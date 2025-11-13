'द गर्लफ्रेंड' की सक्सेस पार्टी में विजय देवरकोंडा ने भरी महफिल में चूमा रश्मिका मंदाना का हाथ, बोले- मुझे आप पर गर्व है
वीडियो में देखिए जब विजय देवरकोंडा ने सबके सामने रश्मिका मंदाना का हाथ चूमा तो, एक्ट्रेस का कैसे रिएक्शन था.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 13, 2025 at 11:52 AM IST|
Updated : November 13, 2025 at 12:05 PM IST
हैदराबाद: साउथ सिनेमा की सुपरहिट एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना की एक और फिल्म द गर्लफ्रेंड बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म कर रही है. इस बाबत हैदराबाद में द गर्लफ्रेंड की सक्सेस पार्टी रखी गई थी. इस पार्टी में रश्मिका मंदाना के कथित बॉयफ्रेंड विजय देवराकोंडा भी पहुंचे थे. इवेंट में रश्मिका और विजय के बीच इतना खूबसूरत मोमेंट कैप्चर हुआ कि देखने वाले देखते ही रह गए और इस चर्चित जोड़ी के फैंस के दिल तो बाग-बाग हो गया है. अपनी रिलेशनशिप को छिपाकर रखने वाले विजय और रश्मिका ने आखिरकार अपने प्यार को जगजाहिर कर ही दिया. क्योंकि इस इवेंट में विजय ने सबके के सामने रश्मिका के हाथ को बहुत ही प्यार से चूमा, जो अब चर्चा का विषय बन चुका है.
विजय ने चूमा रश्मिका मंदाना का हाथ
आप देख सकते हैं कि द गर्लफ्रेंड के सेट पर रश्मिका मंदाना अपने फिल्म वाले लुक में खूबसूरत सूट पहनकर पहुंची थीं. वहीं, विजय बंदगला कोट में पहुंचे थे. इवेंट में रश्मिका ने विजय का स्वागत किया और फिर विजय ने अपना प्यार जताते हुए रश्मिका के हाथों को चूम लिया. विजय और रश्मिका का यह खूबसूरत वीडियो उस वक्त में आया है, जब हाल ही में कथित कपल की सगाई की खबरें तेजी से फैली थीं. अब विजय और रश्मिका के इस वीडियो पर गीता-गोविंदम जोड़ी के फैंस भी खूब प्यार लुटा रहे हैं. विजय और रश्मिका के इस वीडियो पर कई फैंस लिखा है, लवली और बेस्ट कपल, नजर ना लगे'.
इमोशनल हुईं रश्मिका मंदाना
वहीं, द गर्लफ्रेंड की सक्सेस पार्टी में रश्मिका मंदाना पूरी तरह से इमोशनल नजर आईं. एक्ट्रेस ने कहा, मेरे लिए फिल्म निर्देशक ही सबकुछ हैं, मैं भी वहीं दिखाया जो मेरी आत्मा के अंदर है, खास बात यह है कि मेरी फिल्म को साइडलाइन नहीं किया, आप सभी का प्यार मिल रहा है, यह मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड है, मुझे नेशनल अवार्ड नहीं चाहिए, बस आप लोगों का प्यार ही मेरे लिए काफी है.