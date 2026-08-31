'वह आतंकवादी नहीं है', अल्लू अर्जुन के पिता के बयान 'KGF से पहले यश कौन थे?' पर बोलीं 'रॉकी भाई' की मां
पुष्पा फेम स्टार अल्लू अर्जुन के फिल्म निर्माता पिता अल्लू अरविंद ने साल 2023 में यश को लेकर यह बयान दिया था.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 31, 2026 at 11:00 AM IST
हैदराबाद: रॉकिंग स्टार यश इन दिनों अपनी हालिया रिलीज फिल्म 'टॉक्सिक' से चर्चा में हैं. फिल्म ने धमाकेदार ओपनिंग ली और फिर इसकी कमाई धीरे-धीरे गिरती गई. हालांकि फिल्म कमाई के बड़े आंकड़े भी पार कर रही है. वहीं, 'टॉक्सिक' की कमाई के बीच यश से जुड़ा एक पुराना विवाद भी सामने आ गया है. दरअसल, 'पुष्पा' फेम एक्टर अल्लू अर्जुन के पिता अल्लू अरविंद का साल 2023 में यश को लेकर दिया गया बयान फिर से चर्चा में है. अल्लू अरविंद ने यश को लेकर कहा था कि 'केजीएफ से पहले यश कौन थे'? अब फिल्म निर्माता के इस बयान पर यश की मां पुष्पा अरुणकुमार का रिएक्शन आया है.
क्या की मां ने क्या कहा?
एक प्रेस मीट में पुष्पा ने अपने स्टार बेटे यश की तरफदारी लेते हुए कहा, 'सिर्फ केजीएफ से मिली सफलता से मेरे बेटे को नहीं जोड़ना चाहिए. केजीएफ की सफलता से पहले उसने 5 सफल फिल्में दी थी. यश लंबे समय से कन्नड़ सिनेमा से जुड़ा है और अपने काम के जरिए ही लोगों में जगह बनाई है. इसलिए यह कहना बिल्कुल गलत होगा कि केजीएफ से पहले उनका कोई नाम नहीं था'. 'गजकेसरी' फेम एक्टर की मां ने आगे कहा, 'यश की सक्सेस से किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है, वह कोई आतंकवादी नहीं है'. यश की मां ने अपने बेटे की मेहनत और सफलता पर भी गर्व महसूस किया.
यश की मां ने अपने बेटे के संघर्ष के बारे में भी जिक्र किया. उन्होंने कहा, 'उसका कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं है. वो किसी फिल्मी परिवार से नहीं आता है. यश एक बस ड्राइवर का बेटा है और अपनी मेहनत के दम पर यह सब हासिल किया है. यश को रातोंरात सफलता नहीं मिली है, इसके पीछे उसकी लंबे समय से गई मेहनत और उसके फैंस का प्यार है'.
'टॉक्सिक' के बारे में
बीती 26 अगस्त को रिलीज हुई फिल्म 'टॉक्सिक' में यश अलग ही अवतार में नजर आ रहे हैं. अपने तकरीबन दो दशक लंबे करियर में यश पहली बार किसी रोल में इतने इंटेंस और अग्रेसिव नजर आए हैं. यश केजीएफ 2 की रिलीज के चार साल बाद सिल्वर स्क्रीन पर लौटे हैं. दर्शकों को उनकी नई फिल्म का बेसब्री से इंतजार था. यही वजह है कि टॉक्सिक ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 150 करोड़ रुपये से खाता खोला. टॉक्सिक अभी तक कितने करोड़ रुपये का कारोबार कर चुकी है, नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर जानें.