उत्तराखंड की हर्षिता को मिला नेशनल प्रेस्टीज अवॉर्ड, तुषार कपूर ने किया सम्मानित

हर्षिता लंबे समय से कुमाऊंनी सिनेमा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रही हैं.

NATIONAL PRESTIGE AWARD 2026
नेशनल प्रेस्टीज अवॉर्ड 2026
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : February 11, 2026 at 5:30 PM IST

Updated : February 11, 2026 at 6:41 PM IST

रामनगर: नेशनल प्रेस्टीज अवॉर्ड 2026 के भव्य समारोह में उत्तराखंड की कुमाऊंनी अभिनेत्री हर्षिता कोहली को सम्मानित किया गया. कार्यक्रम में मौजूद बॉलीवुड अभिनेता तुषार कपूर ने उन्हें मंच पर अवॉर्ड प्रदान किया. उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान और कुमाऊंनी कला को राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ाने के लिए हर्षिता को यह सम्मान दिया गया है.

सम्मान प्राप्त करने के बाद हर्षिता कोहली ने कहा पूरे उत्तराखंड से उन्हें ही यह प्रतिष्ठित सम्मान मिला है, जो उनके लिए गर्व और सम्मान की बात है. उन्होंने कहा कि यह अवॉर्ड केवल उनका नहीं, बल्कि पूरे उत्तराखंड और कुमाऊनी संस्कृति का सम्मान है.

नेशनल प्रेस्टीज अवॉर्ड 2026
हर्षिता ने बताया वह लंबे समय से कुमाऊंनी सिनेमा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रही हैं. उन्होंने कई कुमाऊंनी फिल्मों और म्यूजिक वीडियो में मुख्य भूमिका निभाई है. हाल ही में रिलीज हुई चर्चित फिल्म DFO Diaries में उनके अभिनय को दर्शकों ने खूब सराहा है. इस फिल्म में निभाया गया उनका किरदार काफी प्रभावशाली रहा. फिल्म को भी अच्छी सफलता मिली है.

इसके अलावा हर्षिता कई लोकप्रिय कुमाऊंनी गीतों में मुख्य अभिनेत्री के रूप में नजर आ चुकी हैं. उनके अभिनय और अभिव्यक्ति ने उन्हें क्षेत्रीय सिनेमा में एक अलग पहचान दिलाई है. दिल्ली में आयोजित इस समारोह में देशभर से विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कलाकारों और प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया. ऐसे राष्ट्रीय मंच पर उत्तराखंड की प्रतिनिधि के रूप में सम्मान पाना राज्य के लिए भी गौरव का विषय माना जा रहा है. हर्षिता कोहली ने कहा कि आगे भी वह उत्तराखंड की लोकसंस्कृति, भाषा और परंपराओं को देश-विदेश तक पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयास करती रहेंगी.

Last Updated : February 11, 2026 at 6:41 PM IST

नेशनल प्रेस्टीज अवॉर्ड 2026
एक्टर हर्षिता कोहली
कौन हैं एक्टर हर्षिता कोहली
NATIONAL PRESTIGE AWARD 2026

