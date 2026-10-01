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ऋतिक-सबा के रिश्ते को 5 साल पूरे, सामने आईं रोमांटिक तस्वीरें, एक्टर की Ex-वाइफ ने किया ऐसे रिएक्ट

ऋतिक रोशन और सबा आजाद के रिश्ते को 5 साल हो गए हैं. एक्टर ने अपनी लेडी लव के साथ खूबसूरत तस्वीरें पोस्ट की हैं.

Hrithik Roshan Saba Azad
ऋतिक रोशन और सबा आजाद (IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 1, 2026 at 2:06 PM IST

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हैदराबाद: बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन और सबा आजाद गुरुवार (1 अक्टूबर) को साथ में पांच साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं. इस कपल ने अपनी छुट्टियों की कई रोमांटिक तस्वीरें शेयर करके इस मौके को सेलिब्रेट किया है.

ऋतिक रोशन ने इंस्टाग्राम पर अपनी गर्लफ्रेंड सबा आजाद के साथ जो तस्वीरें शेयर कीं, उसमें वे साथ में बिताए पांच साल का जश्न मनाते नजर आ रहे हैं. तस्वीरों में दोनों साथ में कुछ प्यारे पल बिताते हुए नजर आए. इसे साझा करते हुए कृष एक्टर ने कैप्शन में लिखा है, आज हमारा जन्मदिन है. 5वीं सालगिरह मुबारक हो माय लव .

एक तस्वीर में ऋतिक और सबा समुद्र के किनारे खड़े हैं और पीछे खूबसूरत सूर्यास्त का नजारा है. सुनहरे आसमान और समुद्र के सामने उनकी परछाईं एक रोमांटिक पल बना रही है. एक और तस्वीर में यह कपल किसी प्लेन के अंदर सेल्फी लेते हुए दिख रहा है. दोनों ने एविएशन-स्टाइल हेडसेट और सर्दियों के कपड़े पहने हुए हैं. ऋतिक ने अपनी छुट्टियों की कुछ और सेल्फी और तस्वीरें भी शेयर की हैं.

ऋतिक के इस पोस्ट पर उनकी एक्स-वाइफ सुजैन खान, सेलेब्स और फैंस का रिएक्शन आया है. सुजैन ने कमेंट कर लिखा है, 'सो स्वीट. हैप्पी एनिवर्सरी.' डायरेक्टर जोया अख्तर, दीया मिर्जा, मृणाल ठाकुर समेत कई सेलेब्स ने भी शुभकामनाएं भेजीं.

ऋतिक और सबा के बीच डेटिंग की अफवाहें 2022 में शुरू हुईं, जिसके बाद उन्होंने अपने रिश्ते को सबके सामने जाहिर किया. बाद में, दोनों करण जौहर के 50वें जन्मदिन के जश्न में एक-दूसरे का हाथ थामे पहुंचे, जिससे उनके रिश्ते को लेकर चल रही अटकलें और तेज हो गईं. बता दें, ऋतिक रोशन का जन्म 10 जनवरी 1974 को हुआ था, जबकि सबा आजाद का जन्म 1 नवंबर 1985 को हुआ था. दोनों की उम्र में 12 साल का अंतर है.

सबा को डेट करने से पहले, ऋतिक की शादी सुजैन खान से हुई थी. दोनों ने 2000 में शादी की थी और 2014 में अलग हो गए थे. वे अब भी अपने दोनों बेटों, रेहान और हृदान रोशन की मिलकर परवरिश कर रहे हैं.

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