'हैप्पी पटेल' ट्रेलर रिलीज, स्पाई कॉमेडी में आमिर खान और वीर दास की मस्ती, इमरान खान की हुई वापसी
ट्रेलर में जबरदस्त ह्यूमर, कई मजेदार, हटके पल देखने को मिल रहे हैं, जो साफ बताते हैं कि फिल्म पूरी तरह एंटरटेनिंग है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 19, 2025 at 2:42 PM IST
हैदराबाद: आमिर खान प्रोडक्शंस ने अपनी नई जासूसी कॉमेडी ‘हैप्पी पटेल: खतरनाक जासूस’ का ऐलान बड़े ही मजेदार और हटके अंदाज में किया था, जिसने दर्शकों की जिज्ञासा तुरंत बढ़ा दी थी. वीर दास के निर्देशन में बनी और उन्हीं के साथ मोना सिंह की अहम भूमिका वाली इस फिल्म का अनाउंसमेंट खुद में एक फन पैकेज था, जिसने हर तरफ चर्चा पैदा कर दी. अब जब उत्साह अपने चरम पर है, तो फिल्म का ट्रेलर सामने आ चुका है, जो भरपूर हंसी, मस्ती और मनोरंजन का वादा करता है.
अब हैप्पी पटेल: खतरनाक जासूस का ट्रेलर आखिरकार रिलीज हो गया है और यह मजे को एकदम नए लेवल पर ले जाता है. ट्रेलर में जबरदस्त ह्यूमर और कई मज़ेदार, हटके पल देखने को मिलते हैं, जो साफ संकेत देते हैं कि फिल्म पूरी तरह एंटरटेनमेंट से भरी होने वाली है. निर्देशक और अभिनेता दोनों की भूमिका में वीर दास अपनी अलग और फ्रेश कॉमेडी स्टाइल लेकर आए हैं, जो खूब हंसाने वाली है. एनर्जी, चार्म और यंग वाइब से भरा यह ट्रेलर फिल्म को लेकर उत्साह और भी बढ़ा रहा है.
हैप्पी पटेल: खतरनाक जासूस के ट्रेलर में वीर दास एक बिल्कुल नए अंदाज में नजर आते हैं, जहां वह एक परफेक्ट लेकिन थोड़े इम्परफेक्ट जासूस बने हैं, जो एक मिशन पर निकले हैं. कहानी आगे बढ़ते ही वह मुसीबतों में फंस जाते हैं और फिर शुरू होता है पूरा हंगामा, जो देखने में बेहद मजेदार लगता है. मोना सिंह अपने रॉ और दमदार अवतार से चौंकाती हैं, जैसा उन्हें पहले कभी स्क्रीन पर नहीं देखा गया, वहीं मिथिला पालकर अपनी अलग सी मासूमियत और चार्म जोड़ती हैं.
आमिर खान का बिल्कुल अलग और अनोखा लुक कहानी में एक और जोरदार तड़का लगा देता है. कुल मिलाकर, यह ट्रेलर मस्ती और पागलपन से भरी एक फुल ऑन रोलरकोस्टर राइड है. मेकर्स ने सोशल मीडिया पर ट्रेलर शेयर करते हुए लिखा, “GAONWALONNNNN… वो एक शेफ है, वो एक एजेंट है (थोड़ा-सा), वो एक हीरो है (शायद), और वो है HAPPY PATEL! मिलिए हमारे खतरनाक जासूस से, 16 जनवरी से सिनेमाघरों में'.
इसके अलावा आमिर खान प्रोडक्शंस हमेशा से हटकर और अलग तरह की कहानियां पेश करता आया है. लगान, तारे जमीन पर, दंगल और सीक्रेट सुपरस्टार जैसी शानदार फिल्मों के बाद यह एक बार फिर कुछ नया दिखाने की कोशिश है. खास बात यह है कि इस बार उनकी साझेदारी मशहूर स्टैंड-अप कॉमेडियन वीर दास के साथ हुई है, जिन्होंने न सिर्फ अपने कॉमेडी स्पेशल्स के जरिए दुनियाभर में पहचान बनाई है, बल्कि गो गोआ गॉन, बदमाश कंपनी और दिल्ली बेली जैसी फिल्मों में भी काम किया है। हैप्पी पटेल आमिर खान प्रोडक्शंस के साथ वीर दास की दिल्ली बेली के बाद दूसरी फिल्म है.
आमिर खान प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी हैप्पी पटेल का निर्देशन वीर दास ने किया है. यह फिल्म 16 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होने वाली है.
ये भी पढ़ें:
आमिर खान की स्पाई फिल्म 'हैप्पी पटेल' का एलान, लीड रोल में होगा ये फेमस स्टैंड-अप कॉमेडियन, देखें मजेदार वीडियो