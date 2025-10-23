ETV Bharat / entertainment

हैप्पी बर्थडे प्रभास, भारत के अंडिस्प्यूटेड सुपरस्टार की 5 खास बातें, ये हैं रेबल स्टार की अपकमिंग फिल्में

क्टूबर का महीना वाकई प्रभास के नाम होता है! फैंस उनके जन्मदिन के महीने को बेमिसाल उत्साह के साथ मनाते हैं.

Happy Birthday Prabhas
प्रभास बर्थडे स्पेशल (Etv Bharat)
हैदराबाद: प्रभास, एक ऐसा नाम हैं जिन्होंने पूरे देश में धूम मचा दी है और अपनी दमदार स्क्रीन प्रेजेंस और प्यारे ऑफ-स्क्रीन स्वभाव से उन्होंने हर दिल को छू लिया है। ब्लॉकबस्टर फिल्मों से भरे करियर और लगातार बढ़ती ग्लोबल फैन फॉलोइंग के साथ, उन्होंने भारत के अंडिस्प्यूटेड सुपरस्टार होने का खिताब बखूबी हासिल किया है। हर फिल्म जो वह करते हैं, वह एक जश्न बन जाती है, और हर परफॉर्मेंस एक नायाब अनुभव। जैसे ही यह चहीते अभिनेता इस महीने अपना जन्मदिन मना रहे हैं, तो इसका उत्साह सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है; बल्कि दुनिया भर के फैंस उनके खास दिन को भरपूर प्यार और तारीफों के साथ मना रहे हैं। ऐसे में आइए जानते हैं इस एक्स्ट्राऑर्डिनरी सुपरस्टार के बारे में पांच खास बातें.

भारत के अंडिस्प्यूटेड सुपरस्टार

प्रभास ने सिर्फ अपने ब्लॉकबस्टर हिट्स के लिए ही नहीं बल्कि अपने बेदाग और साफ-सुथरे व्यक्तित्व के लिए भी सही मायनों में भारत के ‘अंडिस्प्यूटेड सुपरस्टार’ का खिताब हासिल किया है. अपनी प्यारे और बिना किसी विवाद के कारण वह उन चुनिंदा सितारों में से एक हैं, जो भरोसा और स्थिरता का अहसास दिलाते हैं. इसी वजह से प्रोड्यूसर्स के लिए, प्रभास एक “सेफ जोन” हैं, क्योंकि उनकी मौजूदगी ही सफलता और भरोसे की गारंटी बन जाती है.

प्रभास का है ये महीना

हर साल, अक्टूबर का महीना वाकई प्रभास के नाम होता है! फैंस उनके जन्मदिन के महीने को बेमिसाल उत्साह के साथ मनाते हैं, जब उनके आइकॉनिक फिल्में थिएटर्स में लौटती हैं और हर स्क्रीनिंग को एक त्योहार में बदल देती हैं. इस साल भी कई री-रिलीज तैयार हैं, जैसे 23 अक्टूबर को सलार, ईश्वर और पौर्णिमा, और 31 अक्टूबर को बाहुबली: द एपिक (दोनों पार्ट्स साथ में), जिससे फैंस का उत्साह और भी बढ़ने वाला है!

प्रभास चुपचाप बदलते हैं लोगों की जिंदगी

जहां कई स्टार्स अक्सर अपने दान या मदद करने के काम को दिखाते हैं, प्रभास अलग हैं, वह चुपचाप मदद करते हैं, बिना किसी का ध्यान खींचे, उनकी दयालुता और अच्छे दिल की वजह से वह खास हैं, स्क्रीन पर सुपरस्टार और असली जिंदगी में नेक इंसान, जिन्हें फैंस प्यार और सम्मान देते हैं.

बड़ा धमाकेदार लाइन-अप

प्रभास के पास आने वाले समय में कई जबरदस्त फिल्में हैं, जो हर शैली में उनकी पकड़ को फिर से साबित करती हैं. उनकी आने वाली रिलीज में शामिल हैं द राजा साब (9 जनवरी, 2026), सलार: पार्ट 2 – शौर्यांगा पर्व, पुलिस ड्रामा स्पिरिट, मच अवेटेड कल्की 2898 एडी: पार्ट 2, और पीरियड ड्रामा फौजी. कमाल की बहुमुखी प्रतिभा और मास अपील को दिखाते हुए, प्रभास एक ऐसे रेयर सुपरस्टार बने हुए हैं, जो कम समय में कई बड़ी हिट फिल्में देते हैं और यही उनके 'रेयर रिलीज फ्रीक्वेंसी' का सच्चा प्रमाण है. उदाहरण के लिए, कल्कि 2898 एडी और सलार: पार्ट 1 – सीजफायर दोनों ही फिल्में एक ही साल में रिलीज हुईं, जो उनकी लगातार कामयाबी और बढ़ते मोमेंटम को दिखाती हैं.

1000 करोड़ का बॉक्स ऑफिस पावर

बाहुबली जैसी फिल्मों ने प्रभास को बड़े और शानदार फिल्मों का नाम बना दिया, जिससे वह दुनिया भर में मशहूर हो गए. जब भी कोई बड़ी फिल्म बनाई जाती है, प्रभास हर निर्देशक की पहली पसंद होते हैं. कल्कि 2898 एडी और बाहुबली जैसी हिट फिल्मों ने लगातार ₹1000 करोड़ से ज्यादा कमाई करती हैं, जिससे वह बड़े और दमदार फिल्मों के लिए सबसे भरोसेमंद स्टार बन गए हैं.

