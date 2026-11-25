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Hanuman Ansh OTT Release: थिएटर्स में 90 दिनों तक चलने के बाद ओटीटी पर आ रही नीम करोली बाबा की फिल्म, जानें कब-कहां देखें

हनुमान अंश ( Poster )

हैदराबाद: सिनेमाघरों में करीब तीन महीने बिताने के बाद विशाल चतुर्वेदी की फिल्म 'हनुमान अंश' अब अपने डिजिटल प्रीमियर के लिए तैयार है. यह फिल्म एक नहीं, बल्कि दो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स नेटफ्लिक्स और सोनी लिव पर स्ट्रीम होगी.

इस महीने की शुरुआत में, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म सोनी लिव ने अनाउंस किया था कि हनुमान अंश का प्रीमियर 27 नवंबर को होगा. अब, नेटफ्लिक्स ने शेयर किया है कि फिल्म 29 नवंबर से उसके प्लेटफॉर्म पर देखने के लिए अवेलेबल होगी.

25 नवंबर को नेटफ्लिक्स ने फिल्म का नया पोस्टर जारी कर बताया कि हनुमान अंश अपनी क्षेत्रीय भाषाओं के साथ नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी. नेटफ्लिक्स ने अपने पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, "विश्वास ने उनकी जिंदगी बदल दी, उनकी भक्ति ने हजारों लोगों को बदल दिया. भगवान हनुमान के भक्त शिष्य की दिव्य कहानी का अनुभव करें, अब नेटफ्लिक्स पर. हनुमान अंश देखें, जो 29 नवंबर को तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम और गुजराती में नेटफ्लिक्स इंडिया पर रिलीज हो रही है."