धर्मेंद्र के निधन की अफवाहों पर भड़कीं पत्नी हेमा मालिनी और बेटी ईशा देओल, बोलीं- आप कैसे....

ईशा देओल ने पिता धर्मेंद्र की मौत की खबरों को झूठा बताया है और कहा कि 'मेरे पापा स्थिर हैं और ठीक हो रहे हैं',

Esha Deol dismissed Dharmendra rumours
ईशा देओल, हेमा मालिनी और धर्मेंद्र (IANS)
हैदराबाद: धर्मेंद्र के निधन की फैलती खबरों पर दिग्गज अभिनेता की बेटी ने आज 11 नवंबर मंगलवार को सोशल मीडिया पर आकर बताया है कि उनके पिता का निधन नहीं हुआ है. एक्ट्रेस ने कहा है कि उनके पिता की निधन की झूठी खबरें चलाई जा रही हैं. उन्होंने कहा कि उनके पिता की हालत स्थिर है और वह ठीक हो रहे हैं. वहीं, पूरे देश में धर्मेंद्र के निधन की खबर फैल गई है. बता दें, धर्मेंद्र की बीते कुछ दिनों से तबीयत बिगड़ी हुई है और वह वेंटिलेटर सपोर्ट पर बताए जा रहे हैं. बीती 10 नवंबर को एक्टर को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में लाया गया था और जहां दिग्गज अभिनेता को देखने के लिए शाहरुख खान, सलमान समेत कई स्टार्स पहुंचे थे.

पति की निधन की खबरों पर भड़कीं हेमा मालिनी

हेमा मालिनी ने स्टार हसबैंड धर्मेंद्र के निधन की झूठी खबरों पर अपने एक्स हैंडल पर लिखा है, 'जो हो रहा है वो क्षमा के काबिल नहीं है! जिम्मेदार चैनल ऐसे व्यक्ति के बारे में झूठी खबर कैसे फैला सकते हैं जो इलाज करवा रहे हैं और ठीक हो रहे हैं? यह बेहद अपमानजनक और गैरजिम्मेदाराना है, कृपया परिवार और उनकी निजता का पूरा सम्मान करें'.

धर्मेंद्र की बेटी भी हुईं गुस्सा

वहीं, ईशा देओल ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा है, 'मीडिया झूठी खबरें फैलाने में तेजी दिखा रहा है, मेरे पिता स्थिर हैं और ठीक हो रहे हैं, आप सभी से अनुरोध है कि हमारी निजता का हनन ना करें, पापा के जल्द ठीक होने की प्रार्थना करने के लिए धन्यवाद'. बता दें, मीडिया में खबर है कि धर्मेंद्र का 89 साल की उम्र में लंबी बीमारी के चलते निधन हो गया है. वहीं, हेमा और ईशा के इन पोस्ट से धर्मेंद्र के फैंस के बीच एक बार फिर खुशी की लहर दौड़ गई है.

ये भी पढ़ें:

WATCH: वेंटिलेटर की खबर सुन धर्मेंद्र को देखने हॉस्पिटल पहुंचीं हेमा मालिनी, हेल्थ पर परिवार ने दिया ये बयान

