Hanuman Ansh OTT Release: थिएटर्स में 90 दिनों तक चलने के बाद ओटीटी पर आ रही नीम करोली बाबा की फिल्म, जानें कब-कहां देखें
थिएटर्स 90 दिनों तक चलने के बाद हनुमान अंश ओटीटी पर स्ट्रीम होने के लिए तैयार है. आइए जानें ये फिल्म कब-कहां आएंगी.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 25, 2026 at 8:55 PM IST
हैदराबाद: सिनेमाघरों में करीब तीन महीने बिताने के बाद विशाल चतुर्वेदी की फिल्म 'हनुमान अंश' अब अपने डिजिटल प्रीमियर के लिए तैयार है. यह फिल्म एक नहीं, बल्कि दो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स नेटफ्लिक्स और सोनी लिव पर स्ट्रीम होगी.
इस महीने की शुरुआत में, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म सोनी लिव ने अनाउंस किया था कि हनुमान अंश का प्रीमियर 27 नवंबर को होगा. अब, नेटफ्लिक्स ने शेयर किया है कि फिल्म 29 नवंबर से उसके प्लेटफॉर्म पर देखने के लिए अवेलेबल होगी.
25 नवंबर को नेटफ्लिक्स ने फिल्म का नया पोस्टर जारी कर बताया कि हनुमान अंश अपनी क्षेत्रीय भाषाओं के साथ नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी. नेटफ्लिक्स ने अपने पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, "विश्वास ने उनकी जिंदगी बदल दी, उनकी भक्ति ने हजारों लोगों को बदल दिया. भगवान हनुमान के भक्त शिष्य की दिव्य कहानी का अनुभव करें, अब नेटफ्लिक्स पर. हनुमान अंश देखें, जो 29 नवंबर को तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम और गुजराती में नेटफ्लिक्स इंडिया पर रिलीज हो रही है."
वहीं, कंफ्यूजन को दूर करने के लिए सोनी लिव ने भी एक रिमाइंडर पोस्ट शेयर किया और बताया कि हनुमान अंश हिंदी में 27 नवंबर को सोनी लिव पर स्ट्रीम होगी. पोस्टर साझा करते हुए सोनी लिव ने लिखा है, वही भक्ति, वही भाव. दिव्य हिंदी ब्लॉकबस्टर का अनुभव करें. सोनी लिव 27 नवंबर को हिंदी में हनुमान अंश लेकर आ रहा है.
नीम करोली बाबा पर बनी भक्ति बायोपिक 'हनुमान अंश' 2 करोड़ रुपये के बजट में बनी थी. यह फिल्म थिएटर्स में 90 दिनों तक चली. सैकनिल्क के मुताबिक, इन 90 दिनों में फिल्म ने भारत में 342.74 करोड़ रुपये की नेट और 404.40 करोड़ रुपये की ग्रॉस कलेक्शन किया. वही दुनिया भर में इसने 451.22 करोड़ रुपये का बिजनेस किया.
विशाल चतुर्वेदी की डायरेक्ट की हुई हनुमान अंश एक बायोग्राफिकल भक्ति ड्रामा है जो उनकी किताब डिवाइन डेटोर: दैट चेंज्ड माई लाइफ पर आधारित है, जो नीम करोली बाबा के जीवन के बारे में है. फिल्म में शोभिनव सत्या और चंदन आनंद लीड रोल में हैं. हनुमान अंश को विशाल चतुर्वेदी के साथ-साथ रागिनी सोना, नम्रता जी सिंह और अनुप्रिया ए नागर ने प्रोड्यूस किया है.