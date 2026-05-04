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एक्टिंगऔर डांसिंग का नहीं, किताबों का भी शौक रखते हैं ऋतिक रोशन, यहां देखें कलेक्शन

यहां हमने उन कुछ किताबों की लिस्ट दी है जिन्हें उन्होंने पढ़ा है और पसंद किया है, साथ ही उनकी कुछ पसंदीदा किताबें भी शामिल हैं...

उनके इस हकलापन को दूर करने के लिए उन्होंने स्पीच थेरेपी शुरू की थी. उनके स्पीच थेरेपिस्ट ने उन्हें जोर-जोर से किताबें पढ़ने की सलाह दी थी. थेरेपिस्ट ने उन्हें सही उच्चारण और शब्दों के सही तालमेल पर खास जोर देने को कहा था, जिससे उन्हें अपने हकलेपन को दूर करने में काफी मदद मिली थी.

बात 2009 की है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, ऋतिक ने एक बार अपने हकलापन के बारे में खुलासा किया था. उन्होंने बताया था कि बचपन में बोलते समय वह हकलाते थे और दूसरे बच्चे उनका मजाक उड़ाते थे. लेकिन, आवाज के लिए की गई कड़ी एक्सरसाइज की मदद से उन्होंने इस समस्या पर काबू पा लिया.

हैदराबाद: क्या आपको मालूम है कि बॉलीवुड के मशहूर एक्टर ऋतिक रोशन को एक्टिंग, डांसिंग और फिटनेस के अलावा किताबें पढ़ने और नोट लिखने का शौक है? जी हां, ऋतिक किताबें पढ़ने का भी शौक रखते हैं. कई बार उन्होंने अपनी किताबों की झलक सोशल मीडिया पर शेयर की है. हालांकि, इसके पीछे एक दिलचस्प कहानी है. चलिए आपको बताते हैं.

'गुड ओमेन्स'

कुछ समय पहले ही ऋतिक रोशन ने इंस्टाग्राम पर एक किताब, जिसका नाम 'गुड ओमेन्स' था, के साथ अपनी एक सेल्फी शेयर की थी और कहा था, 'डिसक्लेमर: यह एक और भड़ास. एरोप्लेन का कैप्टन एलान करता है, "हम उड़ान भर रहे हैं". मौत का प्यारा फरिश्ता—बिल्कुल सही समय पर—मेरे बाएं कंधे पर एक धुन सीटी बजाते हुए प्रकट होता है. लो, फिर वही बात. उसकी मौजूदगी बेचैन करने वाली है. काश वह चला जाता, क्योंकि मैं कुछ मजेदार चीजें पढ़ना चाहता हूं और कुछ प्यारी-प्यारी, खुश करने वाली बातें सोचना चाहता हूं. लेकिन इतने सालों में हमारे बीच ऐसा रिश्ता बन गया है कि अब अचानक उसे नजरअंदाज करना बदतमीजी होगी. वह ज्यादा कुछ नहीं कहता, बस हमेशा इतराता हुआ और संतुष्ट बैठा रहता है, और सीटी बहुत बढ़िया बजाता है. हमेशा मेरे बचपन की कोई जादुई धुन चुनता है, बड़ा शैतान है.'

इस पोस्ट में उन्होंने उस पल के सारे अनुभवों के बारे में लिखा है, जो उस समय उन्होंने महसूस किया. आखिरी में किताब के टाइटल के बारे में बात करते हुए लिखा है, 'गुड ओमेन्स'. जाहिर है, मैंने सफर के लिए बिल्कुल सही किताब चुनी थी.'

'1984'

ऋतिक ने इससे पहले एक और किताब की तस्वीर पोस्ट की थी, जो जॉर्ज ऑरवेल की '1984' थी. इस किताब की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा था, मेरा एक हिस्सा चाहता है कि काश मैंने यह कभी न पढ़ा होता. अब जब मैंने इसे देख लिया है, तो मैं इसे कभी अनदेखा नहीं कर सकता. कोई भी इसे न पढ़े. प्लीज. बस मत पढ़ो. मुझ पर भरोसा करो. मत पढ़ो.'

'प्रोजेक्ट हेल मेरी'

ऋतिक ने 10 दिसंबर 2025 में द संडे टाइम्स बेस्टसेलर बुक मैंने एंडी वियर की 'प्रोजेक्ट हेल मेरी' की भी झलक साझा कर चुके हैं. उन्होंने इस किताब को अब तक सबसे बेहतरीन साइंस-फिक्शन किताब बताया है. साथ ही उन्होंने बताया था कि फिल्म जितनी शानदार बताया, उतना ही उन्होंने किताब को भी कमाल का बताया. उन्होंने कहा था कि यह एक जबरदस्त किताब है.

'द हिच-हाइकर्स गाइड टू द गैलेक्सी'

इन किताबों के अलावा ऋतिक रोशन ने एक और किताब पढ़ी है, जिसका नाम है- 'द हिच-हाइकर्स गाइड टू द गैलेक्सी'. इस किताब के बारे में उन्होंने शेयर करते हुए लिखा था, 'आखिरकार, आखिर में मैंने इसे पढ़ ही लिया. क्या किताब है. यूनिवर्स के काम करने के तरीके के बारे में मेरे सारे शक सच हो गए. आखिरकार मुझे जवाब मिल गया. और इसलिए, मैं कुछ बढ़िया लंच करने जा रहा हूं. (अगर तुम्हें मिल गया, तो तुम ठीक हो!) थैंक यू डगलस एडम.'

'स्टोरीज फॉर बॉयज हू डेयर टू बी डिफरेंट'

इस किताब में एक एक्टर की कहानी बताई गई है, जिसमें उनके संघर्षों को दिखाया गया है. बचपन में हकलाने से लेकर स्कोलियोसिस जैसी बीमारी से जूझने और फिर स्टारडम हासिल करने तक का सफर. ऋतिक ने इंस्टाग्राम पर इस किताब की एक तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा, 'इसे देखकर मैं खुशी से हैरान रह गया. काश मैं समय में पीछे जाकर 11 साल के खुद को यह तस्वीर दिखा पाता. क्या यह कोई छोटी सी बात है, या सच में उतनी ही बड़ी है जितनी मुझे अपने अंदर महसूस हो रही है? शायद यह अब तक मिली सबसे बड़ी पहचान है. इसके लिए आपका धन्यवाद.'

ऋतिक रोशन की लगभग 3 दशक पुराना नोट

ऋतिक रोशन की पहली फ़िल्म 'कहो ना…प्यार है' ने पिछले साल 14 जनवरी को 25 साल पूरे किए थे. इस मौके पर ऋतिक ने अपने दिन की शुरुआत उन नोट्स को देखकर की थी, जिन्हें उन्होंने 27 साल पहले फिल्म की तैयारी के दौरान लिखा था. 'कहो ना…प्यार है' ऋतिक और अमीषा पटेल की डेब्यू फिल्म थी, जो 14 जनवरी 2000 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इन नोट्स को शेयर करते हुए ऋतिक ने फिल्म इंडस्ट्री में अपने 25 साल के सफर को याद किया और लिखा कि इन सालों में कुछ भी नहीं बदला है. उन्होंने याद किया कि उस समय वह कितने घबराए हुए थे, और 25 साल बाद भी, जब भी वह किसी फिल्म की शूटिंग शुरू करते हैं, तो उन्हें आज भी वैसी ही घबराहट महसूस होती है.