हनी सिंह ने किया बादशाह के झूठ का पर्दाफाश, समय रैना के शो से क्लिप शेयर कर की रैपर की बोलती बंद
बादशाह कॉमेडियन समय रैना के शो में पहुंचे थे, जहां समय ने बादशाह से पूछा था कि उनको बादशाह नाम किसने दिया था ?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 11, 2026 at 10:34 AM IST
हैदराबाद: कॉमेडियन समय रैना एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं, जब इंडियाज गॉट लेटेंट सीजन 2 के एक खास एपिसोड ऑनलाइन वायरल हुआ. बादशाह पर किए गए एक मजाक ने रैपर बादशाह और यो यो हनी सिंह के बीच चल रहे विवाद को फिर से चर्चा में ला दिया है. इस नए सिरे से उठे विवाद ने हनी सिंह की उस वायरल क्लिप पर की गई टिप्पणी को भी फिर से चर्चा में ला दिया है, जिसमें उन्होंने बादशाह को 'मेरी गंदी औलाद' कहा था.
10 अगस्त, 2026 को यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए जारी किए गए लेटेस्ट बोनस एपिसोड में बादशाह के साथ होस्ट-राइटर हर्ष लिम्बाचिया, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सौरव जोशी और कॉमेडियन रजत सूद नजर आए. इस एपिसोड में, एक प्रतियोगी की परफॉर्मेंस के बाद समय ने एक छोटा गीत गाया और बादशाह से उनके स्टेज नेम के बारे में भी पूछा, जिससे दर्शकों को हनी सिंह से जुड़े एक पुराने किस्से की याद आ गई.
शो में समय ने माइक उठाया, उसे ट्यून करने के बारे में मजाक किया और गाना शुरू कर दिया. बाद में इस सेगमेंट का एक क्लिप X पर "#SamayRaina Very Badasted To Badshah, His Expressions." कैप्शन के साथ साझा किया गया. गाने में समय ने कहा, 'मैं यो यो हनी सिंह का फैन हूं, और फिर 'ब्राउन रंग' का जिक्र किया, जिसे कई दर्शकों ने हनी सिंह और बादशाह के बीच हुए विवाद से जोड़ा.
Samay bhai no badshah Vs honey Singh joke 🤣🙏🏻.. pic.twitter.com/X6IVq0gKfk— Elvish Yadav Parody (@elvishhub) August 10, 2026
बादशाह और हनी सिंह कभी हिप-हॉप ग्रुप माफिया मुंडेर का हिस्सा थे, लेकिन बाद में उनका पेशेवर साथ खत्म हो गया. तब से कई गानों को लेकर विवाद होते रहे हैं, जिनमें गीतों और धुनों का श्रेय किसे दिया जाना चाहिए, यह भी शामिल है. सबसे बड़े विवादों में से एक "ब्राउन रंग" को लेकर है. बादशाह का कहना है कि उन्होंने गीत लिखे हैं, जबकि हनी सिंह ने धुनें तैयार की हैं. यह मुद्दा जुलाई 2025 में फिर से सामने आया, जब बादशाह ने हनी सिंह से संबंधित एक सोशल मीडिया पोस्ट पर "क्रेडिट्स" लिखकर टिप्पणी की.
इसी एपिसोड में, समय ने बादशाह से उनके स्टेज नाम के पीछे की कहानी पूछी. बादशाह ने बताया कि उन्होंने यह नाम खुद रखा था. इसके तुरंत बाद, दर्शकों ने दोनों रैपर्स के बीच हुई बातचीत का एक पुराना वीडियो शेयर किया, जिसमें बादशाह ने कहा था कि हनी सिंह ने उन्हें यह नाम दिया था. वीडियो वायरल होने के बाद, हनी सिंह ने इसे अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर शेयर किया और लिखा, 'मेरी गंदी औलाद'.
यह एपिसोड इंडियाज गॉट लेटेंट सीजन 2 का दूसरा बोनस एपिसोड था. शो के सभी एपिसोड नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होते हैं, लेकिन बोनस एपिसोड अनियमित अंतराल पर आते हैं. पहला बोनस एपिसोड 27 जुलाई, 2026 को रिलीज हुआ था, जिसमें राघव जुयाल, निहारिका एनएम, रोहन जोशी और मुनव्वर फारूकी नजर आए थे.