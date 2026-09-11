'हनुमान अंश' आज वर्ल्डवाइड रिलीज, विदेशों में छाने से पहले 'धुरंधर 2' का तोड़ा रिकॉर्ड, कमाई का रचा ये इतिहास
हनुमान अंश ने वर्ल्डवाइड रिलीज होने से पहले अपने नाम एक और रिकॉर्ड दर्ज कर लिया है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 11, 2026 at 3:19 PM IST
हैदराबाद: रिकॉर्डधारी आध्यात्मिक फिल्म 'हनुमान अंश' भारत में करिश्मा दिखाने के बाद अब दुनियाभर में छाने के लिए तैयार है. आज 11 सितंबर को हनुमान अंश ओवरसीज में रिलीज हो गई है. फिल्म की भारत में अप्रत्याशित बॉक्स ऑफिस सफलता देखने के बाद मेकर्स ने इसे वर्ल्डवाइड रिलीज करने का प्लान किया था. आज मेकर्स ने बता दिया है कि उनकी यह करिश्माई फिल्म वर्ल्डवाइड रिलीज हो चुकी है. महज 2 करोड़ रुपये के मामूली बजट में बनी फिल्म भारत में 200 करोड़ रुपये की कमाई के करीब पहुंच चुकी है. अब वर्ल्डवाइड फिल्म क्या करिश्मा दिखाती है, मेकर्स को इसका इंतजार है.
A JOURNEY OF FAITH, DEVOTION & DIVINE SPIRIT unfolds worldwide today… ❤️✨— Hombale Overseas (@HombaleOverseas) September 11, 2026
Experience the inspiring journey of #HanumanAnsh on the big screen.
In cinemas worldwide from TODAY.
Overseas Release by @hombalefilms through @HombaleOverseas.@HanumanAnsh @Swambhumedia… pic.twitter.com/MDoiWfhEo9
वर्ल्डवाइड रिलीज हुई फिल्म
मेकर्स ने आज 11 सितंबर को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर फिल्म का पोस्टर शेयर किया है. पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, 'आस्था, भक्ति और दैवीय भावना की एक यात्रा आज दुनिया भर में शुरू हो रही है…बड़े पर्दे पर #HanumanAnsh के प्रेरणादायक सफर का अनुभव करें. आज से दुनिया भर के सिनेमाघरों में @HombaleOverseas के जरिए @hombalefilms द्वारा विदेशों में रिलीज'.
हनुमान अंश बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
हनुमान अंश बीती 7 अगस्त 2026 को भारत में रिलीज हुई थी. आज 11 सितंबर को फिल्म भारत में अपने 36वें दिन में चल रही है. सैकनिल्क की मानें तो फिल्म ने 35वें दिन 10 करोड़ रुपये का बिजनेस किया है. फिल्म ने महज 10 लाख रुपये से खाता खोला था. भारत में फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन 195.05 करोड़ रुपये और नेट 165.08 करोड़ रुपये का कलेक्शन हो गया है.
'HANUMAN ANSH' CONTINUES TO REWRITE RECORD BOOKS – 9156% GROWTH IN WEEK 5 – ALL TIME BLOCKBUSTER...— taran adarsh (@taran_adarsh) September 11, 2026
⭐ Week 1: ₹ 90 lacs
⭐ Week 5: ₹ 83.30 cr
⭐ Growth in Week 5 [vis-à-vis Week 1]: 9156%
From being a non-starter / non-performer in Weeks 1 and 2 to witnessing a meteoric rise… pic.twitter.com/kmTB3hySDt
फिल्म का सबसे ज्यादा दैनिक कलेक्शन 22 करोड़ रुपये का है. फिल्म ने यह दैनिक कलेक्शन 31वें दिन (रविवार) को किया था. फिल्म के दैनिक कलेक्शन में थोड़ा-बहुत उतार चढ़ाव भी देखने को मिल रहा है.
धुरंधर और धुरंधर 2 को छोड़ा पीछे
फिल्म ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने फिल्म की कमाई को लेकर ताजा आंकड़ा शेयर किया है. उन्होंने लिखा है, 'हनुमान अंश लगातार रिकॉर्ड बना रही है. पांचवें हफ्ते फिल्म की कमाई में 9156% की बढ़ोतरी दर्ज हुई. पहले सप्ताह फिल्म ने 90 लाख रुपये, दूसरे हफ्ते 46 लाख रुपये, तीसरे हफ्ते 10 करोड़ रुपये, चौथे हफ्ते 58.50 करोड़ रुपये और पांचवें हफ्ते 83.30 करोड़ रुपये कमाए. बिना किसी बड़े स्टार के हनुमान अंश ने यह करिश्मा कर दिखाया है.
अब हनुमान अंश ने वो कारनामा कर दिखाया है, जिसकी किसी को उम्मीद भी नहीं थी. इस फिल्म ने अब तक का सबसे अधिक पांचवें सप्ताह का कारोबार दर्ज किया है, जो धुरंधर और धुरंधर 2 सहित सभी फिल्मों के पांचवें सप्ताह के कारोबार को पीछे छोड़ गया है. अब विदेशी ऑडियंश हनुमान अंश को कितना प्यार देती है और क्या फिल्म की कमाई में और भी बड़ा इजाफा होगा, इसका इंतजार रहेगा. बता दें, हनुमान अंश का निर्देशन विशाल चतुर्वेदी ने किया है.