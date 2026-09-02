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बजट कम...कमाई ज्यादा, 'हनुमान अंश' समेत 2026 की वो फिल्में, जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर कमाया मोटा मुनाफा

'2026 की मोटा मुनाफा कमाने वाली फिल्में' ( Film Posters/ETV Bharat )

विदेशी फिल्मों में साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म ऑब्सेशन का खूब शोर हुआ. 7 करोड़ रुपये के बजट में बनी फिल्म ने अकेले भारत में 85 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की है. सैकनिल्क की मानें तो इसका वर्ल्डवाइड कलेक्शन 3851.14 करोड़ रुपये का है. इस फिल्म का निर्देशन 26 साल के यूट्यूबर और फिल्ममेकर करी बार्कर ने किया है

इमरान हाशमी ने फिल्म आवारापन 2 से कमबैक कर लिया है. आवारापन 2 साल 2007 में रिलीज हुई आवारापन की सीक्वल है. फिल्म 17 दिनों में 170 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर चुकी है. महज 30 करोड़ रुपये के बजट में बनी फिल्म मोटा मुनाफा कमा चुकी है और टॉक्सिक के बीच अभी भी थिएटर्स पर छाई हुई है.

नीम करोली बाबा के जीवन से प्रेरित फिल्म हनुमान अंश 2 करोड़ रुपये के अनुमानित बजट में बनी है. फिल्म अपनी रिलीज के 26 दिन पूरे कर चुकी है और इसने 50 करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया है और फिल्म सिनेमाघरों में अभी भी लगी हुई है.

हैदराबाद: मौजूदा साल 2026 में रिलीज हो चुकी अब तक के सबसे बड़े बजट की फिल्म टॉक्सिक है. यश स्टारर फिल्म टॉक्सिक का अनुमानित बजट 700 करोड़ रुपये है. बावजूद इसके फिल्म के लिए बॉक्स ऑफिस पर 500 करोड़ रुपये कमाना भी मुश्किल हो रहा है. दूसरी तरफ 2 करोड़ रुपये के मामूली बजट में रिलीज हुई फिल्म हनुमान अंश ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी कमाई से सफलता के झंडे गाड़ दिए हैं. इससे साफ होता है कि दर्शकों के लिए बजट नहीं बल्कि फिल्म की कहानी मायने रखती हैं. सिनेवर्स में ऐसी कई बिग बजट फिल्में हैं, जो बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी हैं, जबकि कम बजट वाली फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर जादुई करिश्मा कर दिखाया है. ऐसे में बात करेंगे साल 2026 में रिलीज हुईं उन कम बजट फिल्मों की, जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर मोटा मुनाफा कमाकर इतिहास रच डाला.

कहां देखें- एप्पल टीवी

डियर यू (रिलीज डेट- 3 मई, 2026)

चीनी सिनेमा की फैमिली ड्रामा फिल्म डियर यू साल 2026 की बजट से कई गुना कमाने वाली फिल्म है. रिपोर्ट्स की मानें तो फिल्म का बजट 132 करोड़ रुपये है और फिल्म ने चीन में 2500 करोड़ रुपये कमा लिए हैं. यह फिल्म एक ऐसे पोते की कहानी है, जो अपने दादा की तलाश में थाईलैंड की एक भावुक यात्रा पर निकलता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म आगामी 4 सितंबर को नॉर्थ अमेरिका के थिएटर्स में रिलीज होने जा रही है. अमेरिकी फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी वेल गो यूएसए की बदौलत यह अमेरिका के 23 राज्यों और कनाडा के 2 शहरों में दिखाई जाएगी.

साउथ फिल्में

वाझा II: बायोपिक ऑफ ए बिलियन ब्रोस' (2 अप्रैल 2026)

वाझा II: एक मलयालम कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसे विपिन दास ने लिखा और सेविन एसए ने डायरेक्ट किया है. फिल्म की कहानी चार दोस्तों की हैं, जिन्हें पेरेंट्स, फैमिली और स्कूल नासमझ और फेलियर मानता है. आईएमडीबी के मुताबिक, फिल्म 10 करोड़ रुपये के बजट में बनी है. इसका इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 150.4 करोड़ रुपये और वर्ल्डवाइड कलेक्शन 236.2 करोड़ रुपये है.

कहां देखें- जियो हॉटस्टार

डीसी- (रिलीज डेट- 7 अगस्त, 2026)

कैदी, मास्टर, विक्रम और लियो जैसी सुपरहिट फिल्मों के डायरेक्टर लोकेश कनगराज ने बतौर एक्टर फिल्म डीसी से पर्दे पर कदम रखा और छा गये. वामिका गब्बी के साथ मिलकर वह फिल्म डीसी से धमाल मचा रहे हैं. फिल्म का बजट 30 करोड़ रुपये है और इसने भारत में 78.4 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन और वर्ल्डवाइड 101.8 कमाए हैं.

कहां देखें- सन एनएक्सटी

थाई किझवी (रिलीज डेट- 27 फरवरी, 2026)

'थाई किझवी' साल 2026 में रिलीज हुई एक बेहद सफल तमिल कॉमेडी-ड्रामा फिल्म है. इस फिल्म का निर्देशन नए निर्देशक शिवकुमार मुरुगेसन ने किया है और इसे शिवकार्तिकेयन प्रोडक्शंस तथा पैशन स्टूडियोज ने मिलकर प्रोड्यूस किया है. महज 10 करोड़ रुपये के बजट में बनी फिल्म ने भारत में 71.5 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया. वहीं, फिल्म की वर्ल्डवाइड कमाई 81.9 करोड़ रुपये की हुई है.

यूथ (19 मार्च, 2026)

तमिल फिल्म यूथ एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसे केन करुनास ने डायरेक्ट किया है. फिल्म का बजट 6 करोड़ रुपये है, लेकिन इसका भारत में ग्रॉस कलेक्शन 58.9 करोड़ रुपये और वर्ल्डवाइड कलेक्शन 71 करोड़ रुपये का है. इस हिसाब से फिल्म ने मोटा मुनाफा कमाया है, जो लगभग फिल्म हनुमान अंश के आस-पास बैठता है.

'देऊल बंद 2' (21 मई, 2026)

आखिर में 'देऊल बंद 2' एक मराठी भक्तिमय और कॉमेडी-ड्रामा फिल्म है, जिसका भारत में खूब शोर हुआ. फिल्म का निर्देशन प्रवीण तरडे ने किया है. 'देऊल बंद 2' आस्था, अंधविश्वास और किसानों की आत्महत्या जैसे गंभीर मुद्दों पर आधारित है. यह फिल्म साल 2015 की लोकप्रिय फिल्म 'देऊल बंद' का हिट सीक्वल है. इसे 15 करोड़ रुपये के बजट में तैयार किया गया है. सैकनिल्क के अनुसार, 'देऊल बंद 2' ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 87.11 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया. वहीं, फिल्म ने वर्ल्डवाइड भी ग्रॉस 87.11 करोड़ रुपये कमाए हैं.