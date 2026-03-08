ETV Bharat / entertainment

Panna Dhay Mahotsav 2026 : रवीना टंडन ने कहा- भारत की संस्कृति और इतिहास सबसे बेहतर, आज फिल्म इंडस्ट्री में महिलाएं Boss हैं

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर 'मां पन्नाधाय नारी शक्ति' महोत्सव. अभिनेत्री रवीना टंडन ने कहा- राजस्थानी बाजरे की खिचड़ी बहुत पसंद है.

'मां पन्नाधाय नारी शक्ति' महोत्सव में अभिनेत्री रवीना टंडन... (ETV Bharat Jaipur)
जयपुर: राजधानी जयपुर में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर 'मां पन्नाधाय नारी शक्ति' महोत्सव में अभिनेत्री रवीना टंडन ने कहा- मैं पूरी धरती घूम कर आई हूं, लेकिन हमारी संस्कृति और इतिहास से बेहतर भारत के अलावा कोई देश नहीं है. आज फिल्म इंडस्ट्री में महिलाएं बिग बॉस हैं. जयपुर में बचपन से आती रही हूं. यहां आने पर लगता है, पिछले जन्म का कुछ नाता राजस्थान से रहा है. राजस्थान की बाजरे की खिचड़ी बहुत पसंद है. कैर-सांगरी की सब्जी भी बहुत अच्छी लगती है.

शक्ति वंदन कार्यक्रम को लेकर रवीना टंडन ने कहा कि सौम्या गुर्जर ने महिलाओं के लिए जो कार्यक्रम आयोजित किया है, उसे देखकर बहुत ही प्रसन्नता हुई है. इस तरह के आयोजन से महिलाओं को जोश दिया जा रहा है. महिलाओं को आगे बढ़ने का मंच मिला है. महिलाओं को अपने टैलेंट को दिखाने का मंच मिला है. अपने टैलेंट से बने प्रोडक्ट्स महिलाएं यहां प्रदर्शित कर रही हैं.

अभिनेत्री रवीना टंडन ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur)

यहां आने पर लगता है, पिछले जन्म का कुछ नाता राजस्थान से रहा है : महोत्सव के विशेष सत्र 'मेरी कहानी, मेरी जुबानी' में बॉलीवुड अभिनेत्री रवीना टंडन ने अपने जीवन, करियर और समाज से जुड़े अनुभव साझा किए. रवीना टंडन ने कहा कि जब मैं पहली बार जयपुर बचपन में अपने परिवार के साथ आई थी, तब भी यहां आई तो ऐसा लगता है कि मेरा पिछले जन्म का कुछ-कुछ नाता राजस्थान से रहा है. जब भी राजस्थान आती हूं, तो मैं गाड़ी के बाहर राजस्थान का नजारा देखती रहती हूं और खो जाती हूं. मेरा सबसे प्रिय गाना 'पधारो म्हारे' देश है.

हमारी संस्कृति और इतिहास से बेहतर भारत के अलावा कोई देश नहीं है : अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर रवीना टंडन ने कहा कि मुझे भारतीय होने पर बहुत गर्व है. दुनिया में महिलाओं के लिए भारत से अच्छा कोई देश नहीं है. मैं पूरी धरती घूम कर आई हूं, लेकिन भारत की संस्कृति और इतिहास से बेहतर कोई देश नहीं है. हमारे देश में जब रानी-महारानियों ने इतिहास रचा था, उस समय इंग्लैंड जैसे देश में महिलाओं को वोटिंग तक का अधिकार नहीं था. 18-19 सेंचुरी में जाकर वहां की महिलाओं को वोटिंग का अधिकार मिला था.

जयपुर में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस (ETV Bharat Jaipur)

हमारे देश की रानियां और राजकुमारियां हर चीज में आगे थीं. एजुकेशन, साहित्य, हॉर्स राइडिंग समेत विभिन्न कामों में हमारी राजकुमारियां या आगे रही हैं. हमारे देश में अखंड भारत के जमाने से आज तक महिला-पुरुषों के बीच भेदभाव नहीं रहा. मैं ऐसे परिवार में पैदा हुई जहां मेरे और भाई के बीच कोई अंतर नहीं किया गया. आज मेरे मां-बाप की परवरिश की वजह से मैं इंडिपेंडेंड पर्सन बन पाई हूं. सबके लाइफ पार्टनर्स होते हैं, हमें साथ मिलकर जीना चाहिए.

हमें अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए, मैं रोजाना सूर्य नमस्कार करती हूं : अपने स्वास्थ्य के बारे में पूछे गए सवाल पर रवीना टंडन ने कहा कि एक महिला अपने परिवार और गृहस्थी को संभालती है. सुबह उठकर बच्चों के लिए नाश्ता बनाने से लेकर सास ससुर की सेवा, पति की सेवा और सबके कपड़े धोने समेत घर के सारे काम करती है. अगर महिला वर्किंग वुमन है, तो घर का सारा काम करके ऑफिस जाती है. ऑफिस जाकर फिर घर का काम करती है. ऐसी महिलाओं को हम देवी बोलते हैं. अपने काम के साथ हमें अपने करियर को भी बढ़ावा देना चाहिए.

