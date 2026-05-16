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'हैप्पी बर्थडे पुत्तर', बर्थडे पर विक्की कौशल को मिला पिता का प्यार, फोटो में देखें बाप-बेटे की खूबसूरत केमिस्ट्री

बर्थडे पर विक्की कौशल को मिला पिता का प्यार ( ANI )

हैदराबाद: बॉलीवुड अभिनेता विक्की कौशल आज 16 मई को 38 साल के हो गए हैं और उनके पिता, दिग्गज एक्शन डायरेक्टर शाम कौशल ने उन्हें सुबह-सुबह एक तस्वीर शेयर कर आशीर्वाद दिया है. विक्की के पिता की साझा की गई प्यारी जन्मदिन की शुभकामनाओं की इंटरनेट पर खूब चर्चा हो रही है. अपने बेटों का सार्वजनिक रूप से हमेशा हौसला बढ़ाने के लिए जाने जाने वाले शाम कौशल ने एक बार फिर अपने 'पुत्तर' को समर्पित एक इमोशनल पोस्ट से सबका दिल जीत लिया है. शाम कौशल ने इंस्टाग्राम पर विक्की के साथ एक प्यारी सी तस्वीर साझा की, जिसमें घर पर परिवार के साथ बिताए सुखद पल दिख रहे हैं. तस्वीर में पिता-पुत्र की जोड़ी कैजुअल कपड़ों में सोफे पर आराम से बैठी नजर आ रही है, और वे एक साथ बेहद खुश और टेंशन फ्री दिख रहे हैं. शाम ने काली शर्ट और सफेद ट्राउजर पहनी है, जबकि विक्की ने गहरे नीले रंग की टी-शर्ट और सफेद पैंट में अपना लुक सिंपल रखा है. तस्वीर के साथ, शाम ने अपने बड़े बेटे के लिए एक भावपूर्ण संदेश लिखा, 'जन्मदिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएं, पुत्तर, भगवान का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहे. ढेर सारा प्यार, आशीर्वाद और शुभकामनाएं, तुम्हारे जैसा बेटा पाकर मैं बहुत खुश और धन्य महसूस करता हूं, रब दी मेहर बनी रहे… जोर दी झप्पी @vickykaushal09'.