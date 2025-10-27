ETV Bharat / entertainment

ऋतिक रोशन की जैकी चैन संग मुलाकात की फोटो वायरल, फैंस हुए एक्साइटेड, बोले- साथ में फिल्म करो ना प्लीज

हैदराबाद: बॉलीवुड सुपरस्टार ऋतिक रोशन ने आज 27 अक्टूबर को सुबह-सुबह अपने फैंस को बड़ा तोहफा दिया है. ऋतिक ने आज अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर सुपरस्टार जैकी चैन के साथ अपनी एक तस्वीर शेयर की है. इस तस्वीर में ऋतिक और जैकी दोनों ही बेहद खुश दिख रहे हैं. ऋतिक और जैकी चैन को एक साथ देखने के बाद दोनों के ही फैंस खूब एक्साइटेड हैं और अब इनके नई फिल्म में आने की कामना कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर दोनों स्टार्स के इस तस्वीर ने हंगामा मचा दिया है. बता दें, ऋतिक रोशन इन दिनों अपनी गर्लफ्रेंड सबा आजाद संग विदेश में छुट्टियां मना रहे हैं.

ऋतिक और जैकी चेन की तस्वीर वायरल

हाल ही में ऋतिक ने गर्लफ्रेंड सबा संग अपनी कई तस्वीरें शेयर की थी और अब ऋतिक की तस्वीर लेजेंड्री मार्शियल आर्टिस्ट जैकी चैन के साथ सामने आई है. ऋतिक ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर जैकी चेन के साथ तस्वीर शेयर कर लिखा है, 'आपसे यहां मिलकर बहुत अच्छा लगा सर @jackiechan मेरी टूटी हड्डियां आपकी टूटी हड्डियों को याद करती हैं, हमेशा-हमेशा के लिए'. अब ऋतिक और जैकी चेन की तस्वीर ने सोशल मीडिया पर हंगामा मचा दिया है और दोनों के ही फैंस तस्वीर पर जमकर कमेंट्स पोस्ट कर रहे हैं.