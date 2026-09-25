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'हनुमान अंश' के डायरेक्टर विशाल चतुर्वेदी का खुलासा, बोले- मेरी अगली में काम करने वाले थे मुश्ताक खान

क्या आप जानते हैं कि दिवंगत एक्टर मुश्ताक खान की अगली फिल्म 'हनुमान अंश' के डायरेक्टर विशाल चतुर्वेदी के साथ थी?

Vishal Chaturvedi Mushtaq Khan
विशाल चतुर्वेदी- मुश्ताक खान (ANI/IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 25, 2026 at 8:49 PM IST

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हैदराबाद: मशहूर अनुभवी एक्टर मुश्ताक खान का गुरुवार को कैंसर से लंबी लड़ाई के बाद निधन हो गया. फिल्म इंडस्ट्री से उन्हें श्रद्धांजलि देने का सिलसिला जारी है. इसी बीच, 'हनुमान अंश' के डायरेक्टर विशाल चतुर्वेदी ने खुलासा किया कि दिवंगत एक्टर मुश्ताक खान उनकी अगली फिल्म में उनके साथ काम करने वाले थे.

26 सितंबर की सुबह विशाल चतुर्वेदी ने एक्स (पहले ट्विटर) हैंडल पर मुश्ताक की तस्वीर शेयर की. डायरेक्टर ने एक्टर के निधन पर दुख जताया और यह भी बताया कि वे जल्द ही एक प्रोजेक्ट पर साथ काम करने वाले थे. उन्होंने लिखा, 'हमें साथ काम करना था, मुश्ताक जी, आप कितने बेहतरीन एक्टर थे, कैसी विरासत आप छोड़ गए. ओम शांति.'

मुश्ताक हिंदी सिनेमा का एक जाना-माना चेहरा थे और दशकों तक उन्होंने कई फिल्मों में सहायक भूमिकाएं निभाईं. उनके निधन पर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की कई हस्तियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी. सनी देओल, अनुपम खेर, परेश रावल, राजपाल यादव, संजय मिश्रा और रजा मुराद जैसे सितारों ने 'वेलकम' फिल्म के इस एक्टर को श्रद्धांजलि अर्पित की.

'वेलकम' फिल्म के डायरेक्टर अनीस बज्मी ने भी मुश्ताक के निधन पर दुख जताते हुए एक नोट शेयर किया. उन्होंने लिखा, 'मुश्ताक भाई (मेरे बल्लू) के गुजर जाने से मैं हैरान और स्तब्ध हूं. वह सच में एक बेहतरीन कलाकार और नेक इंसान थे. अल्लाह उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार व चाहने वालों को हिम्मत दे.'

मुश्ताक खान ने 1980 में ड्रामा फिल्म 'अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है' से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी. वे इस प्रोजेक्ट में एक छोटे से रोल में नजर आए थे. इसके बाद, वह 1980 के दशक के दौरान कई फिल्मों में नजर आए, जिनमें 'थोडिसी बेवफाई (1980)', 'कालिया (1981)' और 'कब्जा (1988)' शामिल हैं.

हालांकि, उन्हें 1990 और 2000 के दशक में 'आशिकी (1990)', 'दिल है कि मानता नहीं (1991)', 'सड़क (1991)', 'हम हैं राही प्यार के (1993)', 'चाहत (1996)', 'प्यार तो होना ही था (1998)', 'हेरा फेरी (2000)', 'जोड़ी नंबर 1 (2001)', 'मुझसे शादी करोगी (2004)', 'वेलकम (2007), 'माई फ्रेंड गणेशा (2007)', 'राउडी राठौड़ (2012)', 'खिलाड़ी 786 (2012)', 'वेलकम बैक (2015)', 'स्त्री (2018)', 'भारत (2019)', 'बधाई दो (2022)', 'गदर 2 (2023)', 'स्त्री 2 (2024)', 'बेबी जॉन (2024)' और 'लव की अरेंज मैरिज (2024)' जैसी लोकप्रिय फिल्मों से काफी पहचान मिली.

मुश्ताक खान को सनी देओल और अमीषा पटेल की 'गदर: एक प्रेम कथा' में गुल खान की भूमिका के लिए सबसे ज्यादा याद किया जाता है. वह फ्रैंचाइजी की दूसरी किस्त का भी हिस्सा थे, जो ओरिजिनल ड्रामा की रिलीज के लगभग दो दशक बाद सामने आई थी. टेलीविजन की बात करें तो उन्हें शो 'कुछ रंग प्यार के ऐसे भी' में बलदेव त्रिपाठी के किरदार में देखा गया था. वह 'अदालत' का भी हिस्सा थे.

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