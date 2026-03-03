ETV Bharat / entertainment

रंग में डूबे लोग, नशा दोगुना करेंगे होली के ये 'चुलबुले' गाने

होली 2026: लहू मुंह लग गया से लेकर अंग से अंग लगाना, रोमांटिक बॉलीवुड ट्रैक जो आपको जरूर बजाने चाहिए.

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo: Film Poster)
नई दिल्ली : लोग होली के रंग में डूब चुके हैं. बाजार रंग-बिरंगे रंगों से सराबोर है. मिठाई की दुकानों में ताजी गुजिया की खुशबू फैली है. बच्चे पानी के गुब्बारों से होली खेल रहे हैं. फिर भी, होली का जश्न संगीत के बिना अधूरा लगता है.

जहां होली के कई गाने जोशीले और चंचल होते हैं, वहीं कुछ गानों में एक अलग ही जादू होता है, जहां रंगों के साथ रोमांस घुल-मिल गया है. होली 2026 पर पेश हैं कुछ रोमांटिक बॉलीवुड गाने जो प्यार और उत्सव का खूबसूरत संगम हैं. लहू मुंह लग गया होली के सबसे भावुक गानों में से एक है 'गोलियों की रासलीला राम-लीला' का 'लहू मुँह लग गया'. संजय लीला भंसाली द्वारा निर्देशित और संगीतबद्ध इस गाने को शैल हाड़ा ने गाया है. इसमें दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह नवरात्रि के रंग-बिरंगे माहौल में नजर आते हैं. यह गाना देहाती और भावुक है. यह कोई आम होली का गाना नहीं है. बल्कि, यह गहरे प्यार और तड़प को दर्शाता है. मुख्य जोड़ी की केमिस्ट्री इसे और भी प्रभावशाली बनाती है. सशक्त बोल और नाटकीय संगीत के साथ, यह गाना आपकी होली की प्लेलिस्ट में जान डाल देता है.

इसके बाद आता है सदाबहार गाना 'अंग से अंग लगाना'. यह 1993 की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'डर' से है. यश चोपड़ा द्वारा निर्देशित इस फिल्म में शाहरुख खान, जूही चावला और सनी देओल ने अभिनय किया था. अलका याग्निक, सुदेश भोसले, विनोद राठौड़ और देवकी पंडित द्वारा गाए गए इस गाने में भरपूर ऊर्जा और रंग हैं. लेकिन उत्सव के भीतर तनाव और ड्रामा भी छिपा है. शाहरुख खान एक अनोखे और दमदार अवतार में नजर आते हैं, जो होली के माहौल को एक अलग ही रंग देता है. आज भी यह गाना लोगों को थिरकने पर मजबूर कर देता है और साथ ही उन्हें क्लासिक बॉलीवुड रोमांस की याद दिलाता है.

अगर आपको शाही रोमांस पसंद है, तो सम्राट पृथ्वीराज की फिल्म 'हद कर दे' एक बेहतरीन विकल्प है. अक्षय कुमार और मानुषी छिल्लर अभिनीत यह गीत रंगों और साथ के साथ प्यार का जश्न मनाता है. नीति मोहन और लोक गायिका कीर्ति सगाथिया द्वारा गाया गया और शंकर-एहसान-लॉय द्वारा संगीतबद्ध यह गीत भव्य होने के साथ-साथ कोमल भी है. संगीत उत्सवपूर्ण और पवित्र लगता है.

हाल ही में रिलीज हुए रोमांटिक होली गानों की सूची में एक और नया गाना जुड़ गया है - फिल्म 'महाराज' का 'होली के रंग मां'. इस गाने में जुनैद खान और शालिनी पांडे नजर आते हैं और सोहेल सेन, श्रेया घोषाल, शान और उस्मान मीर ने इसे अपनी आवाज़ दी है. संगीत में पुराने बॉलीवुड की झलक है. यह ताजगी भरा और सरल लगता है. नृत्य और दृश्य बिना शोर-शराबे के संस्कृति का जश्न मनाते हैं. कई श्रोताओं का कहना है कि यह गाना उन्हें क्लासिक हिंदी फिल्मों की याद दिलाता है. इसलिए यह उन लोगों के लिए एकदम सही है जो होली के दौरान सौम्य रोमांस पसंद करते हैं.

नवरंग फिल्म के गीत 'अरे जा रे हट नटखट' के सदाबहार आकर्षण को हम कभी नहीं भूल सकते. आशा भोसले और महेंद्र कपूर द्वारा गाया गया यह गीत चंचल रोमांस से भरपूर है. भाव, नृत्य और चुलबुले बोल चेहरे पर मुस्कान ला देते हैं. ब्लैक एंड व्हाइट युग की अपनी अलग ही खूबसूरती थी और यह दर्शाता है कि होली के दौरान रोमांस दशकों से बॉलीवुड का हिस्सा रहा है.

सोनी सोनी अखियों वाली और हां, मोहब्बतें फिल्म का वो जोशीला और उमंगभरा गाना है सोनी सोनी अखियों वाली. शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय के साथ-साथ युवा कलाकारों से सजे इस गाने में रंगों और ताजगी का भरपूर समावेश है. उदित नारायण, जसपिंदर नरूला और अन्य द्वारा गाए गए तथा जतिन-ललित द्वारा संगीतबद्ध इस गाने को होली के सबसे लोकप्रिय गानों में से एक माना जाता है. यह रोमांटिक गीत मासूमियत और खुशी से भरपूर है, जो रंगों के त्योहार होली के दौरान पनपते युवा प्रेम के उत्साह को बखूबी दर्शाता है.

इन गानों की खासियत यह है कि इनमें रोमांस और उत्सव का बेहतरीन संतुलन है. होली को अक्सर शोरगुल और मस्ती से भरा त्योहार माना जाता है. लेकिन ये गाने हमें याद दिलाते हैं कि इस त्योहार में कोमल और भावुक पल भी होते हैं. तो इस होली 2026 में, अपने डांस गानों के साथ-साथ इन रोमांटिक गानों को भी अपनी प्लेलिस्ट में शामिल करें.

होली के गाने
HOLI AND HINDI SONGS
HOLI 2026 ROMANTIC BOLLYWOOD TRACKS

