कजिन ईशान रोशन की शादी में जमकर नाचे ऋतिक रोशन, एक्स वाइफ सुजैन खान BF संग हुईं स्पॉट, देखें झलकियां

ऋतिक रोशन/दुल्हन के साथ राकेश रोशन ( IANS/ANI )

मुंबई: बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन मंगलवार (23 दिसंबर) को मुंबई में अपने कजिन ईशान रोशन की शादी की रस्मों में अपने परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ शामिल हुए. आज सुबह, बारात के कई वीडियो ऑनलाइन सामने आए और तेज़ी से वायरल हो गए. एक्टर को ढोल की थाप पर खुशी से नाचते हुए देखा गया, जिससे फैंस और सोशल मीडिया यूज़र्स दोनों खुश हो गए. ईशान रोशन ने 23 दिसंबर, 2025 को अपनी मंगेतर ऐश्वर्या सिंह से शादी की. फिल्म मेकर और एक्टर राकेश रोशन ने ईशान की शादी की तस्वीर इंस्टाग्राम पर शेयर की है, जिसमें न्यूली वेड कपल परिवार के साथ पोज दे रहे हैं. हालांकि, इस फ्रेम में ऋतिक की मां पिंकी रोशन, बहन सुनैना रोशन और गर्लफ्रेंड सबा आजाद नजर नहीं आ रही हैं. रोशन परिवार के सभी सदस्य ट्रेडिशनल कपड़ों में पोज देते हुए दिख रहे हैं. राकेश ने एक दिल छू लेने वाले नोट के साथ ऐश्वर्या का परिवार में स्वागत भी किया. उन्होंने यह पोस्ट इंस्टाग्राम पर शेयर किया.