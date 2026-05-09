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Happy Mother's Day 2026: मां के संघर्ष, ममता और हिम्मत को दिखाती हैं ये फिल्में-सीरीज, बच्चों की खातिर दुनिया से गईं भिड़

10 मई को मदर्स डे है, इस मदर्स डे पर अपनी मां के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए थोड़ा समय निकालें और फिल्में देखें.

Secret Superstar
सीक्रेट सुपरस्टार (Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 9, 2026 at 5:11 PM IST

4 Min Read
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हैदराबाद: इस साल मदर्स डे 10 मई को है, जो महीने का दूसरा रविवार है. यह एक ऐसा बेहतरीन मौका है, जब आप अपनी तेज रफ्तार जिंदगी से थोड़ा ब्रेक लेकर, अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिता सकते हैं और अपनी मां के बेमिसाल प्यार का जश्न मना सकते हैं.

अपने सारे प्लान कैंसिल कर दें और अपने लिविंग रूम को अपने प्रियजनों के साथ मिलकर फिल्मों का मज़ा लेने के लिए एक बेहतरीन जगह में बदल दें, ताकि आप अपनी मां के साथ अपने उस खास रिश्ते का जश्न मना सकें. यूं तो तोहफे और सरप्राइज देना भी बहुत मायने रखता है, लेकिन एक-दूसरे के साथ समय बिताना इस दिन को और भी ज़्यादा ख़ास बना सकता है. नीचे कुछ फिल्मों के नाम दिए गए हैं, जिन्हें आप अपनी मां के साथ देख सकते हैं.

'मिसेज चटर्जी वर्सेज नॉर्वे'
'मिसेज चटर्जी वर्सेज नॉर्वे' सच्ची घटनाओं से प्रेरित कहानी है. यह फिल्म एक ऐसी भारतीय मां की कहानी दिखाती है, जो अपने बच्चों को वापस पाने के लिए विदेशी कानून और सिस्टम से लड़ जाती है. नॉर्वे में रहने वाली इस मां को चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज उसके बच्चों से अलग कर देते हैं. इसके बाद शुरू होती है उसकी भावनात्मक और कानूनी लड़ाई, जिसमें उसे टूटते रिश्तों और व्यक्तिगत संघर्षों का भी सामना करना पड़ता है.

'मिमी'
'मिमी' एक हल्की-फुल्की लेकिन बेहद भावुक कहानी है. फिल्म में एक लड़की, जिसकी भूमिका कृति सेनन ने निभाया है, सरोगेट मदर बनने का फैसला करती है. लेकिन जब विदेशी कपल उसे बीच रास्ते में छोड़ देता है, तब उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है. इसके बाद वह अप्रत्याशित परिस्थितियों में मां बनने की जिम्मेदारी को अपनाती है.

'मॉम'
साल 2017 में रिलीज हुई 'मॉम' दिवंगत अभिनेत्री श्रीदेवी की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक है. फिल्म में वह एक ऐसी मां का किरदार निभाती हैं, जो अपनी सौतेली बेटी के साथ हुए अपराध का बदला लेने के लिए हर हद पार कर जाती है. यह क्राइम थ्रिलर मां की ममता के साथ उसके साहस और गुस्से को भी दिखाती है. फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी, अक्षय खन्ना, सजल अली और अदनान सिद्दीकी भी अहम भूमिकाओं में नजर आए थे.

'इंग्लिश विंग्लिश'
इस लिस्ट में श्रीदेवी की एक और फिल्म है, जिसका नाम है- इंग्लिश विंग्लिश. इस फिल्म में श्रीदेवी ने एक साधारण गृहिणी का किरदार निभाया था, जो परिवार के बीच खुद को कमतर महसूस करती है क्योंकि उसे अंग्रेजी नहीं आती. अपनी मेहनत और आत्मविश्वास के दम पर वह खुद को साबित करती है. यह फिल्म मां के आत्मसम्मान, प्यार और परिवार के लिए उसके समर्पण को बेहद खूबसूरती से पेश करती है.

'आर्या'
सुष्मिता सेन स्टारर वेब सीरीज 'आर्या' एक मां की ताकत और संघर्ष की कहानी है. पति की मौत के बाद आर्या की जिंदगी अचानक बदल जाती है. उसे अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए अपराध और दुश्मनों से भरी दुनिया का सामना करना पड़ता है. धीरे-धीरे वह खुद को मजबूत बनाकर पूरे बिजनेस की कमान संभालती है.

'माई'
नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज 'माई' एक ऐसी मां की कहानी है, जिसकी बेटी की दर्दनाक मौत हो जाती है. अपनी बेटी के लिए न्याय पाने की कोशिश में वह एक साधारण और शांत महिला से बेहद मजबूत और चालाक महिला बन जाती है. बेटी की मौत के पीछे छिपे अपराधियों तक पहुंचने के लिए वह हर खतरा उठाती है.

'निल बट्टे सन्नाटा'
यह फिल्म एक मां और बेटी के रिश्ते की बेहद खूबसूरत कहानी है. एक घरेलू काम करने वाली मां अपनी बेटी को बेहतर भविष्य देना चाहती है, लेकिन बेटी पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं लेती. इसके बाद मां खुद बेटी के स्कूल में एडमिशन लेती है ताकि उसे पढ़ाई की अहमियत समझा सके. फिल्म शिक्षा, सपनों और मां की मेहनत को दिल छू लेने वाले अंदाज में दिखाती है.

'सीक्रेट सुपरस्टार'
'सीक्रेट सुपरस्टार' एक और दमदार कहानी है, जो एक मां के चुपचाप किए गए त्याग, बिना शर्त प्यार और अपनी बेटी के सपनों के लिए दिए गए सपोर्ट को दिखाती है. इस फिल्म को इसकी भावुक कहानी और जबरदस्त अभिनय के लिए काफी सराहना मिली है. यह फिल्म दिखाती है कि कैसे मांएं अपने बच्चों के लिए बड़े-बड़े त्याग करती हैं.

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