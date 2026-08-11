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हनी सिंह ने किया बादशाह के झूठ का पर्दाफाश, समय रैना के शो से क्लिप शेयर कर की रैपर की बोलती बंद

हनी सिंह बनाम बादशाह ( IANS )

हैदराबाद: कॉमेडियन समय रैना एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं, जब इंडियाज गॉट लेटेंट सीजन 2 के एक खास एपिसोड ऑनलाइन वायरल हुआ. बादशाह पर किए गए एक मजाक ने रैपर बादशाह और यो यो हनी सिंह के बीच चल रहे विवाद को फिर से चर्चा में ला दिया है. इस नए सिरे से उठे विवाद ने हनी सिंह की उस वायरल क्लिप पर की गई टिप्पणी को भी फिर से चर्चा में ला दिया है, जिसमें उन्होंने बादशाह को 'मेरी गंदी औलाद' कहा था. 10 अगस्त, 2026 को यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए जारी किए गए लेटेस्ट बोनस एपिसोड में बादशाह के साथ होस्ट-राइटर हर्ष लिम्बाचिया, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सौरव जोशी और कॉमेडियन रजत सूद नजर आए. इस एपिसोड में, एक प्रतियोगी की परफॉर्मेंस के बाद समय ने एक छोटा गीत गाया और बादशाह से उनके स्टेज नेम के बारे में भी पूछा, जिससे दर्शकों को हनी सिंह से जुड़े एक पुराने किस्से की याद आ गई. शो में समय ने माइक उठाया, उसे ट्यून करने के बारे में मजाक किया और गाना शुरू कर दिया. बाद में इस सेगमेंट का एक क्लिप X पर "#SamayRaina Very Badasted To Badshah, His Expressions." कैप्शन के साथ साझा किया गया. गाने में समय ने कहा, 'मैं यो यो हनी सिंह का फैन हूं, और फिर 'ब्राउन रंग' का जिक्र किया, जिसे कई दर्शकों ने हनी सिंह और बादशाह के बीच हुए विवाद से जोड़ा.