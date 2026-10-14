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'कभी नहीं बनेगी हेरा-फेरी 3', अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, परेश रावल की फिल्म पर प्रियदर्शन का बड़ा बयान

'हेरा फेरी 3' ( Poster )

हैदराबाद: जब से 'हेरा फेरी 3' का एलान हुआ है, तब से ही इस कॉमेडी सीक्वल को लेकर एक के बाद एक विवाद सामने आ रहे हैं, परेश रावल का अचानक फिल्म छोड़ना और फिर वापस आना, फ्रेंचाइजी के अधिकारों को लेकर कानूनी लड़ाई और प्रियदर्शन का डायरेक्टर के तौर पर फिल्म से अलग होना, इन सब वजहों से फिल्म का भविष्य खतरे में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है. फिल्ममेकर ने अब कहा है कि उन्हें नहीं लगता कि फिल्म का तीसरा भाग कभी बन पाएगा.

एक इंटरव्यू में प्रियदर्शन ने बताया कि 'हेरा फेरी 3' बनाने में बहुत सारी मुश्किलें हैं. उन्होंने कहा, "इसमें कई और भी मुश्किलें हैं, बहुत सारी मुश्किलें. इस बारे में बात करने के लिए मुझे कई पन्ने लिखने पड़ेंगे." जब डायरेक्टर से पूछा गया कि क्या इस फिल्म का तीसरा पार्ट कभी बन पाएगा, तो उन्होंने कहा, "मुझे नहीं लगता कि यह कभी बन पाएगी."

फिल्ममेकर ने सीक्वल के बारे में भी बात की. उन्होंने खुलकर बताया कि वे कभी सीक्वल क्यों नहीं बनाते. उन्होंने कहा कि दूसरा पार्ट पहले से बेहतर होना चाहिए, जैसे 'टर्मिनेटर 2' पहले पार्ट से बेहतर थी. उनकी राय में, किसी आइकॉनिक फिल्म को तब तक हाथ नहीं लगाना चाहिए जब तक आपके पास उससे बेहतर कहानी न हो. उन्हें लगता है कि अगर आप पहले पार्ट से बेहतर कुछ नहीं बना सकते, तो फ्रेंचाइजी का कोई मतलब नहीं है.