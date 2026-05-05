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'हॉन्टेड 3D इकोज ऑफ द पास्ट' का टीजर रिलीज, डर से उछलने पर मजबूर कर देगी विक्रम भट्ट की ये भूतिया फिल्म

विक्रम भट्ट की निर्देशित 'हॉन्टेड 3डी इकोज ऑफ द पास्ट' का टीजर रिलीज हो गया है. यह फिल्म 12 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

Haunted 3D Echoes Of The Past
'हॉन्टेड 3D इकोज ऑफ द पास्ट' (Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 5, 2026 at 4:17 PM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: विक्रम भट्ट की हॉरर फिल्म 'हॉन्टेड 3डी' 2011 में रिलीज हुई थी, और अब मेकर्स ने इसके बहुप्रतीक्षित सीक्वल 'हॉन्टेड 3डी इकोज ऑफ द पास्ट' का टीजर जारी कर दिया है. टीजर देखकर लगता है कि यह आपको डर से उछलने पर मजबूर कर देगा, लेकिन साथ ही अपनी कहानी से आपकी दिलचस्पी भी जगाएगा.

12 जून, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली फिल्म सीक्वल 'हॉन्टेड 3डी इकोज ऑफ द पास्ट' ने अभी से ही काफी चर्चा बटोरना शुरू कर दिया है. इसे विक्रम भट्ट की वापसी के तौर पर देखा जा रहा है.

मंगलवार 5 मई को विक्रम भट्ट ने अपनी आगामी हॉरर फिल्म 'हॉन्टेड 3डी इकोज ऑफ द पास्ट' का टीजर लॉन्च किया, जिसे उन्होंने इंस्टाग्राम पर भी अपलोड किया है. इस टीजर को साझा करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा है, 'हर प्रेत-बाधा का एक इतिहास होता है. हर चीख अपने साथ एक याद लिए होती है. और हर वो डरावनी कहानी, जिसका अंत बुरा हुआ हो- असल में, एक प्रेम कहानी ही होती है. इंतजार अब खत्म हुआ है. पेश है 'हॉन्टेड 3D इकोज ऑफ द पास्ट' ऑफिशियल टीजर.'

टीजर की शुरुआत मिमोह से होती है, जो किसी चीज की तलाश में एक महल के पास पहुंच जाता है. जैसे ही वे वहां पहुंचते हैं, महल में अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगती हैं. इसके बाद लीड एक्ट्रेस चेतना नजर आती हैं. सीन काफी हद तक डरावने और रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं, लेकिन टीजर किसी भी रहस्य का खुलासा नहीं करता.

टीजर को लेकर ऑनलाइन मिली-जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिली हैं. विक्रम भट्ट के खास अंदाज के फैंस उन्हें उस जॉनर में वापस लौटते देख काफी उत्साहित हैं, वहीं कुछ दर्शक इसे हॉरर की एक ऐसी पुरानी शैली की वापसी मान रहे हैं जो अब शायद पुरानी पड़ चुकी है. फिर भी, लोगों में इसे लेकर उत्सुकता जबरदस्त है, और हॉरर फिल्मों के शौकीन यह देखने के लिए बेताब हैं कि क्या यह फिल्म पुरानी यादों और नएपन के बीच सही तालमेल बिठा पाएगी.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म में नए एक्सपेरिमेंट किए गए हैं. इसमें 3डी टेक्नोलॉजी में सबसे नए डेवलपमेंट का इस्तेमाल किया गया है. उम्मीद है कि यह फिल्म ज्यादा इंटेंस और इमर्सिव हॉरर एक्सपीरियंस देगी.

मिथुन चक्रवर्ती के बेटे, मिमोह चक्रवर्ती मुख्य भूमिका में वापसी करेंगे. हेमंत पांडे, गौरव बाजपेयी, प्रणीत भट्ट, चेतना पांडे और श्रुति प्रकाश भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे. इसका निर्देशन आनंद पंडित और राकेश जुनेजा ने किया है. जबकि इस फिल्म का निर्माण प्रोमोएज मीडिया प्राइवेट लिमिटेड ने किया है.

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