कौन हैं सुमित और अनुज? जिनका हरियाणवी गाना हॉलीवुड फिल्म 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' के लिए हुआ सिलेक्ट
हॉलीवुड की पॉपुलर फ्रेंचाइजी स्पाइडर मैन के लिए हरियाणा के बरसात को इंडिया कैंपेन के लिए चुना गया. जानें कौन हैं इस गाने के सिंगर.
Published : July 31, 2026 at 1:51 PM IST
भिवानी/चंडीगढ़: हरियाणा के बरसात गाने को हॉलीवुड की पॉपुलर फ्रेंचाइजी स्पाइडर मैन के लिए सिलेक्ट किया गया है. सीरिज की नई फिल्म 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' के लिए हरियाणवी सॉन्ग बरसात को इंडिया कैंपेन के लिए चुना गया. 28 जुलाई को इस गाने का प्रमोशनल वीडियो भी रिलीज किया गया. इस गाने के जरिए अभिनेता पीटर पार्कर की इमोशनल लव स्टोरी दिखाई गई है.
स्पाइडर मैन फिल्म के लिए हरियाणवीं गाना बरसात सिलेक्ट: 'स्पाइडर- मैन: ब्रांड न्यू डे' फिल्म के इंडियन प्रमोशन कैंपेन के लिए ऐसे सॉन्ग की तलाश की जा रही थी, जिसमें पीटर पार्कर की इमोशनल जर्नी को दिखाया जा सके. फिल्म में उसके अकेलेपन और एमजे से बिछड़ने के दर्द को म्यूजिक के जरिए महसूस कराने की जरूरत थी. 'बरसात' के लिरिक्स, म्यूजिक और इमोशन फिल्म की स्टोरी से पूरी तरह मैच करते थे. इसी वजह से सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट इंडिया और सोनी म्यूजिक इंडिया ने इसे स्पेशल प्रमोशन कैंपेन के लिए सिलेक्ट किया.
भिवानी के सुमित और अनुज ने गाया है गाना: हरियाणा के भिवानी जिले के सुमित और अनुज ने मिलकर इस गाने को गाया है. सोनी म्यूजिक के साथ मिलकर उन्होंने इस गाने को बंजारे यूट्यूब चैनल पर 9 जुलाई 2026 को रिलीज किया गया था. जहां इसे 20 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. 5 हजार 7 सौ से ज्यादा कमेंट लोग इस गाने पर कर प्रतिक्रिया दे चुके हैं.
सुमित और अनुज के बारे में जानिए: सुमित और अनुज दोनों चचेरे भाई हैं. सुमित का जन्म 20 अप्रैल 1998 को भिवानी में हुआ. सके पिता सत्यवान पीटीआई अध्यापक हैं. सुमित ने अंबाला पॉलिटेक्निक से मैकेनिकल ट्रेड में कोर्स किया. उसके बाद हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से एग्रीकल्चर में बीटेक की. सुमित गाने के साथ म्यूजिक कंपोज करते हैं. उनका छोटा भाई सहायक प्रोफसर है. वहीं अनुज का जन्म 30 अगस्त 2002 को हुआ. इनके पिता राजेंद्र सिंह जेबीटी अध्यापक हैं. अनुज की एक बड़ी बहन भी है. उसकी बहन ने जेआरएफ क्वालीफाई किया हुआ है. अनुज जब तीसरी क्लास में थे, तो उन्होंने स्टेज पर "यशोमती मैया से बोले नंदलाला" भजन गाया था.
बंजारा के नाम से यूट्यूब चैनल बनाया: सुमित ने 2024 में यू-ट्यूब पर बंजारा के नाम से चैनल बनाया. इसी चैनल से उन्होंने अपने गाने रिलीज़ करने शुरू कर दिए. 28 नवम्बर 2024 में 'सूट्स विद मी' पहला गाना रिलीज किया. उसके बाद उन्होंने दूसरा गाना 'डिफरेंट टॉक', 'आशिक आवारा', 'मौज', 'हाय रै' और छठा गाना 'बैरण' रिलीज किया. 'बैरण' गाना लिखने से लेकर एनिमेटेड वीडियो रिलीज करने में डेढ़ साल का समय लगा. बार-बार इसके लिरिक्स बदले.
एनिमेटेड वीडियो रिलीज़ किया: 23 जनवरी को बैरण का ऑडियो सॉन्ग रिलीज किया. लोग इस गाने को पसंद करने लगे. उन्होंने सोचा कि इसके वीडियो में कुछ ऐसा करना है, जिसे लोग फील कर पाएं. इसलिए एनिमेटेड वीडियो लगाने का प्लान आया. 13 फरवरी को एनिमेटेड वीडियो रिलीज किया गया. बिलबोर्ड इंडिया की नंबर वन रैंकिंग में आने के बाद हरियाणा, पंजाब और बॉलीवुड से उन्हें लगातार ऑफर आ रहे हैं.
ये भी पढ़ें- यू-ट्यूब पर छाए भिवानी के छोरे, एनिमेटेड लव स्टोरी सॉन्ग "बैरण" से मचा रहे धमाल, 70 मिलियन व्यूज़ मिले