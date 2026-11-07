हनुमान अंश OTT रिलीज: फिल्म के राइट्स पर अनबन के बीच जानें कब-कहां होगी रिलीज
डायरेक्टर विशाल चतुर्वेदी की भक्ति ड्रामा 'हनुमान अंश', जो संत नीम करोली बाबा के जीवन पर आधारित है,
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 7, 2026 at 3:04 PM IST
हैदराबाद: डायरेक्टर विशाल चतुर्वेदी की फिल्म 'हनुमान अंश', जो संत नीम करोली बाबा के जीवन पर आधारित है, स्ट्रीमिंग पर रिलीज होने वाली है. फिल्म के राइट्स और पब्लिसिटी अरेंजमेंट को लेकर फिल्म की टीम में कथित अनबन के बीच, इस भक्ति ड्रामा का ओटीटी प्रीमियर होने जा रहा है.
कब और कहां होगी रिलीज?
सोनीलिव ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर फिल्म का ट्रेलर शेयर करते हुए लिखा, 'एक दिव्य शक्ति. एक असाधारण कहानी. देश को पसंद आने वाली फिल्म, अब घर आ रही है. हनुमान अंश 27 नवंबर को सोनी लिव पर आ रही है, सीताराम'.
स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ने पहले भी फिल्म का पोस्टर शेयर किया था और साथ में कैप्शन लिखा था, 'सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि विश्वास, भक्ति और चमत्कारों का एक सफर जिसने अरबों दिलों को छुआ...साल की सबसे पसंदीदा फिल्म देखें , हनुमान अंश 27 नवंबर को सिर्फ सोनी लिव पर...#सीताराम'.
क्या है राइट्स पर विवाद?
इससे पहले, सोमवार को, स्वंभू मीडिया नेटवर्क के जरिए जारी एक बयान में, नम्रता और विशाल ने खुद को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बताया था और कहा था कि वे फिल्म के पब्लिक रिलेशन, मार्केटिंग, अवॉर्ड और पार्टनरशिप के लिए ऑथराइज़्ड रिप्रेजेंटेटिव हैं. बयान में उन लोगों के खिलाफ भी चेतावनी दी गई जो फिल्म को रिप्रेजेंट करने या इसके राइट्स को इंडिपेंडेंटली हैंडल करने का दावा करते हैं.
नोट में यह भी चेतावनी दी गई थी कि कोई भी प्रोड्यूसर अकेले फिल्म से जुड़ा कोई बिजनेस अरेंजमेंट नहीं कर सकता. इसमें कहा गया कि ऐसी किसी भी डील को कंपनी या प्रोड्यूसर मान्यता नहीं देंगे.
मेकर्स ने आगे कहा कि कास्ट और क्रू मेंबर्स समेत कोई भी, जो इंटरव्यू, पॉडकास्ट, प्रमोशनल इवेंट्स या दूसरे पब्लिक प्लेटफॉर्म पर पब्लिक में बोलना चाहता है या हनुमान अंश को रिप्रेजेंट करना चाहता है, उसे पहले फिल्म के ऑफिशियल कम्युनिकेशन चैनल्स से कन्फर्मेशन लेना होगा.
बयान में बताया गया कि फिल्म के क्रेडिट वैसे ही रहेंगे जैसे उसके ऑफिशियल क्रेडिट में बताए गए हैं और कंपनी अपने अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए ज़रूरी कदम उठाएगी.
लेकिन, नोट में एक डिस्क्लेमर भी था जिसमें साफ किया गया था कि फिल्म के चार प्रोड्यूसर नम्रता जी सिंह, डॉ. विशाल चतुर्वेदी, रागिनी सोना और अनुप्रिया नागर हैं. मैंने जोर देकर कहा कि राइट्स जॉइंटली रखे गए हैं और पब्लिसिटी, अवॉर्ड्स, पार्टनरशिप और इंडिया और ओवरसीज में राइट्स से जुड़े फैसलों के लिए प्रोडक्शन एग्रीमेंट के तहत चारों प्रोड्यूसर की मंजूरी जरूरी है.
क्या है फिल्म की कहानी?
फिल्म में लक्ष्मीनारायण नाम के एक छोटे लड़के की कहानी दिखाई गई है, जिसकी मां गुजर जाती है और वह भगवान, जिंदगी और मौत के बारे में जवाब खोजना शुरू कर देता है. उसकी यह खोज उसे पूरे नॉर्थ इंडिया में ले जाती है, जहां वह इंसानी दुख और जिंदगी के बड़े सवालों को समझने की कोशिश करता है. यह रूहानी सफर आखिर में उसे नीम करोली बाबा बना देता है, जिनकी शिक्षाएं दुनिया भर के भक्तों को प्रेरणा देती हैं.
हनुमान अंश में एक्टर शोभिनव सत्या लीड रोल में हैं, उनके साथ एक्टर विहान शेडगे, चंदन के आनंद, पूर्णिमा तिवारी, अनिल रस्तोगी, गुलशन पांडे और भगवानदास पटेल भी हैं.