मुनव्वर फारूकी गिरफ्तार? वायरल वीडियो पर कॉमेडियन ने दी प्रतिक्रिया, कहा- मैं भी...
क्या मशहूर कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को गिरफ्तार कर लिया गया है?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 29, 2026 at 5:41 PM IST
हैदराबाद: मशहूर कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं. सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि मुनव्वर फारूकी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. इस वीडियो पर अब मुनव्वर का रिएक्शन आया है.
वीडियो वायरल को साझा करते हुए एक यूजर ने दावा किया, "मुनव्वर को कल रात गिरफ्तार किया गया. इसीलिए वह कल के एंटरटेनमेंट क्रिकेट लीग इवेंट में शामिल नहीं हुए." हालांकि, यह वायरल दावा गुमराह करने वाला है, क्योंकि मुनव्वर ने खुद अपनी गिरफ्तारी को लेकर चल रही अटकलों पर बात की है.
कॉमेडियन ने उस वीडियो के पोस्ट का जवाब दिया. वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए मुनव्वर ने लिखा, "मैं भी खुद को ही ढूंढ रहा हूं वीडियो में." अपने जवाब से मुनव्वर ने अपनी गिरफ्तारी की अफवाहों को खारिज कर दिया और इशारा किया कि वायरल वीडियो में दिखने वाला व्यक्ति वह नहीं थे.
Mai bhi khudko hi dhundh raha hun video mai 😅— munawar faruqui (@munawar0018) September 29, 2026
वीडियो में एक आदमी को गाड़ी में ले जाते हुए देखा जा सकता है. वीडियो बनाने वाला उस व्यक्ति को 'मुनव्वर' कहकर बुला रहा है. यूजर्स का दावा है कि कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को सोमवार रात गिरफ्तार किया गया था. यह वीडियो तब वायरल हुआ जब 28 सितंबर को ईसीएलस सीजन 3 के कर्टेन-रेजर इवेंट में मुनव्वर के शामिल न होने की बात सामने आई. हालांकि, सोमवार रात उनकी गिरफ्तारी की कोई विश्वसनीय रिपोर्ट नहीं है, और मुनव्वर ने खुद इस वायरल दावे पर प्रतिक्रिया देते हुए इन अफवाहों को खारिज कर दिया है.
बता दें, मार्च 2024 में, मुंबई के एक हुक्का बार में देर रात पुलिस की छापेमारी के दौरान मुनव्वर को हिरासत में लिया गया था. पुलिस ने बताया कि वह और कुछ अन्य लोग वहां हुक्का पीते हुए पाए गए थे. बाद में उन्हें नोटिस देकर छोड़ दिया गया, क्योंकि इस मामले में दर्ज अपराध जमानत-योग्य थे.
इससे पहले जनवरी 2021 में, इंदौर में एक कॉमेडी शो के दौरान हिंदू देवी-देवताओं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करने की शिकायत के बाद उन्हें और अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया था. फरवरी 2021 में सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम ज़मानत मिलने से पहले उन्होंने इंदौर सेंट्रल जेल में 35 दिन बिताए थे.