जयपुर में 'मां पन्नाधाय नारी शक्ति' महोत्सव (ETV Bharat Jaipur)

कामकाज के बीच हमें अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए. हम तंदुरुस्त रहेंगे, तभी सब काम कर पाएंगे. हमारी सहनशक्ति कम हो गई तो घर भी कर सकता है. कम से कम 30 से 40 मिनट अपने आपके लिए जरूर निकालें. रवीना टंडन ने कहा कि मैं योग करती हूं. बाबा रामदेव को फॉलो करके योग करना सीखा है. सूर्य नमस्कार बहुत ही अच्छा योग है, जिससे पूरे शरीर की एक्सरसाइज होती है.

महिलाओं की आजादी को लेकर फिल्म बनाई : रवीना टंडन ने कहा कि मेरी तीन बेटियां हैं. पूजा, छाया और राशा. वर्ष 2012 में जब निर्भया केस हुआ, तो दिल को बहुत ठेस पहुंची थी. किस तरह इंसान हैवानियत पर उतर गया. बच्चियों को कब आजादी मिलेगी कि वह निडर होकर बाहर घूम सकें. इन सबको लेकर मैंने एक फिल्म बनाई थी, जिसका नाम 'मातृ' था. कहानी थी कि एक मां और बेटी स्कूल के फंक्शन के बाद देर रात अपने घर जा रही थी. गलती से वह दिल्ली- गुड़गांव एरिया में गलत रास्ते पर भटक जाती है. इस दौरान पीछे से एक जीप आती है और दोनों मां बेटी का सामूहिक दुष्कर्म हो जाता है. उस जमाने में विक्टिम की बहुत बुरे तरीके से पूछताछ होती थी. कई बार ऐसा भी हुआ है कि क्रिमिनल जमानत पर छूटे हैं. जमानत पर छूटने के बाद फिर से क्राइम किया है.

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर जयपुर में रवीना टंडन (ETV Bharat Jaipur)

आज फिल्म इंडस्ट्री में महिलाएं Big Boss हैं : रवीना टंडन ने कहा कि आज फिल्म इंडस्ट्री में महिलाएं बिग बॉस हैं. नेटफ्लिक्स की मेन बॉस इंडियन महिला है. प्राइम अमेजॉन में भी काफी महिलाएं हैं. ओटीटी का दौर आने से कुछ प्रोड्यूसर-डायरेक्टर महिलाएं हैं. मैं बुलंद होकर कहती हूं कि मैं भारत में पैदा हुई हूं. आज हमारा देश और हमारी इंडस्ट्री बदल रहे हैं. पंकज कपूर और डिंपल कपाड़िया की लव स्टोरी पर एक फिल्म आई है. अब शबाना और धर्मेंद्र की लव स्टोरी पर भी फिल्म आएगी. बहुत अफसोस है कि धर्मेंद्र जी हमारे बीच नहीं हैं. वह बहुत ही दिलदार इंसान थे.

महिलाओं के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है, बेटी पढ़ेगी तो आगे बढ़ेगी : महिलाओं के लिए सरकारी योजनाओं को लेकर रवीना टंडन ने कहा कि आज भी कई जगह कई तरह के दबाव के चलते महिलाओं में कई जगह अवेयरनेस नहीं है. महिलाओं को यह पता नहीं रहता कि सरकार की ओर से हमारे लिए क्या-क्या योजनाएं शुरू की गई हैं. सरकार की योजनाओं को महिलाओं तक पहुंचाना बहुत जरूरी है, ताकि महिलाएं अपने हक अधिकार को जान सकें. महिलाओं के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है. अपनी बेटी पढ़ेगी, तो आगे बढ़ेगी.

सौम्या गुर्जर बोलीं- पीएम मोदी ने अधिकतर योजनाओं में महिलाओं को केंद्र बिंदु में रखा : सरकारी योजनाओं को लेकर निवर्तमान महापौर सौम्या गुर्जर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अधिकतर योजनाओं में महिलाओं को केंद्र बिंदु रखा है. महिलाओं के जीवन की कठिनाइयों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखा है. विकसित भारत के निर्माण की मुख्य आधार शिला नारी है. आज महिलाएं आगे बढ़ रही हैं. महिलाएं सरकार की योजनाओं का लाभ उठा रही हैं. सरकारी योजनाओं को लेकर शहरी महिलाओं के वजाय ग्रामीण महिलाएं ज्यादा जागरूक हैं.

