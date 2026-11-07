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हनुमान अंश OTT रिलीज: फिल्म के राइट्स पर अनबन के बीच जानें कब-कहां होगी रिलीज

हनुमान अंश OTT रिलीज ( Film Poster )

हैदराबाद: डायरेक्टर विशाल चतुर्वेदी की फिल्म 'हनुमान अंश', जो संत नीम करोली बाबा के जीवन पर आधारित है, स्ट्रीमिंग पर रिलीज होने वाली है. फिल्म के राइट्स और पब्लिसिटी अरेंजमेंट को लेकर फिल्म की टीम में कथित अनबन के बीच, इस भक्ति ड्रामा का ओटीटी प्रीमियर होने जा रहा है.

कब और कहां होगी रिलीज?

सोनीलिव ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर फिल्म का ट्रेलर शेयर करते हुए लिखा, 'एक दिव्य शक्ति. एक असाधारण कहानी. देश को पसंद आने वाली फिल्म, अब घर आ रही है. हनुमान अंश 27 नवंबर को सोनी लिव पर आ रही है, सीताराम'. स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ने पहले भी फिल्म का पोस्टर शेयर किया था और साथ में कैप्शन लिखा था, 'सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि विश्वास, भक्ति और चमत्कारों का एक सफर जिसने अरबों दिलों को छुआ...साल की सबसे पसंदीदा फिल्म देखें , हनुमान अंश 27 नवंबर को सिर्फ सोनी लिव पर...#सीताराम'. क्या है राइट्स पर विवाद? इससे पहले, सोमवार को, स्वंभू मीडिया नेटवर्क के जरिए जारी एक बयान में, नम्रता और विशाल ने खुद को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बताया था और कहा था कि वे फिल्म के पब्लिक रिलेशन, मार्केटिंग, अवॉर्ड और पार्टनरशिप के लिए ऑथराइज़्ड रिप्रेजेंटेटिव हैं. बयान में उन लोगों के खिलाफ भी चेतावनी दी गई जो फिल्म को रिप्रेजेंट करने या इसके राइट्स को इंडिपेंडेंटली हैंडल करने का दावा करते हैं. नोट में यह भी चेतावनी दी गई थी कि कोई भी प्रोड्यूसर अकेले फिल्म से जुड़ा कोई बिजनेस अरेंजमेंट नहीं कर सकता. इसमें कहा गया कि ऐसी किसी भी डील को कंपनी या प्रोड्यूसर मान्यता नहीं देंगे.