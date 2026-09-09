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योगी आदित्यनाथ से मिली 'हनुमान अंश' की टीम, CM ने फिल्म की सफलता के लिए दी शुभकामनाएं

सीएम योगी के साथ 'हनुमान अंश' की टीम ( Special arrangement )

इस मुलाकात को और भी खास बनाते हुए टीम ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को फिल्म की कुछ महत्वपूर्ण झलकियां भी दिखाईं, जिनमें गुरु गोरखनाथ जी की पावन वाणियों से जुड़े सीन और नाथ परंपरा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रसंग शामिल थे.

मुलाकात के दौरान विशाल चतुर्वेदी और शोभिनव ने मुख्यमंत्री को फिल्म की विषयवस्तु और उसकी आध्यात्मिक यात्रा के बारे में विस्तार से जानकारी दी. उन्होंने बताया कि 'हनुमान अंश' श्रद्धेय संत बाबा नीम करोली के जीवन, उनकी आध्यात्मिक साधना और भगवान हनुमान के प्रति उनकी अटूट भक्ति को केंद्र में रखकर बनाई गई है.

हैदराबाद: फिल्म 'हनुमान अंश' की टीम ने हाल ही में लखनऊ स्थित मुख्यमंत्री आवास पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से खास मुलाकात की. इस प्रतिनिधिमंडल में फिल्म के निर्माता, लेखक-निर्देशक विशाल चतुर्वेदी, मुख्य अभिनेता शोभिनव और फिल्म से जुड़े अन्य प्रमुख कलाकार एवं टीम सदस्य शामिल थे.

निर्माताओं ने यह भी साझा किया कि फिल्म में बाबा नीम करोली और नाथ परंपरा के संतों के बीच ऐतिहासिक संबंधों और मुलाकातों को भी दर्शाया गया है, जो इसकी आध्यात्मिक कथा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिल्म से जुड़े सभी लोगों के प्रयासों की सराहना की और पूरी टीम को फिल्म की सफलता के लिए अपनी शुभकामनाएं दीं. विचारों के इस सकारात्मक आदान-प्रदान और आत्मीय बातचीत ने इस मुलाकात को कलाकारों और निर्माताओं के लिए एक यादगार अनुभव बना दिया.

इसमें दो राय नहीं कि दर्शकों से लगातार सराहना प्राप्त कर रही 'हनुमान अंश' के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हुई यह मुलाकात उसकी यात्रा में एक और महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक पड़ाव साबित हुई है.

सीएम योगी के साथ 'हनुमान अंश' के डायरेक्ट विशाल चतुर्वेदी (Special arrangement)

बता दें, फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए एक महीने से ज्यादा हो गया है. बीते हफ्ते में फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार किया. फिल्म को सिनेमाघरों में चले 33 दिन पूरे हो चुके हैं. वह अब 150 करोड़ के करीब पहुंच गई है. सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने 33 दिनों में घरेलू बॉक्स ऑफिस पर कुल 142.88 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया है, जबकि 168.85 करोड़ रुपये का टोटल ग्रॉस कलेक्शन किया है.

प्रोड्यूसर अनुप्रिया नागर ने हनुमान अंश के सीक्वल के बारे में पुष्टि की है. एक मीडिया के साथ बातचीत में प्रोड्यूसर ने बताया कि पहली फिल्म को मिले रिस्पॉन्स के बाद टीम को लगता है कि कहानी को आगे बढ़ाने के अलावा उनके पास कोई और चारा नहीं है.