रवीना टंडन ने कहा- राजस्थानी बाजरे की खिचड़ी बहुत पसंद है : राजस्थानी व्यंजनों को लेकर रवीना टंडन ने कहा कि हर होली पर हम घर पर घेवर मंगाते हैं. रवीना टंडन ने कहा कि मुझे बाजरे की खिचड़ी बहुत पसंद है. बाजरे की खिचड़ी के साथ घी और गुड़ से बेहतर कुछ नहीं है. कैर-सांगरी की सब्जी बहुत अच्छी लगती है. राजस्थानी खाना बहुत अच्छा लगता है. मैंने राजस्थानी दाल बाटी चूरमा भी खाया है. उन्होंने कहा कि राजस्थानी भाषा बोल नहीं पाती, लेकिन समझ जाती हूं.

'शक्ति वंदन' में महिला सशक्तिकरण का दिया संदेश : अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जयपुर में आयोजित दो दिवसीय 'शक्ति वंदन' महोत्सव नारी शक्ति, आत्मविश्वास और सांस्कृतिक गौरव के अद्भुत संगम का साक्षी बना. कार्यक्रम में समाज, प्रशासन, कला और शिक्षा जगत की अनेक प्रतिष्ठित हस्तियों ने भाग लेकर महिला सशक्तिकरण का संदेश दिया. महोत्सव के तहत आयोजित मां पन्नाधाय नारी शक्ति महोत्सव में राजस्थान के उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेम चंद बैरवा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्रीय प्रचारक निंबाराम ने मां पन्नाधाय की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया.

प्रेमचंद बैरवा बोले- महिला शक्ति राष्ट्र निर्माण की आधारशिला : इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने सभी महिलाओं को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भारत की संस्कृति में नारी को शक्ति, करुणा और सृजन का प्रतीक माना गया है. उन्होंने कहा कि आज देश की महिलाएं शिक्षा, प्रशासन, विज्ञान, खेल और राजनीति सहित हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रही हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए अनेक योजनाएं लागू की गई हैं, जिनसे समाज में सकारात्मक परिवर्तन आया है. उन्होंने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में महिलाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है और सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है.

निम्बाराम बोले- भारतीय संस्कृति में नारी को देवी का स्थान : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्रीय प्रचारक निम्बाराम ने अपने उद्बोधन में कहा कि भारतीय परंपरा में नारी को देवी का स्थान दिया गया है. उन्होंने कहा कि परिवार और समाज की मूल शक्ति महिला ही होती है और उसके संस्कार ही आने वाली पीढ़ियों का भविष्य तय करते हैं. उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण केवल अधिकारों तक सीमित नहीं है, बल्कि आत्मविश्वास, शिक्षा और संस्कारों के माध्यम से समाज को दिशा देने की क्षमता भी है. ऐसे आयोजन समाज में सकारात्मक सोच और प्रेरणा का वातावरण बनाते हैं.

500 से अधिक महिलाओं ने सीखी तलवारबाजी : महोत्सव के दौरान 500 से अधिक महिलाओं और युवतियों ने तलवारबाजी का प्रशिक्षण प्राप्त किया और आत्मरक्षा के साथ-साथ राष्ट्र की रक्षा का संकल्प लिया. महिलाओं का यह उत्साह और साहस कार्यक्रम का सबसे प्रेरणादायक दृश्य रहा. 'Gen Z का विकसित भारत' सत्र में युवाओं को प्रेरणा कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित सत्र में प्रसिद्ध लोक गायिका मैथिली ठाकुर ने युवाओं को संबोधित किया.

मैथिली ठाकुर ने कहा- युवा पीढ़ी अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होकर कार्य करे तो भारत को विकसित राष्ट्र बनने से कोई नहीं रोक सकता : प्रसिद्ध लोक गायिका मैथिली ठाकुर ने कहा कि यदि युवा पीढ़ी अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होकर कार्य करे तो भारत को विकसित राष्ट्र बनने से कोई नहीं रोक सकता. उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे सरकार की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में सक्रिय भूमिका निभाएं.

वहीं, मॉडरेटर अल्का गौड़ ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य कर रही महिलाओं के साथ संवाद किया. इस सत्र में आईएएस अधिकारी डॉ. निधि पटेल, आरपीएस अधिकारी अंजू यादव, फिक्की प्रेसिडेंट रिममी शेखावत, बी. लाल लेबोरेटरी से सुदीप्ति अरोड़ा, स्वच्छता प्रहरी काजल वाल्मिकी और पोद्दार पीजी कॉलेज की प्रिंसिपल स्निग्धा शर्मा ने भाग लिया. सत्र के दौरान सभी वक्ताओं ने अपने जीवन से जुड़े संघर्ष, अनुभव और सफलता के राज साझा किए. उन्होंने बताया कि दृढ़ संकल्प, निरंतर परिश्रम और आत्मविश्वास के साथ किसी भी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है. वहीं, महोत्सव के तीसरे सत्र 'एआई इन वूमन' में तकनीक और महिलाओं की भागीदारी पर चर्चा की गई.

शक्ति वंदन कार्यक्रम
