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'हॉन्टेड 3D इकोज ऑफ द पास्ट' का टीजर रिलीज, डर से उछलने पर मजबूर कर देगी विक्रम भट्ट की ये भूतिया फिल्म

'हॉन्टेड 3D इकोज ऑफ द पास्ट' ( Poster )

हैदराबाद: विक्रम भट्ट की हॉरर फिल्म 'हॉन्टेड 3डी' 2011 में रिलीज हुई थी, और अब मेकर्स ने इसके बहुप्रतीक्षित सीक्वल 'हॉन्टेड 3डी इकोज ऑफ द पास्ट' का टीजर जारी कर दिया है. टीजर देखकर लगता है कि यह आपको डर से उछलने पर मजबूर कर देगा, लेकिन साथ ही अपनी कहानी से आपकी दिलचस्पी भी जगाएगा. 12 जून, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली फिल्म सीक्वल 'हॉन्टेड 3डी इकोज ऑफ द पास्ट' ने अभी से ही काफी चर्चा बटोरना शुरू कर दिया है. इसे विक्रम भट्ट की वापसी के तौर पर देखा जा रहा है. मंगलवार 5 मई को विक्रम भट्ट ने अपनी आगामी हॉरर फिल्म 'हॉन्टेड 3डी इकोज ऑफ द पास्ट' का टीजर लॉन्च किया, जिसे उन्होंने इंस्टाग्राम पर भी अपलोड किया है. इस टीजर को साझा करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा है, 'हर प्रेत-बाधा का एक इतिहास होता है. हर चीख अपने साथ एक याद लिए होती है. और हर वो डरावनी कहानी, जिसका अंत बुरा हुआ हो- असल में, एक प्रेम कहानी ही होती है. इंतजार अब खत्म हुआ है. पेश है 'हॉन्टेड 3D इकोज ऑफ द पास्ट' ऑफिशियल टीजर.'