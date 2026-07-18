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सोनम वांगचुक की सपोर्ट में उतरे ऋतिक रोशन, फिल्म 'सुपर 30' से शेयर किया छात्रों का एक्सपीरियंस

ऋतिक ने सोशल मीडिया पर अभिनेता लीसा रे द्वारा पोस्ट किए गए वांगचुक के एक वीडियो को दोबारा साझा किया.

Hrithik Roshan supports Sonam Wangchuk
सोनम वांगचुक की सपोर्ट में उतरे ऋतिक रोशन (IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 18, 2026 at 1:27 PM IST

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हैदराबाद: बॉलीवुड से पहली बार किसी ने भी इस मामले में अपनी राय जाहिर करते हुए शिक्षाविद, इनोवेटर और सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को सपोर्ट किया है. सोनम नई दिल्ली में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर थे और अब प्रशासन ने उन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया है. नीट (NEET) परीक्षा लीक के विरोध में और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर वांगचुक की भूख हड़ताल का आज 21वां दिन था.

कृष स्टार ने सोशल मीडिया पर अभिनेता लीसा रे द्वारा पोस्ट किए गए वांगचुक के एक वीडियो को दोबारा साझा किया। वीडियो में, वांगचुक कथित परीक्षा पेपर लीक पर जनता की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद 20 छात्रों ने आत्महत्या कर ली थी. वांगचुक के विचारों से सहमत होते हुए, ऋतिक ने लिखा, 'यह सच है, मैंने छात्रों के साथ होने वाले इस तरह के आघात को तब जाना जब मैंने अपनी एक फिल्म में एक शिक्षक की भूमिका निभाई थी'. अभिनेता अपनी फिल्म सुपर 30 का जिक्र कर रहे थे, जो वास्तविक जीवन के गणितज्ञ और शिक्षाविद आनंद कुमार पर आधारित है.

ऋतिक हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के पहले बड़े स्टार हैं, जिन्होंने वांचुक को समर्थन दिया है. इससे पहले, जीनत अमान, सोनी राजदान, स्वरा भास्कर, अभय देओल, प्रकाश राज, ओमी वैद्या और कई अन्य हस्तियों ने भी इस कार्यकर्ता के समर्थन में अपनी आवाज उठाई थी.

हाल ही में, अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा ने भी वांगचुक के साथ अपनी एकजुटता व्यक्त की. फिल्म इंडस्ट्री में चुप्पी पर चिंता जताते हुए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि खुलकर बोलने का मतलब यह नहीं है कि कोई व्यक्ति 'राष्ट्र-विरोधी' है.

सोनाक्षी ने कहा, 'मैंने पहले कभी इस तरह का सार्वजनिक बयान नहीं दिया, लेकिन अब मैं चुप नहीं रह सकती. हम सब सोनम वांगचुक को जानते हैं. हम जानते हैं कि उन्होंने देश के लिए क्या किया है, उनकी उपलब्धियां क्या हैं और उन्हें कितने सम्मान मिले हैं. पिछले 18 दिनों से वे भूख हड़ताल पर हैं और क्यों? क्योंकि वे बच्चों के भविष्य के लिए लड़ रहे हैं, एक ऐसा भविष्य जिसे वे विनाश की ओर धकेला जा रहा मानते हैं'.

सोनाक्षी की टिप्पणियों के बाद, उनके पिता और अभिनेता-राजनेता शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि उन्हें अपनी बेटी पर गर्व है कि उसने खुलकर बात की और वांगचुक का समर्थन किया.

18 जुलाई की सुबह, वांगचुक की बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति का हवाला देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद, दिल्ली पुलिस उन्हें दक्षिण दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल ले गई है.

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