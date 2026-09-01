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Hunkkaar: The Roar Teaser: 'बापजी' के खिलाफ 17 साल की मीनू रावत ने उठाई आवाज, क्या आरोपी को मिलेगी सजा?

मंगलवार को मेकर्स ने 'हुंकार: द रोर' का टीजर इंस्टाग्राम पर शेयर किया है और कैप्शन में लिखा, नहीं होगा इंसाफ का इंतजार, बस गूंजेगी सच्चाई की हुंकार. हॉटस्टार स्पेशल: हुंकार – द रोर, 25 सितंबर से सिर्फ जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम हो रही है.'

हैदराबाद: 'सैयारा' एक्ट्रेस अनीत पड्डा एक नई वेब सीरीज के साथ ओटीटी पर धमाल मचाने आ रही हैं. वह नित्या मेहरा और करण कपाड़िया की निर्देशत ड्रामा 'हुंकार: द रोर'में नजर आने वाली हैं. मेकर्स ने आज, 1 सितंबर को सीरीज का धांसू टीजर जारी किया है. यह सीरीज 25 सितंबर को जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम होगी.

'हुंकार: द रोर' का टीजर

टीजर की शुरुआत अनीत पड्डा से होती है. वह सीरीज में मीनू रावत का किरदार निभा रही हैं. वह शिकायत दर्ज कराने के लिए पुलिस थाने पहुंचती है. मीनू पुलिस को बताती है कि वह बापजी के सुबूरी फोर्ट में महाशनी विद्यालय की छात्रा है. वह यह भी बताती है कि बापजी के नाम के शख्स ने उनके साथ जबरदस्ती बदसलूकी की है, जिसके लिए वह पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराने आई हैं. बापजी का नाम सुनते ही सभी पुलिस वालों के होश उड़ जाते हैं और कहते हैं कि बापजी से पूछताछ करने के बाद शिकायत दर्ज की जाएगी.

'हुंकार' के टीजर में तीन मुख्य किरदारों को दिखाया गया है, जो एक ही सच के लिए अलग-अलग तरीकों से लड़ते हुए नजर आते हैं. एसीपी जसलीन सिंह सोनी पुलिस की तरफ से केस संभालती हैं. भलेराव एक ऐसे वकील हैं जो कोर्ट में संघर्ष कर रहे हैं, जबकि पत्रकार अमिताभ मीडिया के जरिए इस कहानी को कवर कर रहे हैं. इस सीरीज़ में पुलिस की जांच, कोर्टरूम ड्रामा और मीडिया ट्रायल जैसी चीजे शामिल हैं.

'हुंकार: द रोर' के बारे में

यह सीरीज एक ऐसे आरोप के इर्द-गिर्द घूमती है जो एक ताकतवर सिस्टम को जांच के दायरे में ले आता है. कहानी 17 साल की मीनू रावत (जिसका किरदार अनीत निभा रही हैं) के बारे में है. 'बापजी' के नाम से मशहूर जाने-माने कल्ट लीडर सुनील चाकोसी पर उनके लगाए गए आरोप से एक बड़ी जांच शुरू हो जाती है.

'हुंकार: द रोर' का निर्देशन करण डी कपाड़िया, नित्या मेहरा और हीरज मारफतिया ने किया है. सीरीज में फातिमा शेख, अर्जुन माथुर, मोहम्मद जीशान अय्यूब, अनीत पद्दा, रघुबीर यादव और राम कपूर सहित अन्य कलाकार हैं. इसका निर्माण बिड़ला स्टूडियोज और अप्लॉज एंटरटेनमेंट ने पर्पल पेबल पिक्चर्स और ए मंगटा फिल्म्स प्रोडक्शन के सहयोग से किया है. 'हुंकार: द रोर' का प्रीमियर 25 सितंबर को जियो हॉटस्टार पर होगा.