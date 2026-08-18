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हेमा मालिनी ने देखी सौतेले बेटे सनी देओल की 'बटवारा 1947', बोलीं- ब्रिलिएंट, बहुत अच्छा संदेश दिया

हैदराबाद: आमिर खान प्रोडक्शंस की फिल्म 'बंटवारा 1947', जिसमें शबाना आजमी, सनी देओल और प्रीति जिंटा लीड रोल में हैं, रिलीज के बाद से ही दर्शकों का खूब प्यार बटोर रही है. भारत के बटवारे की पृष्ठभूमि पर बनी यह फिल्म भारत के इतिहास के सबसे मुश्किल दौर में इंसानियत, दया और हिम्मत की एक भावुक कहानी दिखाती है. फिल्म कम कमाते हुए भी दर्शकों के दिलों पर राज कर रही है. वहीं, इस फिल्म को अब सनी देओल की सौतेली मां और दिग्गज एक्ट्रेस हेमा मालिनी का भी प्यार मिला है. हेमा मालिनी ने भी फिल्म देखी और इसकी खूब सराहना की है.

हेमा मालिनी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ‘बंटवारा 1947’ की तारीफ करते हुए लिखा, 'मैंने कल बटवारा 1947 फिल्म देखी. यह फिल्म शानदार है और इसका मैसेज बिल्कुल साफ है कि आज देश को किस चीज की जरूरत है'.

एक्ट्रेस ने आगे लिखा है, 'यह हमें याद दिलाती है कि नफरत और बंटवारे से कहीं ज्यादा जरूरी इंसानियत, एक-दूसरे का सम्मान और भाईचारा है. मुझे उम्मीद है कि यह खूबसूरत संदेश लोगों को अपनी सोच बदलने और नफरत की जगह प्यार और दया को चुनने के लिए प्रेरित करेगा. राजकुमार संतोषी का निर्देशन शानदार है और सनी देओल और शबाना आजमी ने बेहतरीन काम किया है. फिल्म की कास्ट में करण देओल और प्रीति जिंटा ने भी अच्छा काम किया है. आमिर खान को ऐसे यादगार संदेश वाली फिल्म बनाने के लिए बधाई, जिसका मैसेज आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है'.