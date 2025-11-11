धर्मेंद्र के निधन की अफवाहों पर भड़कीं पत्नी हेमा मालिनी और बेटी ईशा देओल, बोलीं- आप कैसे....
ईशा देओल ने पिता धर्मेंद्र की मौत की खबरों को झूठा बताया है और कहा कि 'मेरे पापा स्थिर हैं और ठीक हो रहे हैं',
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 11, 2025 at 9:54 AM IST|
Updated : November 11, 2025 at 10:14 AM IST
हैदराबाद: धर्मेंद्र के निधन की फैलती खबरों पर दिग्गज अभिनेता की बेटी ने आज 11 नवंबर मंगलवार को सोशल मीडिया पर आकर बताया है कि उनके पिता का निधन नहीं हुआ है. एक्ट्रेस ने कहा है कि उनके पिता की निधन की झूठी खबरें चलाई जा रही हैं. उन्होंने कहा कि उनके पिता की हालत स्थिर है और वह ठीक हो रहे हैं. वहीं, पूरे देश में धर्मेंद्र के निधन की खबर फैल गई है. बता दें, धर्मेंद्र की बीते कुछ दिनों से तबीयत बिगड़ी हुई है और वह वेंटिलेटर सपोर्ट पर बताए जा रहे हैं. बीती 10 नवंबर को एक्टर को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में लाया गया था और जहां दिग्गज अभिनेता को देखने के लिए शाहरुख खान, सलमान समेत कई स्टार्स पहुंचे थे.
What is happening is unforgivable! How can responsible channels spread false news about a person who is responding to treatment and is recovering? This is being extremely disrespectful and irresponsible. Please give due respect to the family and its need for privacy.— Hema Malini (@dreamgirlhema) November 11, 2025
पति की निधन की खबरों पर भड़कीं हेमा मालिनी
हेमा मालिनी ने स्टार हसबैंड धर्मेंद्र के निधन की झूठी खबरों पर अपने एक्स हैंडल पर लिखा है, 'जो हो रहा है वो क्षमा के काबिल नहीं है! जिम्मेदार चैनल ऐसे व्यक्ति के बारे में झूठी खबर कैसे फैला सकते हैं जो इलाज करवा रहे हैं और ठीक हो रहे हैं? यह बेहद अपमानजनक और गैरजिम्मेदाराना है, कृपया परिवार और उनकी निजता का पूरा सम्मान करें'.
धर्मेंद्र की बेटी भी हुईं गुस्सा
वहीं, ईशा देओल ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा है, 'मीडिया झूठी खबरें फैलाने में तेजी दिखा रहा है, मेरे पिता स्थिर हैं और ठीक हो रहे हैं, आप सभी से अनुरोध है कि हमारी निजता का हनन ना करें, पापा के जल्द ठीक होने की प्रार्थना करने के लिए धन्यवाद'. बता दें, मीडिया में खबर है कि धर्मेंद्र का 89 साल की उम्र में लंबी बीमारी के चलते निधन हो गया है. वहीं, हेमा और ईशा के इन पोस्ट से धर्मेंद्र के फैंस के बीच एक बार फिर खुशी की लहर दौड़ गई है.