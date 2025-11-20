OTT पर 'होमबाउंड', जानें कब और कहां देखें ईशान खट्टर, विशाल और जाह्नवी कपूर की अवार्ड विनिंग फिल्म
होमबाउंड के मेकर्स ने आज फिल्म की रिलीज डेट का एलान कर दिया है. यह फिल्म ओटीटी पर स्ट्रीम होगी.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 20, 2025 at 5:19 PM IST
मुंबई: विशाल जेठवा, जाह्नवी कपूर और ईशान खट्टर अभिनीत फिल्म 'होमबाउंड' का वर्ल्ड प्रीमियर 21 मई को 2025 के कान फिल्म समारोह के अन सर्टेन रिगार्ड सेक्शन में हुआ था. इस फिल्म को 98वें एकेडमी अवॉर्ड्स के लिए बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म के लिए इंडियन एंट्री के रूप में चुना गया था. यह अब नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग होने के लिए तैयार है.
मेकर्स ने आज, 20 नवंबर को सोशल मीडिया पर 'होमबाउंड' का पोस्टर साझा किया है और फिल्म की स्ट्रीमिंग डेट का खुलासा किया है. पोस्टर को साझा करते हुए मेकर्स ने कैप्शन में लिखा घर का लंबा रास्ता. एक दोस्त जो घर जैसा लगता है. बचपन के दो दोस्त इज्जत की जिंदगी जीने की कोशिश करते हैं, लेकिन अभी एक लंबी लड़ाई जीतनी है. 98वें ऑस्कर में बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म के लिए भारत की ऑफिशियल सिलेक्शन, होमबाउंड, 21 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो रही है.
फिल्म को करण जौहर, सोमेन मिश्रा, अपूर्व मेहता, विपिन अग्निहोत्री और अदार पूनावाला ने धर्मा प्रोडक्शन्स के बैनर तले प्रोड्यूस किया है. नीरज घायवान की डायरेक्ट की हुई, होमबाउंड इंडियन कहानी कहने के अंदाज को इंटरनेशनल क्रिएटिव सोच के साथ जोड़ती है.
कहानी बचपन के दोस्तों शोएब (ईशान खट्टर) और चंदन (विशाल जेठवा) के बारे में है, जिनका पुलिस फोर्स में शामिल होने का सपना उनकी जिंदगी का सहारा बन जाता है.वे पुलिस ऑफिसर बनकर अपनी मुश्किलों और भेदभाव से आजाद होना चाहते हैं. जाह्नवी कपूर इमोशनल अंदाज लाती हैं. क्योंकि कहानी दोस्ती, फर्ज, एम्बिशन और यंग इंडिया को बनाने वाले समाज के दबाव जैसे टॉपिक को दिखाती है.
कहानी उनके रिश्ते को दिखाती है, जिसमें उनकी उम्मीदों से जुड़ी मुश्किलें आती हैं. आखिर में, जब उनमें से एक की तबीयत खराब हो जाती है, तो देश भर में लॉकडाउन उन्हें एक साथ घर लौटने के लिए मजबूर करता है.