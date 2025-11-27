ETV Bharat / entertainment

धर्मेंद्र की याद में टूटीं हेमा मालिनी, प्रेयर मीट से पहले स्पेशल तस्वीरें शेयर कर लिखा, 'मेरा नुकसान बयां नहीं किया जा सकता'

हैदराबाद: हिंदी सिनेमा के ही-मैन धर्मेंद्र अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं. बीती 24 नवंबर को लंबी बीमारी के चलते उनका निधन हो गया था. धर्मेंद्र अब अपनी फैमिली, रिश्तेदार, और फैंस के दिलों में रह गए हैं. उनके जाने से पूरे देश में गम का माहौल है. हर तरफ मायूसी ही छाई हुई है. धर्मेंंद्र के चाहनवालों को उनका अंतिम दर्शन भी नसीब नहीं हुआ. आज 27 नवंबर दिग्गज अभिनेता की दूसरी पत्नी और हिंदी सिनेमा की दिग्गज अभिनेत्री हेमा मालिनी ने चुप्पी तोड़ी है और पति संग यादगार तस्वीरें शेयर करने के साथ-साथ दो इमोशनल नोट भी शेयर किए हैं. आज धर्मेंद्र की प्रेयर मीट से पहले एक्ट्रेस ने यह नोट शेयर कर अपना दुख बयां किया है.

हेमा मालिनी ने आज अपने पहले एक्स पोस्ट में लिखा है, सालों से साथ, हमेशा हमारे लिए मौजूद है, कुछ स्पेशल मोमेंट'. वहीं, थोड़ी ही देर बाद हेमा ने एक और एक्स पोस्ट शेयर किया है और दुखी मन से लिखा है, 'धरम जी, मेरे लिए बहुत कुछ थे, एक प्यारे पति, हमारी दो बेटियों, ईशा और अहाना के लाड़ले पिता, दोस्त, दार्शनिक, मार्गदर्शक, कवि, हर मुश्किल घड़ी में मेरे लिए सबसे जरूरी इंसान, दरअसल, वो मेरे लिए सब कुछ थे और हमेशा अच्छे-बुरे वक्त में मेरे साथ रहे हैं, अपने सहज, मिलनसार व्यवहार से, और हमेशा सभी के प्रति प्यार और रुचि दिखाते हुए, उन्होंने मेरे परिवार के सभी सदस्यों को अपना बना लिया था'.

'मेरा नुकसान अवर्णनीय है'

दिग्गज अदाकारा ने आगे लिखा है, 'एक सार्वजनिक व्यक्तित्व के रूप में, उनकी प्रतिभा, उनकी लोकप्रियता के बावजूद उनकी विनम्रता और उनकी यूनिवर्सल अपील ने उन्हें सभी दिग्गजों के बीच एक पहचान के रूप में खड़ा किया, फिल्म इंडस्ट्री में उनकी पॉपुलैरिटी और अचीवमेंट हमेशा रहेंगे, मेरा व्यक्तिगत नुकसान अवर्णनीय है और जो शून्य पैदा हुआ है, वह जीवन भर बना रहेगा, सालों के साथ के बाद, मेरे पास उन खास पलों को फिर से जीने के लिए ढेरों यादें बची हैं'.

बता दें, चार बच्चों के पिता होने के बाद भी हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र के अपनाया था और साल 1980 में उनसे खुशी-खुशी शादी रचाई थी. धर्मेंद्र ने भी धर्म बदलकर हेमा मालिनी को अपनी पत्नी बनाया था.