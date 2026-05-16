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'हैप्पी बर्थडे पुत्तर', बर्थडे पर विक्की कौशल को मिला पिता का प्यार, फोटो में देखें बाप-बेटे की खूबसूरत केमिस्ट्री

यह पहली बार नहीं है जब शाम ने अपने परिवार से जुड़े भावुक पलों को ऑनलाइन साझा किया है.

Vicky Kaushal Gets A Special Birthday Wish From His Father
बर्थडे पर विक्की कौशल को मिला पिता का प्यार (ANI)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 16, 2026 at 11:02 AM IST

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हैदराबाद: बॉलीवुड अभिनेता विक्की कौशल आज 16 मई को 38 साल के हो गए हैं और उनके पिता, दिग्गज एक्शन डायरेक्टर शाम कौशल ने उन्हें सुबह-सुबह एक तस्वीर शेयर कर आशीर्वाद दिया है. विक्की के पिता की साझा की गई प्यारी जन्मदिन की शुभकामनाओं की इंटरनेट पर खूब चर्चा हो रही है. अपने बेटों का सार्वजनिक रूप से हमेशा हौसला बढ़ाने के लिए जाने जाने वाले शाम कौशल ने एक बार फिर अपने 'पुत्तर' को समर्पित एक इमोशनल पोस्ट से सबका दिल जीत लिया है.

शाम कौशल ने इंस्टाग्राम पर विक्की के साथ एक प्यारी सी तस्वीर साझा की, जिसमें घर पर परिवार के साथ बिताए सुखद पल दिख रहे हैं. तस्वीर में पिता-पुत्र की जोड़ी कैजुअल कपड़ों में सोफे पर आराम से बैठी नजर आ रही है, और वे एक साथ बेहद खुश और टेंशन फ्री दिख रहे हैं. शाम ने काली शर्ट और सफेद ट्राउजर पहनी है, जबकि विक्की ने गहरे नीले रंग की टी-शर्ट और सफेद पैंट में अपना लुक सिंपल रखा है.

तस्वीर के साथ, शाम ने अपने बड़े बेटे के लिए एक भावपूर्ण संदेश लिखा, 'जन्मदिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएं, पुत्तर, भगवान का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहे. ढेर सारा प्यार, आशीर्वाद और शुभकामनाएं, तुम्हारे जैसा बेटा पाकर मैं बहुत खुश और धन्य महसूस करता हूं, रब दी मेहर बनी रहे… जोर दी झप्पी @vickykaushal09'.

यह पहली बार नहीं है जब शाम ने अपने परिवार से जुड़े भावुक पलों को ऑनलाइन साझा किया है. पिछले साल, जब विक्की कौशल और उनकी पत्नी कैटरीना कैफ के घर बेटे का जन्म हुआ था, तब शाम ने भी उतनी ही भावुकता से अपनी खुशी जाहिर की थी. दादा बनने की खुशी में उन्होंने लिखा था, 'दादा बनकर बहुत खुश हूं… शुक्रिया रब दा… भगवान बहुत दयालु हैं और हमेशा से रहे हैं. भगवान की मेहरबानी ऐसे ही मेरे बच्चों पर और सबसे जूनियर कौशल पर बनी रहे'.

बाद में, विक्की और कैटरीना ने एक संयुक्त सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से अपने बेटे के नाम की आधिकारिक घोषणा की. प्रशंसकों के साथ यह खुशखबरी साझा करते हुए, दंपति ने लिखा, 'हमारी रोशनी की किरण, विहान'.

वहीं, शाम कौशल हिंदी सिनेमा के सबसे सम्मानित एक्शन निर्देशकों में से एक बने हुए हैं. उन्होंने वर्षों से कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों पर काम किया है, जिनमें कृष, बजरंगी भाईजान, दंगल, पद्मावत और गैंग्स ऑफ वासेपुर शामिल हैं. अपने सफल फिल्मी करियर के अलावा, वे विक्की कौशल और सनी कौशल के पिता भी हैं.

विक्की कौशल के पेशेवर करियर की बात करें तो उनके पास आने वाले समय में कई रोमांचक प्रोजेक्ट्स हैं. अभिनेता जल्द ही 'लाहोर 1947' में नजर आएंगे, जो 13 अगस्त 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. इसके अलावा, वे अमर कौशिक द्वारा निर्देशित पौराणिक महाकाव्य 'महावतार' की तैयारी भी कर रहे हैं। खबरों के अनुसार, विक्की पिछले करीब 18 महीनों से इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के लिए गहन तैयारी में जुटे हुए हैं.

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