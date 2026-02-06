ETV Bharat / entertainment

हिट-एंड-रन मामला: मलयालम एक्टर मनियनपिल्ला राजू को मिली राहत, गिरफ्तारी के बाद जमानत पर हुए रिहा

हिट-एंड-रन मामले में मलयालम एक्टर मनियनपिल्ला राजू को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन अब उन्हें जमानत मिल गई है.

Malayalam actor Maniyanpilla Raju
मेडिकल जांच के बाद जब मनियनपिल्ला राजू को म्यूज़ियम स्टेशन लाया गया (ETV Bharat)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : February 6, 2026 at 7:44 PM IST

तिरुवनंतपुरम (केरल): मलयालम एक्टर और प्रोड्यूसर मनियनपिल्ला राजू को म्यूजियम पुलिस ने शुक्रवार, (6 फरवरी) को एक सड़क हादसे के सिलसिले में गिरफ्तार किया, जिसमें दो बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए थे. आरोप है कि टक्कर के बाद एक्टर मौके से फरार हो गए थे. लेकिन बाद में उन्हें जमानत दे दिया गया.

यह घटना 5 फरवरी को रात करीब 9:30 बजे वझुथाकाड में त्रिवेंद्रम क्लब के सामने हुई. पुलिस के मुताबिक, एक्टर की कार, एक वॉल्वो जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर KL 01 CJ 0004 था, दो युवकों वाली रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल से टकरा गई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक राइडर सड़क पर गिर गए. दुर्घटना स्थल पर गाड़ियों का मलबा मिला है.

damaged car
क्षतिग्रस्त कार (ETV Bharat)

घायलों की पहचान वंचियूर के रहने वाले सूरज (20) और उसके दोस्त श्रीवरहम के निदेव (20) के रूप में हुई है. सूरज, जो पीछे बैठा था, उसकी रीढ़ की हड्डी, बाएं पैर और कंधे में गंभीर चोटें आई हैं, जबकि निदेव की गर्दन और पैर में फ्रैक्चर हुआ है. फिलहाल दोनों का एसपी फोर्ट हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है.

चश्मदीदों के मुताबिक, जब कार ने बाइक को टक्कर मारी, तो उसे लापरवाही से घायलों को वहीं छोड़कर कार रफ्तार में मौके से फरार हो गई. यह घटना सामने आने के बाद लोगों में गुस्सा फैल गया, क्योंकि रिपोर्ट्स में बताया गया कि एक्टर पीड़ितों की मदद करने या उनकी हालत देखने के लिए बिना रुके गाड़ी लेकर चले गए.

पुलिस की कार्रवाई और विवाद
हालांकि पुलिस ने दुर्घटना की रात ही जांच शुरू कर दी थी. पुलिस एक्टर के घर पहुंची लेकिन एक्टर अपने घर पर नहीं मिले. वह शुक्रवार सुबह एक वकील के साथ थाने में हाजिर हुए और उन्होंने गाड़ी चलाने की बात कबूल की. कबूलनामे के बाद, उन्हें मेडिकल जांच के लिए जनरल हॉस्पिटल ले जाया गया.

पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 281 (लापरवाही से गाड़ी चलाना) और 125A (जान को खतरे में डालने वाला काम), साथ ही मोटर वाहन अधिनियम की धारा 134 A और B के तहत घटनास्थल से भागने के लिए FIR (नंबर 0157/2026) दर्ज की है. हालांकि, प्रक्रिया पर सवाल उठे क्योंकि एफआईआर में शुरू में आरोपी का नाम सीधे एक्टर के तौर पर नहीं, बल्कि 'पहचान योग्य व्यक्ति' के रूप में लिखा गया था.

damaged car
क्षतिग्रस्त कार (ETV Bharat)

एक्टर का दावा- मैं घबरा गया था
मनियनपिल्ला राजू ने इस बात से इनकार किया कि वह तेज गाड़ी चला रहे थे. उन्होंने दावा किया कि वह सुब्रमण्यम हॉल में एक इवेंट से निकलने के बाद धीरे-धीरे सड़क पार कर रहे थे, तभी एक तेज रफ़्तार मोटरसाइकिल ने उनकी कार में टक्कर मार दी. एक्टर ने रिपोर्टर्स से कहा, 'मैं घबरा गया था, इसलिए वहां से चला गया.' उन्होंने कहा, 'मैं कैंसर सर्वाइवर हूं और अभी चिकनगुनिया से पीड़ित हूं. मैं शारीरिक रूप से कार से बाहर नहीं निकल पा रहा था, और मेरी पत्नी भी घर पर बीमार है. हालांकि, मैंने एम्बुलेंस का इंतजeम करने के लिए तुरंत दोस्तों और पुलिस स्टेशन को फोन किया.' उन्होंने माना कि मौके से जाना उनकी गलती थी.

पुलिस ने किया सख्त कार्रवाई का वादा
शहर के पुलिस कमिश्नर के. कार्तिक ने कहा कि जांच निष्पक्ष और सख्त होगी, आरोपी का प्रोफाइल चाहे जो भी हो. कमिश्नर ने कहा, 'मैंने डीसीपी और एसीपी को एक डिटेल्ड रिपोर्ट सबमिट करने का निर्देश दिया है. हम सीसीटीवी फुटेज सहित साइंटिफिक सबूतों का इस्तेमाल करके एक्सीडेंट के कारण की जांच करेंगे. हम यह भी जांच करेंगे कि मेडिकल जांच कराने में पुलिस की तरफ से कोई चूक या बेवजह देरी तो नहीं हुई.'

जांचकर्ता अब सीसीटीवी फुटेज का एनालिसिस कर रहे हैं ताकि यह पता चल सके कि किसने किसको मारा, क्योंकि इस बारे में अलग-अलग बातें सामने आ रही हैं. शराब पीने के मेडिकल टेस्ट में 10 घंटे से ज्यादा की देरी और शामिल गाड़ी की मौजूदा लोकेशन को लेकर भी सवाल बने हुए हैं, जिसे तुरंत ज़ब्त नहीं किया गया था.

