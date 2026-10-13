पृथ्वी शॉ-आकृति अग्रवाल की कैसे टूटी सगाई, कौन कितना जिम्मेवार? इन्फ्लुएंसर ने पोस्ट में खुद बताई पूरी सच्चाई
पृथ्वी शॉ-आकृति अग्रवाल की सगाई तोड़ने वाले शख्स ने इस गलती की जिम्मेदारी खुद पर ले ली है. आइए जानें वो कौन है?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 13, 2026 at 11:43 AM IST
हैदराबाद: भारतीय क्रिकेटर पृथ्वी शॉ और एक्टर-इन्फ्लुएंसर आकृति अग्रवाल ने अपनी सगाई तोड़ने के कुछ हफ़्तों बाद अपने रिश्ते को एक और मौका देने का फैसला किया है. आकृति ने सोमवार को इंस्टाग्राम पर एक बयान के जरिए उनके फिर से साथ आने की पुष्टि की.इतना ही नहीं उन्होंने अपने रिश्ते के खत्म होने की वजह भी बताई है.
आकृति सोमवार 12 अक्टूबर को अपने इंस्टाग्राम पर पृथ्वी शॉ के साथ अपने रिश्ते को लेकर एक ऑफिशियल स्टेटमेंट पोस्ट किया है. पोस्ट में उन्होंने पहले हुए ब्रेकअप में अपनी भूमिका के बारे में भी बात की. उन्होंने कहा कि उनके करीबी लोगों की राय ने पृथ्वी और उनके रिश्ते को देखने के उनके नजरिए को प्रभावित किया था. यह बात सितंबर में उनके अलग होने की सार्वजनिक एलान के एक महीने से भी कम समय बाद सामने आई है.
स्टेटमेंट में पृथ्वी और आकृति की सगाई टूटने के बारे में बात की गई है. आकृति ने अपने स्टेटमेंट में लिखा है, 'जब मैंने हमारी सगाई तोड़ी, तो मैंने अपने करीबी लोगों की बातों को अपने मंगेतर और हमारे रिश्ते के बारे में अपनी सोच पर असर डालने दिया. जबकि उन्हें हमारे रिश्ते के बारे में हमसे ज्यादा पता था.'
आकृति ने माना कि उन्हें गलत सलाह को अपना लिया था. उन्होंने स्टेटमेंट में आगे लिखा है, 'मुझे लगता है कि मुझे गलत सलाह दी गई थी, और मैंने वह फैसला बिना उस ईमानदार बातचीत के किया जिसकी हमें जरूरत थी.'
इसके बाद आकृति ने अपने रिश्ते के टूटने वाले जिम्मेवार की बात की. उन्होंने माना कि सगाई तोड़ने के फैसले और उससे मिलने वाले दुख की जिम्मेवार वे खुद हैं. उन्होंने स्टेटमेंट में लिखा, 'उस फैसले और उससे हुए दुख की जिम्मेदारी मैं लेती हूं.'
इन्फ्लुएंसर ने अपने रिश्ते में हुए सुधार के बारे बताते हुए स्टेटमेंट में लिखती हैं, 'उसके बाद से हमने खुलकर बात की है, एक-दूसरे को समझा है और फिर से साथ रहने का फैसला किया है. हम दोनों एक-दूसरे के लिए काफी हैं, और हमें किसी और की जरूरत नहीं है. इस बार, मैं चाहती हूं कि हमारा भविष्य हमारी अपनी समझ, भरोसे और प्यार से तय हो. जब हम नई शुरुआत कर रहे हैं, तो प्लीज हमारे फैसले का सम्मान करें.'
आकृति के इस पोस्ट के बाद ऐसा लगता है कि पृथ्वी शॉ ने अपने रिश्ते को फिर से मौका दिया है. उन्होंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर आकृति पोस्ट रीपोस्ट किया है और इसे लाल दिल और इविल आइज वाले इमोजी से जोड़ा है.
बता दें, पृथ्वी और आकृति ने इसी साल मार्च में अपनी सगाई का अनाउंसमेंट किया था. हालांकि, सितंबर में आकृति ने बताया कि उन्होंने अलग होने का फैसला किया है, जिसकी वजह भविष्य को लेकर उनके अलग-अलग लक्ष्य और हालात थे. उस समय, उन्होंने कहा कि यह फैसला आपसी सहमति से लिया गया था और लोगों से कहा कि वे उनके बीच क्या हुआ, इस बारे में कोई अंदाजा न लगाएं.