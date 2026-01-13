ETV Bharat / entertainment

हेमा मालिनी ने क्यों नहीं देखी धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म 'इक्कीस', सौतेले बेटे सनी-बॉबी संग कैसा है रिश्ता?, एक्ट्रेस का खुलासा

हैदराबाद: हिंदी सिनेमा के ही-मैन धर्मेंद्र का बीती 24 नवंबर को 89 साल की उम्र में निधन हो गया था. देओल फैमिली और वेटरन एक्टर के चाहने वाले अभी भी उनके जाने का शोक मना रहे हैं. धर्मेंद्र की दूसरी पत्नी हेमा मालिनी आज भी स्टार हस्बैंड को याद कर भावुक हो रही हैं. हाल ही में धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म इक्कीस रिलीज हुई थी, जिसे एक्टर की दोनों फैमिली ने देख लिया है, लेकिन अभी तक हेमा ने नहीं देखी है. हेमा ने अपने हालिया इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने फिल्म इक्कीस अभी तक क्यों नहीं देखी है. साथ ही बताया है कि सौतेले सनी और बॉबी देओल संग उनका रिश्ता कैसा है. दिग्गज अभिनेत्री धर्मेंद्र की अलग-अलग प्रेयर मीट पर भी बोला है.





क्यों नहीं देखी दिवंगत पति की आखिरी फिल्म?

धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म इक्कीस है, जो 25 दिसंबर 2025 को रिलीज हुई थी. इस पर जब एक्ट्रेस से पूछा गया तो उन्होंने बताया, इस फिल्म की रिलीज के दौरान मैं मथुरा गई हुई थी, इसलिए मैं अभी तक इस फिल्म को नहीं देख सकी हूं, मेरी दोनों बेटियों ने देखी और फिल्म बहुत अच्छी बताई है. जब मेरा दुख कम हो जाएगा मैं भी इस फिल्म जल्द देख लूंगी'.

धर्मेंद्र की अलग-अलग प्रेयर मीट पर रिएक्शन