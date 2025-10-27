ETV Bharat / entertainment

ऋतिक रोशन की जैकी चैन संग मुलाकात की फोटो वायरल, फैंस हुए एक्साइटेड, बोले- साथ में फिल्म करो ना प्लीज

ऋतिक रोशन इन दिनों अपनी गर्लफ्रेंड सबा आजाद संग विदेश में छुट्टियां मना रहे हैं.

Hrithik Roshan Meets legendary martial artist Jackie Chan
ऋतिक रोशन की जैकी चैन संग फोटो वायरल (IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 27, 2025 at 12:15 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: बॉलीवुड सुपरस्टार ऋतिक रोशन ने आज 27 अक्टूबर को सुबह-सुबह अपने फैंस को बड़ा तोहफा दिया है. ऋतिक ने आज अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर सुपरस्टार जैकी चैन के साथ अपनी एक तस्वीर शेयर की है. इस तस्वीर में ऋतिक और जैकी दोनों ही बेहद खुश दिख रहे हैं. ऋतिक और जैकी चैन को एक साथ देखने के बाद दोनों के ही फैंस खूब एक्साइटेड हैं और अब इनके नई फिल्म में आने की कामना कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर दोनों स्टार्स के इस तस्वीर ने हंगामा मचा दिया है. बता दें, ऋतिक रोशन इन दिनों अपनी गर्लफ्रेंड सबा आजाद संग विदेश में छुट्टियां मना रहे हैं.

ऋतिक और जैकी चेन की तस्वीर वायरल

हाल ही में ऋतिक ने गर्लफ्रेंड सबा संग अपनी कई तस्वीरें शेयर की थी और अब ऋतिक की तस्वीर लेजेंड्री मार्शियल आर्टिस्ट जैकी चैन के साथ सामने आई है. ऋतिक ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर जैकी चेन के साथ तस्वीर शेयर कर लिखा है, 'आपसे यहां मिलकर बहुत अच्छा लगा सर @jackiechan मेरी टूटी हड्डियां आपकी टूटी हड्डियों को याद करती हैं, हमेशा-हमेशा के लिए'. अब ऋतिक और जैकी चेन की तस्वीर ने सोशल मीडिया पर हंगामा मचा दिया है और दोनों के ही फैंस तस्वीर पर जमकर कमेंट्स पोस्ट कर रहे हैं.

फैंस बोले साथ में फिल्म करो ना

ऋतिक और जैकी की तस्वीर पर एक्टर टाइगर श्रॉफ ने लिखा है, आग लगा दी'. इस पर नील नितिन मुकेश ने फायर इमोजी शेयर कर तस्वीर को लाइक किया है. फैंस के कमेंट्स की बात करें तो इस पर एक फैन लिखता है, 'दो लेजेंड एक फ्रेम में'. दूसरा फैन लिखता है, 'ग्रीक गॉड और मार्शल आर्ट गॉड'. तीसरे फैन ने लिखा है, आपको मेरा प्यार जैकी और ऋतिक सर'. एक और फैन लिखता है, आप दोनों साथ में कोई फिल्म करो ना प्लीज'. ऐसे कई फैंस हैं, जो चाहते हैं कि ऋतिक और जैकी एक फिल्म में साथ में नजर आए. वर्कफ्रंट की बात करे तों ऋतिक रोशन पिछली बार फिल्म वॉर में दिखे थे और जैकी की फिल्म पांडा प्लान 2 में दिखे थे.

ये भी पढ़ें:

अभिनेता ऋतिक रोशन के फोटो और व्यक्तित्व से जुड़ी किसी बात का बिना अनुमति इस्तेमाल नहीं करने का आदेश

TAGGED:

HRITHIK ROSHAN AND JACKIE CHAN
JACKIE CHAN
ऋतिक रोशन और जैकी चैन
HRITHIK ROSHAN PHOTOS
HRITHIK ROSHAN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

सोमवार को स्टॉक मार्केट ग्रीन जोन में हुआ ओपन, शुक्रवार की गिरावट बाद सेंसेक्स और निफ्टी ने दिखाई तेजी

थामा बनाम EDKD बॉक्स ऑफिस डे 6 : 100 करोड़ के करीब पहुंची आयुष्मान खुराना की फिल्म, कमाई में पीछे छूटी 'एक दीवाने....'

पैट कमिंस बाहर! स्टीव स्मिथ बने कप्तान, एशेज सीरीज से पहले ऑस्ट्रेलिया को लगा बड़ा झटका

उत्तराखंड में टाइगर रिजर्व में सफारी के लिए हो जाइए तैयार, जल्द वन्यजीव प्रेमियों के लिए खुलने जा रहे दरवाजे

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.