गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा की तस्वीर खींचने पर पैप्स पर फायर हुए हार्दिक पांड्या, बोले- कुछ तो मर्यादा बनाए रखें

क्रिकेटर हार्दिक पांड्या ने गर्लफ्रेंड माहिका की तस्वीर कैप्चर करने पर पैप्स पर नाराजगी जताई है. इसके लिए उन्होंने एक नोट साझा किया है.

Hardik Pandya mahieka sharma
हार्दिक पांड्या-गर्लफ्रेंड माहिका (ANI)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 9, 2025 at 6:13 PM IST

मुंबई: भारतीय क्रिकेटर इन दिनों अपनी गर्लफ्रेंड माहिका को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं. वह अक्सर माहिका के साथ अपनी तस्वीरें पोस्ट करते रहते हैं. लेकिन इस बार उन्होंने माहिका की सुरक्षा को लेकर आवाज उठाया है. हार्दिक ने आज, 9 दिसंबर को अपने इंस्टाग्राम पर एक नोट साझा किया है, जिसमें उन्होंने पैप्स पर नाराजगी जताई है.

अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर हार्दिक पांड्या ने हाल की एक घटना के बारे में बताया, जिसमें बांद्रा के एक रेस्टोरेंट में सीढ़ियों से उतरते समय माहिका की गलत तरीके से तस्वीरें ली गईं. हार्दिक ने नोट में लिखा है, 'मैं समझता हूं कि पब्लिक की नजर में रहने पर अटेंशन और खोजबीन होती है, यह उस जिंदगी का हिस्सा है जिसे मैंने चुना है. लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ जिसने हद पार कर दी.'

माहिका के साथ हुए घटना के बारे में जिक्र करते हुए क्रिकेटर ने अपने नोट में लिखा है, 'माहिका बांद्रा के एक रेस्टोरेंट में सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी, तभी पैपराजी ने उसे एक ऐसे एंगल से कैप्चर करने का फैसला किया, जिस एंगल से किसी भी महिला की तस्वीर नहीं खींची जानी चाहिए. एक प्राइवेट पल को सेंशनलिजम में बदल दिया गया. यह हेडलाइंस या किसने क्या क्लिक किया, इसके बारे में नहीं है, यह बेसिक रिस्पेक्ट के बारे में है. महिलाओं को गरिमा मिलनी चाहिए. हर किसी की अपनी सीमाएं होती हैं.'

पैप्स से रिक्वेस्ट करते हुए हार्दिक पांड्या ने आखिरी में लिखा है, 'उन भाइयों से जो हर दिन कड़ी मेहनत करते हैं: मैं आपकी मेहनत का सम्मान करता हूं, और मैं हमेशा सहयोग करता हूं. लेकिन मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज थोड़ा और ध्यान रखें. हर चीज को कैप्चर करने की जरूरत नहीं है. हर एंगल से तस्वीर लेने की जरूरत नहीं है. आइए इस खेल में थोड़ी इंसानियत बनाए रखें. थैंक्यू.'

Hardik Pandya
हार्दिक पांड्या का पोस्ट (Instagram)

मंगलवार को मुंबई के एक रेस्टोरेंट से बाहर निकलते समय माहिका शर्मा का पीछा करते हुए पैप्स का एक वीडियो वायरल हुआ. कुछ फैंस ने इसे खूब शेयर किया और कयास लगाए कि क्या हार्दिक की प्रतिक्रिया इसी क्लिप की वजह से आई. हार्दिक ने यह मैसेज ऐसे समय में साझा किया है जब वह साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज में इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी की तैयारी में है.

बता दें, हार्दिक ने अक्टूबर में अपने जन्मदिन पर माहिका के साथ अपने रिश्ते को आधिकारिक तौर पर जाहिर किया था. यह एलान उनकी पत्नी नताशा स्टेनकोविक से अलग होने के लगभग एक साल बाद की गई. अलग होने के बावजूद, हार्दिक नताशा के साथ अपने बेटे अगस्त्य का पालन-पोषण कर रहे हैं.

संपादक की पसंद

