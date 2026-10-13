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पृथ्वी शॉ-आकृति अग्रवाल की कैसे टूटी सगाई, कौन कितना जिम्मेवार? इन्फ्लुएंसर ने पोस्ट में खुद बताई पूरी सच्चाई

पृथ्वी शॉ-आकृति अग्रवाल ( ANI )

हैदराबाद: भारतीय क्रिकेटर पृथ्वी शॉ और एक्टर-इन्फ्लुएंसर आकृति अग्रवाल ने अपनी सगाई तोड़ने के कुछ हफ़्तों बाद अपने रिश्ते को एक और मौका देने का फैसला किया है. आकृति ने सोमवार को इंस्टाग्राम पर एक बयान के जरिए उनके फिर से साथ आने की पुष्टि की.इतना ही नहीं उन्होंने अपने रिश्ते के खत्म होने की वजह भी बताई है.

आकृति सोमवार 12 अक्टूबर को अपने इंस्टाग्राम पर पृथ्वी शॉ के साथ अपने रिश्ते को लेकर एक ऑफिशियल स्टेटमेंट पोस्ट किया है. पोस्ट में उन्होंने पहले हुए ब्रेकअप में अपनी भूमिका के बारे में भी बात की. उन्होंने कहा कि उनके करीबी लोगों की राय ने पृथ्वी और उनके रिश्ते को देखने के उनके नजरिए को प्रभावित किया था. यह बात सितंबर में उनके अलग होने की सार्वजनिक एलान के एक महीने से भी कम समय बाद सामने आई है.

स्टेटमेंट में पृथ्वी और आकृति की सगाई टूटने के बारे में बात की गई है. आकृति ने अपने स्टेटमेंट में लिखा है, 'जब मैंने हमारी सगाई तोड़ी, तो मैंने अपने करीबी लोगों की बातों को अपने मंगेतर और हमारे रिश्ते के बारे में अपनी सोच पर असर डालने दिया. जबकि उन्हें हमारे रिश्ते के बारे में हमसे ज्यादा पता था.' आकृति ने माना कि उन्हें गलत सलाह को अपना लिया था. उन्होंने स्टेटमेंट में आगे लिखा है, 'मुझे लगता है कि मुझे गलत सलाह दी गई थी, और मैंने वह फैसला बिना उस ईमानदार बातचीत के किया जिसकी हमें जरूरत थी.'