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'हे बेबी 2' का एलान, मेकर ने शूटिंग लोकेशन का भी किया खुलासा, जानें फिल्म से जुड़ी जानकारी

गुरुवार, 3 सितंबर को नाडियाडवाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने बताया कि ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स के प्रीमियर में तीन फिल्मों का डील हुआ है. प्रोडक्शन हाउस ने इसके बारे में जानकारी देते हुए कैप्शन में लिखा है, 'नाडियाडवाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट के लिए एक यादगार पल. साजिद नाडियाडवाला को ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स के प्रीमियर, माननीय क्रिस मिन्स की मेजबानी करने का सम्मान मिला.

ऑस्ट्रेलिया के प्रीमियर क्रिस मिन्स ने 'नाडियाडवाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट' के मुंबई ऑफिस का दौरा किया. वहां प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला ने ऑस्ट्रेलिया में अपनी आने वाली फिल्मों की शूटिंग के लिए तीन फिल्मों की डील का एलान किया, जिसमें 2007 की कॉमेडी फिल्म 'हे बेबी' का सीक्वल 'हे बेबी 2' भी शामिल है.

हैदराबाद: 'हे बेबी 2' का ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो गया है. साजिद नाडियाडवाला के प्रोडक्शन हाउस नाडियाडवाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट ने इस प्रोजेक्ट्स का अनाउंसमेंट किया और फिल्म से जुड़ी जानकारी दी.

उन्होंने आगे लिखा, 'हमें इस रिश्ते को आगे बढ़ाते हुए तीन फिल्मों के प्रोडक्शन का समझौता करने पर गर्व है. न सभी फिल्मों की शूटिंग ऑस्ट्रेलिया में होगी और इसकी शुरुआत करने का इससे बेहतर तरीका क्या हो सकता है कि हमारी सबसे पसंदीदा फिल्मों में से एक की वापसी हो. 'हे बेबी 2' के साथ, दर्शकों की पसंदीदा 'हे बेबी' अब एक फ्रैंचाइजी के तौर पर वापस आ रही है.'

मेकर ने फिल्म की शूटिंग के बारे में भी जानकारी दी. उन्होंने आगे लिखा, 'यह फिल्म ऑस्ट्रेलिया में शूट होगी, जहां ओरिजिनल फिल्म की शूटिंग हुई थी. हम दुनिया भर के दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए उत्साहित हैं.'

'हे बेबी' को साजिद नाडियाडवाला ने प्रोड्यूस किया था और साजिद खान ने डायरेक्ट किया था. इसमें अक्षय कुमार, फरदीन खान, रितेश देशमुख, विद्या बालन, जुआना संघवी और बोमन ईरानी ने काम किया था. इस फिल्म की कहानी मलयालम फिल्म 'थूवलस्पर्शम' (1990) और अमेरिकन फिल्म 'थ्री मेन एंड ए बेबी' (1987) जैसी है. 'थ्री मेन एंड ए बेबी' फ़्रेंच फिल्म 'थ्री मेन एंड ए क्रेडल' ​​(1985) पर आधारित है. नाडियाडवाला ने अभी तक यह नहीं बताया है कि सीक्वल के लिए ओरिजिनल कास्ट और डायरेक्टर वापस आएंगे या नहीं.