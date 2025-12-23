कजिन ईशान रोशन की शादी में जमकर नाचे ऋतिक रोशन, एक्स वाइफ सुजैन खान BF संग हुईं स्पॉट, देखें झलकियां

ETV Bharat / entertainment

ऋतिक रोशन पिता अपने परिवार के साथ अपने कजिन ईशान रोशन की शादी में शामिल

Hrithik Roshan
ऋतिक रोशन/दुल्हन के साथ राकेश रोशन (IANS/ANI)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 23, 2025 at 8:59 PM IST

2 Min Read
मुंबई: बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन मंगलवार (23 दिसंबर) को मुंबई में अपने कजिन ईशान रोशन की शादी की रस्मों में अपने परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ शामिल हुए. आज सुबह, बारात के कई वीडियो ऑनलाइन सामने आए और तेज़ी से वायरल हो गए. एक्टर को ढोल की थाप पर खुशी से नाचते हुए देखा गया, जिससे फैंस और सोशल मीडिया यूज़र्स दोनों खुश हो गए.

ईशान रोशन ने 23 दिसंबर, 2025 को अपनी मंगेतर ऐश्वर्या सिंह से शादी की. फिल्म मेकर और एक्टर राकेश रोशन ने ईशान की शादी की तस्वीर इंस्टाग्राम पर शेयर की है, जिसमें न्यूली वेड कपल परिवार के साथ पोज दे रहे हैं. हालांकि, इस फ्रेम में ऋतिक की मां पिंकी रोशन, बहन सुनैना रोशन और गर्लफ्रेंड सबा आजाद नजर नहीं आ रही हैं.

रोशन परिवार के सभी सदस्य ट्रेडिशनल कपड़ों में पोज देते हुए दिख रहे हैं. राकेश ने एक दिल छू लेने वाले नोट के साथ ऐश्वर्या का परिवार में स्वागत भी किया. उन्होंने यह पोस्ट इंस्टाग्राम पर शेयर किया.

कई वायरल वीडियो में ऋतिक अपने दोनों बेटों के साथ शादी समारोह में पहुंचते हुए दिखे. वीडियो में एक्टर स्टाइलिश लेकिन सिंपल अंदाज में एंट्री करते दिख रहे हैं, वे अपने बच्चों के साथ चल रहे थे. बच्चों के अलावा ऋतिक ने अपने गर्लफ्रेंड सबा आजाद के साथ भी मुस्कुराते हुए पैप्स को पोज दिए.

उन्होंने एक क्लासिक और एलिगेंट ट्रेडिशनल ड्रेस पहनी थी और वह खुश दिख रहे थे. जब पैप्स उस पल को कैप्चर कर रहे थे, तो उन्होंने उन्हें देखकर मुस्कुराया भी. बारात के कई क्लिप्स में ऋतिक को सेलिब्रेशन का आनंद लेते हुए, एनर्जेटिक बीट्स पर डांस करते हुए और शादी के खुशी भरे माहौल में डूबे हुए देखा जा सकता है.

ईशान रोशन की शादी में ऋतिक की एक्स वाइफ सुजैन खान भी नजर आई. पैप्स ने उन्हें उनके बॉयफ्रेंड अर्स्लान गोनी के साथ स्पॉट किया. दोनों ने कैमरे के लिए मुस्कुराते हुए पोज भी दिए. गोल्डन कलर के लहंगे में सुजैन बेहद खुबसूरत लग रही थी.

ईशान रोशन ने 20 दिसंबर, 2025 को अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड ऐश्वर्या सिंह से सगाई की थी. सगाई समारोह एक निजी समारोह था जिसमें करीबी दोस्त और परिवार के सदस्य शामिल हुए. इसके तुरंत बाद मेहंदी की रस्म हुई, जिससे फैंस को रोशन परिवार के घनिष्ठ और उत्सवपूर्ण पलों की झलक मिली.

