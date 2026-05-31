Happy birthday My Lady: शोभिता के जन्मदिन पर नागा चैतन्य ने लुटाया प्यार, खूससूरत नोट के साथ लेडी लव को दी शुभकामना
शोभिता का आज जन्मदिन है. इस मौके पर उनके स्टार पति नागा चैतन्य ने खास अंदाज में जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 31, 2026 at 10:33 AM IST
हैदराबाद: एक्ट्रेस शोभिता धुलिपाला 31 मई को अपना 33वां जन्मदिन मना रही हैं. इस शुभ अवसर पर उन्हें हर तरफ से शुभकामनाएं मिल रही हैं. उनके पति नागा चैतन्य ने इस मौके को एक दिल को छू लेने वाली सोशल मीडिया पोस्ट से और भी खास बना दिया, जिसने तुरंत फैंस का ध्यान खींचा है.
रविवार को इंस्टाग्राम पर, नागा चैतन्य ने शोभिता की कुछ अनदेखी तस्वीरें शेयर कीं, जिससे उनके फ़ॉलोअर्स को उनके साथ बिताए कुछ यादगार पलों की झलकियां देखने को मिली है. इस तस्वीरों को शेयर करते हुए नागा ने कैप्शन में जन्मदिन की शुभकामना देते हुए लिखा है, 'हैप्पी बर्थडे माय लेडी, मैं शुक्रगुजार हूं कि मुझे तुम्हारे साथ जिंदगी बिताने का मौका मिला.'
इस पोस्ट में वह अपनापन और प्यार झलक रहा था, जिसे यह जोड़ा अक्सर अपने सोशल मीडिया इंटरैक्शन के ज़रिए दिखाता है. पहली तस्वीर में एक ग्रीन ब्लू लाइट वाले रूम में मेरर फोटो क्लिक करते हुए नजर आ रहे हैं. एक तस्वीर में शोभिता एक खूबसूरत चट्टान के किनारे खड़ी नजर आ रही थीं. यह एक कैंडिड शॉट जैसा लगता है, जिसके बैकग्राउंड में बेहद शांत और सुंदर नजारा है.
फिर एक और तस्वीर थी, जिसमें यह जोड़ा एक मजेदार और सहज अंदाज में साथ नजर आ रहा है. बाकी तस्वीरों में यह जोड़ा सेल्फी के लिए पोज़ देते दिखाई दे रहे हैं. कुछ तस्वीरें सिर्फ बर्थडे गर्ल की थीं.
कपल की तस्वीरों पर फैंस खूब प्यार लुटाया है. एक फैन ने लिखा है, 'निस्संदेह, ये सबसे स्टाइलिश कपल हैं.' एक ने लिखा है, 'जन्नत में बना एक खूबसूरत बंधन.' अन्य फैंस ने शोभिता को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी है और कमेंट सेक्शन को लाल दिल वाले इमोजी को भर दिया है.
यह जोड़ा अक्सर अपनी निजी जिंदगी की झलकियां दिखाकर अपने फैंस को खुश करता रहता है. वे कभी-कभी ऐसी तस्वीरें और पल शेयर करते हैं जिनसे लाइमलाइट से दूर उनके रिश्ते की एक झलक मिलती है.
शोभिता और नागा चैतन्य की लव स्टोरी साल 2022 में शुरू हुई थी. हालांकि उनके रिश्ते को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन शोभिता और नागा चैतन्य दोनों ने ही अपने अफेयर को सबसे छिपाकर रखा और उनमें से किसी ने भी इस बारे में कोई पुष्टि नहीं की.
हालांकि, उनके फैंस को उनके रिश्ते का सबूत तब मिला, जब शोभिता और नागा को एक ही जैसी जगहों पर छुट्टियां मनाते हुए और वैसी ही तस्वीरें पोस्ट करते हुए देखा गया. उन कयासों के बीच शोभिता और नागा ने अगस्त 2024 में अपनी सगाई की घोषणा करके सभी को चौंकाने का फैसला किया.
इसके कुछ ही समय बाद, दिसंबर 2024 में, उन्होंने पारंपरिक दक्षिण भारतीय रीति-रिवाजों के अनुसार शादी कर ली; इस समारोह में केवल परिवार के करीबी सदस्यों और दोस्तों को ही आमंत्रित किया गया था.