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कौन हैं सुमित और अनुज? जिनका हरियाणवी गाना हॉलीवुड फिल्म 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' के लिए हुआ सिलेक्ट

Baarish song Spider Man movie ( ETV Bharat )

भिवानी/चंडीगढ़: हरियाणा के बरसात गाने को हॉलीवुड की पॉपुलर फ्रेंचाइजी स्पाइडर मैन के लिए सिलेक्ट किया गया है. सीरिज की नई फिल्म 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' के लिए हरियाणवी सॉन्ग बरसात को इंडिया कैंपेन के लिए चुना गया. 28 जुलाई को इस गाने का प्रमोशनल वीडियो भी रिलीज किया गया. इस गाने के जरिए अभिनेता पीटर पार्कर की इमोशनल लव स्टोरी दिखाई गई है. स्पाइडर मैन फिल्म के लिए हरियाणवीं गाना बरसात सिलेक्ट: 'स्पाइडर- मैन: ब्रांड न्यू डे' फिल्म के इंडियन प्रमोशन कैंपेन के लिए ऐसे सॉन्ग की तलाश की जा रही थी, जिसमें पीटर पार्कर की इमोशनल जर्नी को दिखाया जा सके. फिल्म में उसके अकेलेपन और एमजे से बिछड़ने के दर्द को म्यूजिक के जरिए महसूस कराने की जरूरत थी. 'बरसात' के लिरिक्स, म्यूजिक और इमोशन फिल्म की स्टोरी से पूरी तरह मैच करते थे. इसी वजह से सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट इंडिया और सोनी म्यूजिक इंडिया ने इसे स्पेशल प्रमोशन कैंपेन के लिए सिलेक्ट किया. भिवानी के सुमित और अनुज ने गाया है गाना: हरियाणा के भिवानी जिले के सुमित और अनुज ने मिलकर इस गाने को गाया है. सोनी म्यूजिक के साथ मिलकर उन्होंने इस गाने को बंजारे यूट्यूब चैनल पर 9 जुलाई 2026 को रिलीज किया गया था. जहां इसे 20 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. 5 हजार 7 सौ से ज्यादा कमेंट लोग इस गाने पर कर प्रतिक्रिया दे चुके हैं.