैंस को गुडन्यूज दे ही दी. दरअसल, एक इवेंट में सामंथा ने इस बात पर मुहर लगा दी है कि वह प्रेग्नेंट हैं. बता दें, हाल ही में पति राज निदिमोरू के साथ एक आउटिंग के दौरान बेबी बंप दिखाते हुए समंथा रुथ प्रभु की प्रेग्नेंसी की अफवाहें फैली थी. उनकी हालिया रिलीज फिल्म 'मा इंटी बंगारम' की सफलता के बीच , उनके पर्सनल लाइफ से जुड़ी अफवाहें सुर्खियों में छाई हुई हैं. कुछ दिनों तक चुप्पी साधे रखने के बाद अब सामंथा ने आखिरकार प्रेग्नेंसी की खबर की पुष्टि कर दी है. हाल ही में एक फैन इंटरेक्शन के दौरान, अभिनेत्री ने मैटरनिटी लीव लेने के बारे में बात करते हुए, इस अफवाह पर इशारों-इशारों में अपनी प्रतिक्रिया दी. प्रेग्नेंट हैं सामंथा रुथ प्रभु मां इंटी बंगारम की सक्सेस मीट के दौरान सामंथा ने कहा, 'माफ कीजिए दोस्तों, एक छोटा सा गैप और फिर मैं वापस आ जाऊंगी. दरअसल, मुझे अभी मैटरनिटी लेनी है, लेकिन मैं बहुत-बहुत खुश हूं...'. उन्होंने ब्रेक लेने के बाद अपने फैंस के लिए एक और रोमांचक प्रोजेक्ट पर काम करने के बारे में बात करते हुए इसकी पुष्टि की.