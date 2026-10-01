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ऋतिक-सबा के रिश्ते को 5 साल पूरे, सामने आईं रोमांटिक तस्वीरें, एक्टर की Ex-वाइफ ने किया ऐसे रिएक्ट

ऋतिक रोशन और सबा आजाद ( IANS )

हैदराबाद: बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन और सबा आजाद गुरुवार (1 अक्टूबर) को साथ में पांच साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं. इस कपल ने अपनी छुट्टियों की कई रोमांटिक तस्वीरें शेयर करके इस मौके को सेलिब्रेट किया है.

ऋतिक रोशन ने इंस्टाग्राम पर अपनी गर्लफ्रेंड सबा आजाद के साथ जो तस्वीरें शेयर कीं, उसमें वे साथ में बिताए पांच साल का जश्न मनाते नजर आ रहे हैं. तस्वीरों में दोनों साथ में कुछ प्यारे पल बिताते हुए नजर आए. इसे साझा करते हुए कृष एक्टर ने कैप्शन में लिखा है, आज हमारा जन्मदिन है. 5वीं सालगिरह मुबारक हो माय लव . एक तस्वीर में ऋतिक और सबा समुद्र के किनारे खड़े हैं और पीछे खूबसूरत सूर्यास्त का नजारा है. सुनहरे आसमान और समुद्र के सामने उनकी परछाईं एक रोमांटिक पल बना रही है. एक और तस्वीर में यह कपल किसी प्लेन के अंदर सेल्फी लेते हुए दिख रहा है. दोनों ने एविएशन-स्टाइल हेडसेट और सर्दियों के कपड़े पहने हुए हैं. ऋतिक ने अपनी छुट्टियों की कुछ और सेल्फी और तस्वीरें भी शेयर की हैं.