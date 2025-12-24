'डांस में बाप के भी बाप निकले ऋतिक रोशन के दोनों बेटे', चाचा की शादी में स्टार पिता संग लगाई फ्लोर पर आग, देखें
ऋतिक रोशन के दोनों बेटों का डांस देख आप खुद ऋतिक रोशन का डांस भूल जाएंगे. खबर में देखें वीडियो
हैदराबाद: इस वक्त सोशल मीडिया पर बॉलीवुड का रोशन परिवार छाया हुआ है. बीते दिन इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर म्यूजिक कंपोजर राजेश रोशन के बेटे और ऋतिक रोशन के कजिन ईशान रोशन घोड़ी चढ़े. इस दौरान पूरा रोशन परिवार एथनिक लुक में चमकता हुआ नजर आया. यहां ऋतिक रोशन की गर्लफ्रेंड सबा आजाद और उनकी एक्स वाइफ सुजैन खान अपने बॉयफ्रेंड अर्सलान गोनी संग पहुंची थीं. शादी में सुजैन खान का पूरा परिवार यहां नजर आया था. ऋतिक रोशन पूरी शादी में एथनिक लुक में नजर आए और उनके दोनों बेटों ने भी अपने चाचा की शादी में धमाल ही मचा दिया. ऋतिक रोशन ने शादी में अपने दोनों बेटों संग ऐसे डांस किया कि देखने वाले देखते रह गए.
The Roshan boys rock the dance floor at Eshaan’s wedding. #HrithikRoshan #HrehaanRoshan #HridaanRoshan pic.twitter.com/xMwcG8c2jD— HrithikRules.com (@HrithikRules) December 23, 2025
बेटों संग ऋतिक ने किया डांस
शादी में ऋतिक रोशन ऑल ब्लैक लुक में बहुत ही ज्यादा हैंडसम नजर आए. यहां उन्होंने दोनों बेटे ऋहान और ऋदान संग पंजाबी सिंगर सुखबीर के पॉपुलर गाने इश्क तेरा तड़पावे पर बड़ा जोरदार डांस किया. बाप-बेटों के इस डांस ने देखने वालों को चौंका दिया है है, जो भी इनके डांस को देख रहा है, बस देखता ही जा रहा है. ऋतिक रोशन के बेटे इतने शानदार डांसर हैं, यह एक्टर के फैंस को आज पता चला है. ऋतिक ने अपने फैंस को जो यह सरप्राइज दिया है, इसे उनके फैंस कभी नहीं भूलने वाले हैं. सोशल मीडिया पर तो यह वीडियो हिट हो चुका है. ऋतिक के फैंस कमेंट कर उनके बच्चों के डांस की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं.
फैंस बोले- छा गए बाप- बेटे
ऋतिक रोशन के बेटों के डांस पर एक यूजर ने लिखा है, 'डांस में बाप के भी बाप हैं ऋतिक रोशन के बेटे'. दूसरा यूजर लिखता है, 'अब इनके बड़े होने की देर है और फिर बॉलीवुड को दो नए चमकते सितारे मिल जाएंगे'. तीसरे यूजर ने लिखा है, 'वाह भाई क्या एनर्जी है तीनों बाप-बेटों की'. चौथा फैन लिखता है, ऋतिक रोशन ने अपने बेटों संग क्या सरप्राइज दिया है, मजा आ गया'. बता दें, ऋतिक रोशन बॉलीवुड के सबसे बडे़ डांसिंग एक्टर्स में से एक हैं. उनकी डेब्यू फिल्म कहो ना प्यार है में सॉन्ग एक पल का जीना में उनका डांस देखने लायक है. ऋतिक रोशन के वर्कफ्रंट की बात करे तो वह मौजूदा साल में वॉर 2 में नजर आए थे.