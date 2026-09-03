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Box Office: 'टॉक्सिक' के सामने 'हनुमान अंश' ने लगाई दहाड़, जन्माष्टमी से एक दिन पहले की बंपर कमाई

'हनुमान अंश'/'टॉक्सिक' ( Poster )

हैदराबाद: 'हनुमान अंश' चौथे हफ्ते के आखिरी दिनों में भी सिनेमाघरों में चलती रही, जबकि यश की 'टॉक्सिक: अ फेयरी टेल फ़ॉर ग्रोन-अप्स' का दूसरा हफ्ता शुरू हुआ. ताजा लाइव बॉक्स ऑफिस आंकड़ों के अनुसार, 'टॉक्सिक' ने 'हनुमान अंश' के मुकाबले अपने-अपने दिनों में फिर से कम कमाई की है. बॉक्स-ऑफिस के आंकड़े अक्सर इस बात पर निर्भर करते हैं कि फिल्म की शुरुआत कैसी रही, लेकिन हनुमान अंश यह साबित कर रही है कि असली कहानी इस बात में है कि फिल्म लंबे समय तक कैसा प्रदर्शन करती है. जहां यश की फिल्म 'टॉक्सिक' बॉक्स ऑफिस पर सबसे बड़ी रिलीज में से एक के तौर पर शुरू हुई थी, वहीं 'हनुमान अंश' की शुरुआत बिना किसी शोर-शराबे के हुई. हालांकि, लगभग चार हफ्ते बाद, दोनों फिल्में बिल्कुल अलग-अलग दिशाओं में आगे बढ़ रही हैं. 'हनुमान अंश' दिन 28 वर्सेस 'टॉक्सिक' दिन 9 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

सैकनिल्क के मुताबिक, 'हनुमान अंश' 3 सितंबर रात 8 बजे तक 6,183 शो से 6.23 करोड़ रुपये की नेट कमाई की, जिसमें कुल ऑक्यूपेंसी 330% रही. नीम करौली बाबा बनी इस फिल्म का कुल इंडिया नेट कलेक्शन 68.11 करोड़ रुपये हो गया है, जबकि इसका ग्रॉस कलेक्शन 80.32 करोड़ रुपये है. वहीं, 'टॉक्सिक' ने 9वें दिन 9,708 शो से 2.92 करोड़ रुपये की नेट कमाई की, जिसमें कुल ऑक्यूपेंसी 13% रही. यश फिल्म का कुल इंडिया नेट कलेक्शन 237.97 करोड़ रुपये है, जबकि इसका ग्रॉस कलेक्शन 284.15 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है. दोनों फिल्मों के फाइनल कलेक्शन की जानकारी अभी आनी बाकी है.