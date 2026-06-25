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सामंथा रुथ प्रभु ने कंफर्म की प्रेग्नेंसी, बोलीं- मैं बहुत खुश हूं, मुझे अब मैटरनिटी लीव लेनी है

अभिनेत्री प्रेग्नेंसी के पहले ट्राइमेस्टर में हैं. कुछ समय तक गुपचुप तरीके से एक-दूसरे को डेट करने के बाद इस जोड़े ने शादी की थी.

Samantha Ruth Prabhu CONFIRMS Pregnancy
सामंथा रुथ प्रभु ने कंफर्म की प्रेग्नेंसी (ANI)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 25, 2026 at 10:02 AM IST

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हैदराबाद: साउथ सुपरहिट एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु ने आखिरकार फैंस को गुडन्यूज दे ही दी. दरअसल, एक इवेंट में सामंथा ने इस बात पर मुहर लगा दी है कि वह प्रेग्नेंट हैं. बता दें, हाल ही में पति राज निदिमोरू के साथ एक आउटिंग के दौरान बेबी बंप दिखाते हुए समंथा रुथ प्रभु की प्रेग्नेंसी की अफवाहें फैली थी. उनकी हालिया रिलीज फिल्म 'मा इंटी बंगारम' की सफलता के बीच , उनके पर्सनल लाइफ से जुड़ी अफवाहें सुर्खियों में छाई हुई हैं.

कुछ दिनों तक चुप्पी साधे रखने के बाद अब सामंथा ने आखिरकार प्रेग्नेंसी की खबर की पुष्टि कर दी है. हाल ही में एक फैन इंटरेक्शन के दौरान, अभिनेत्री ने मैटरनिटी लीव लेने के बारे में बात करते हुए, इस अफवाह पर इशारों-इशारों में अपनी प्रतिक्रिया दी.

प्रेग्नेंट हैं सामंथा रुथ प्रभु

मां इंटी बंगारम की सक्सेस मीट के दौरान सामंथा ने कहा, 'माफ कीजिए दोस्तों, एक छोटा सा गैप और फिर मैं वापस आ जाऊंगी. दरअसल, मुझे अभी मैटरनिटी लेनी है, लेकिन मैं बहुत-बहुत खुश हूं...'. उन्होंने ब्रेक लेने के बाद अपने फैंस के लिए एक और रोमांचक प्रोजेक्ट पर काम करने के बारे में बात करते हुए इसकी पुष्टि की.

सामंथा रुथ प्रभु-राज निदिमोरु

इस मौके पर सामंथा के डायरेक्टर पति राज भी वहां मौजूद थे. सामंथा ने जब अपने फैंस के साथ खुशखबरी साझा की तो उन्हें खुशी से झूमते हुए देखा गया. खबरों के अनुसार, अभिनेत्री अपनी प्रेग्नेंसी के पहले ट्राइमेस्टर में हैं. कुछ समय तक गुपचुप तरीके से एक-दूसरे को डेट करने के बाद इस जोड़े ने 1 दिसंबर, 2025 को शादी कर ली थी.

उनकी शादी एक निजी समारोह में हुई थी, जिसमें करीबी परिवार और दोस्त शामिल हुए थे. यह कोयंबटूर के ईशा योग केंद्र स्थित लिंग भैरवी मंदिर में भूत शुद्धि विवाह समारोह था. खबरों के अनुसार, दोनों को फिल्म 'द फैमिली मैन 2' की शूटिंग के दौरान प्यार हो गया था.

राज और सामंथा दोनों के ही बहुत बड़े फैंस हैं, लेकिन वे अपनी निजी जिंदगी को पब्लिकली दूर रखना पसंद करते हैं. हालांकि, 'ऊ अंटावा' स्टार सामंथा समय-समय पर अपने फैंस के साथ अपनी जिंदगी की कुछ खास झलकियां साझा करती रहती हैं.

मां इंटी बंगारम सक्सेस

फिलहाल उनके पास जश्न मनाने का एक और कारण है . माँ इंटी बंगारम इस फिल्म की कहानी और पटकथा राज ने तैयार की थी, जिन्होंने वसंत मारिंगंती और प्रहस बोप्पुडी के साथ मिलकर फिल्म का सह-निर्माण और सह-लेखन भी किया था. सामंथा स्टारर इस फिल्म को दर्शकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है. खबरों के मुताबिक, इसने बॉक्स ऑफिस पर 46 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई कर ली है.

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