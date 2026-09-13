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सफलता के झंडे गाड़ रही हनुमान अंश, कैंची धाम पहुंची प्रोड्यूसर, बाबा के दर पर टेका मत्था

हल्द्वानी: देश-विदेश में चर्चा बटोर रही फिल्म ‘हनुमान अंश’ की 21 वर्षीय युवा प्रोड्यूसर अनुप्रिया नागर ने नैनीताल पहुंची. यहां उन्होंने प्रसिद्ध कैंची धाम पहुंचकर बाबा नीम करौली महाराज के दर्शन किए और आशीर्वाद लिया. इस दौरान उन्होंने कैंची धाम में पुलिस की व्यवस्थाओं की सराहना की. साथ ही उन्होंने नैनीताल एसएसपी मंजूनाथ टीसी से शिष्टाचार भेंट की. एसएसपी ने अनुप्रिया नागर, उनके परिवार और सहयोगियों को सम्मानित कर फिल्म की सफलता के लिए शुभकामनाएं दीं.

नैनीताल का विश्व प्रसिद्ध कैंची धाम, बाबा नीम करौली महाराज की भक्ति और आस्था का ऐसा केंद्र, जहां देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर से श्रद्धालु पहुंचते हैं. इसी आस्था के बीच देश-विदेश में चर्चित फिल्म ‘हनुमान अंश’ की युवा प्रोड्यूसर अनुप्रिया नागर भी कैंची धाम पहुंचीं. महज 21 साल की उम्र में फिल्म निर्माण के क्षेत्र में पहचान बनाने वाली अनुप्रिया नागर ने अपने परिवार और सहयोगियों के साथ बाबा नीम करौली महाराज के दर्शन किए.

कैंची धाम में अनुप्रिया नागर (ETV Bharat)

अनुप्रिया नागर ने मंदिर में पूजा-अर्चना कर बाबा का आशीर्वाद लिया और कैंची धाम की आध्यात्मिक महिमा को लेकर अपनी श्रद्धा व्यक्त की. दर्शन के दौरान अनुप्रिया नागर ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए नैनीताल पुलिस और उत्तराखंड पुलिस की ओर से की जा रही व्यवस्थाओं की भी सराहना की. उन्होंने कहा इतनी बड़ी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं को व्यवस्थित तरीके से संभालना पुलिस के लिए बड़ी जिम्मेदारी है.