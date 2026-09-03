Box Office: 'टॉक्सिक' के सामने 'हनुमान अंश' ने लगाई दहाड़, जन्माष्टमी से एक दिन पहले की बंपर कमाई
'हनुमान अंश' ने लगातार चौथे दिन भी 'टॉक्सिक' से ज्यादा कमाई की है. दोनों फिल्मों के कलेक्शन में काफी अंतर है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 3, 2026 at 8:51 PM IST
हैदराबाद: 'हनुमान अंश' चौथे हफ्ते के आखिरी दिनों में भी सिनेमाघरों में चलती रही, जबकि यश की 'टॉक्सिक: अ फेयरी टेल फ़ॉर ग्रोन-अप्स' का दूसरा हफ्ता शुरू हुआ. ताजा लाइव बॉक्स ऑफिस आंकड़ों के अनुसार, 'टॉक्सिक' ने 'हनुमान अंश' के मुकाबले अपने-अपने दिनों में फिर से कम कमाई की है.
बॉक्स-ऑफिस के आंकड़े अक्सर इस बात पर निर्भर करते हैं कि फिल्म की शुरुआत कैसी रही, लेकिन हनुमान अंश यह साबित कर रही है कि असली कहानी इस बात में है कि फिल्म लंबे समय तक कैसा प्रदर्शन करती है. जहां यश की फिल्म 'टॉक्सिक' बॉक्स ऑफिस पर सबसे बड़ी रिलीज में से एक के तौर पर शुरू हुई थी, वहीं 'हनुमान अंश' की शुरुआत बिना किसी शोर-शराबे के हुई. हालांकि, लगभग चार हफ्ते बाद, दोनों फिल्में बिल्कुल अलग-अलग दिशाओं में आगे बढ़ रही हैं.
'हनुमान अंश' दिन 28 वर्सेस 'टॉक्सिक' दिन 9 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
सैकनिल्क के मुताबिक, 'हनुमान अंश' 3 सितंबर रात 8 बजे तक 6,183 शो से 6.23 करोड़ रुपये की नेट कमाई की, जिसमें कुल ऑक्यूपेंसी 330% रही. नीम करौली बाबा बनी इस फिल्म का कुल इंडिया नेट कलेक्शन 68.11 करोड़ रुपये हो गया है, जबकि इसका ग्रॉस कलेक्शन 80.32 करोड़ रुपये है.
वहीं, 'टॉक्सिक' ने 9वें दिन 9,708 शो से 2.92 करोड़ रुपये की नेट कमाई की, जिसमें कुल ऑक्यूपेंसी 13% रही. यश फिल्म का कुल इंडिया नेट कलेक्शन 237.97 करोड़ रुपये है, जबकि इसका ग्रॉस कलेक्शन 284.15 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है. दोनों फिल्मों के फाइनल कलेक्शन की जानकारी अभी आनी बाकी है.
सैकनिल्क के अनुसार, 'टॉक्सिक' ने पहले दिन 101.10 करोड़ की ओपनिंग की. इसने दूसरे दिन 37.65 करोड़, तीसरे दिन 27.20 करोड़, चौथे दिन 25.15 करोड़ और पांचवें दिन 23 करोड़ रुपये की कमाई की. फिल्म ने छठे दिन 7.65 करोड़ रुपये, सातवें दिन 7.85 करोड़ रुपये और आठवें दिन 5.45 करोड़ रुपये कमाए, जबकि नौवें दिन अब तक 2.92 करोड़ की कमाई दर्ज की गई है.
'हनुमान अंश' ने अपने पहले हफ्ते में 1.08 करोड़ और दूसरे हफ्ते में 40 लाख रुपये की कमाई की. तीसरे हफ्ते में फिल्म की कमाई में उछाल आया और इसने 10.40 करोड़ रुपये कमाए, जबकि चौथे हफ्ते में अब तक 56.23 करोड़ रुपये की कमाई दर्ज की गई है.
'हनुमान अंश' और 'टॉक्सिक' के बारे में
विशाल चतुर्वेदी द्वारा लिखित और निर्देशित 'हनुमान अंश' में चंदन आनंद और शोभिनव सत्या जैसे कलाकार मुख्य भूमिकाओं में हैं. 2 करोड़ रुपये के बजट में बनी यह फिल्म 7 अगस्त, 2026 को बड़े पर्दे पर रिलीज हुई. फिल्म ने 50 करोड़ रुपये (नेट) की कमाई की है. हो सकता है कि सिनेमाघरों से हटने से पहले यह 100 करोड़ रुपये के क्लब में भी शामिल हो जाए.
वहीं, 'टॉक्सिक' 26 अगस्त को दुनिया भर में रिलीज हुई. केवीएन प्रोडक्शंस और मॉन्स्टर माइंड क्रिएशन्स द्वारा प्रोड्यूस की गई और गीतू मोहनदास के निर्देशन में बनी यह फिल्म अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल और मलयालम जैसी कई भाषाओं में रिलीज हुई है. फिल्म में यश, कियारा आडवाणी, नयनतारा, रुक्मिणी वसंत, हुमा कुरैशी, तारा सुतारिया, अक्षय ओबेरॉय, संजीदा शेख जैसे कलाकार शामिल हैं. इस फिल्म की सिनेमैटोग्राफी नेशनल फिल्म अवॉर्ड विजेता राजीव रवि ने की है.