ETV Bharat / entertainment

बॉक्स ऑफिस: 'हनुमान अंश' ने संडे को मचाया बवाल, कमाई में 40 फीसदी उछाल, कलेक्शन 350 करोड़ के पास

हनुमान अंश ने संडे को मचाया बवाल, कमाई में 40 फीसदी उछाल, कलेक्शन 350 करोड़ के

Hanuman Ansh box office Day 45
'हनुमान अंश' बॉक्स ऑफिस (Film Poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 21, 2026 at 11:57 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: हनुमान अंश अपनी शानदार थिएटर सफलता को सातवें सप्ताह में भी बरकरार रखे हुए है. विशाल चतुर्वेदी द्वारा निर्देशित यह आध्यात्मिक ड्रामा फिल्म भारत में 45वें दिन छा गई. शनिवार से फिल्म के घरेलू कारोबार में 40 प्रतिशत की शानदार बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिससे बॉक्स ऑफिस पर इसकी असाधारण सफलता और भी बढ़ गई है. अब फिल्म वर्ल्डवाइड 350 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करने की ओर बढ़ रही है.

46वें दिन की कमाई

सैकनिल्क के अनुसार, हनुमान अंश ने 45वें दिन(रविवार) 13.75 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया है. हनुमान अंश ने रविवार को भारत में 7,628 शो से यह कलेक्शन किया है. फिल्म ने 44वें दिन 9.75 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया था, जिसका मतलब है कि एक ही दिन में इसके कारोबार में 40 प्रतिशत की वृद्धि हुई. भारत में इसका कुल नेट कलेक्शन अब 271.88 करोड़ रुपये हो गया है, जबकि कुल ग्रॉस कमाई 321.05 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है.

फिल्म ने 45वें दिन विदेशी बाजारों से भी 1.50 करोड़ रुपये कमाए. इसका कुल विदेशी कलेक्शन अब 26 करोड़ रुपये हो गया है. घरेलू और अंतरराष्ट्रीय कलेक्शन को मिलाकर, हनुमान अंश का वैश्विक कलेक्शन 347.05 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है. इसी रफ्तार से फिल्म सोमवार को 350 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर जाएगी.

हनुमान अंश ने सातवें किया कमाल

फिल्म के हालिया तीन दिनों के प्रदर्शन में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है. हनुमान अंश ने 43वें दिन 5 करोड़ रुपये, इसके बाद शनिवार को 9.75 करोड़ रुपये और रविवार को 13.75 करोड़ रुपये कमाए.

दिनइंडिया नेट कलेक्शन
सप्ताह 11.08 करोड़ रुपये
सप्ताह 240 लाख रुपये
सप्ताह 310.40 करोड़ रुपये
सप्ताह 461.00 करोड़ रुपये
सप्ताह 590.25 करोड़ रुपये
सप्ताह 680.25 करोड़ रुपये
दिन 43 (शुक्रवार)5 करोड़ रुपये
दिन 44 (शनिवार)9.75 करोड़ रुपये
दिन 45 (रविवार)13.75 करोड़ रुपये
कुल (नेट कलेक्शन)271.88 करोड़ रुपये

हिंदी 2डी ने 45वें दिन कुल 45.46 प्रतिशत ऑक्यूपेंसी दर्ज की. शाम के शो की ऑक्यूपेंसी 62.23 प्रतिशत रही, जबकि दोपहर के शो की ऑक्यूपेंसी 54.54 प्रतिशत रही. रात और सुबह के शो की ऑक्यूपेंसी क्रमशः 37.23 प्रतिशत और 27.85 प्रतिशत रही.

हनुमान अंश का अब तक का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

हनुमान अंश ने सिनेमाघरों में अपनी रिलीज के अंतिम सप्ताहों में उल्लेखनीय गति पकड़ी है. पहले दो सप्ताहों की सामान्य शुरुआत के बाद, फिल्म ने तीसरे सप्ताह में जबरदस्त उछाल देखा और चौथे, पांचवें और छठे सप्ताह में भी यह सिलसिला जारी रहा.

फिल्म ने पहले सप्ताह में 1.08 करोड़ रुपये और दूसरे सप्ताह में 40 लाख रुपये कमाए. तीसरे सप्ताह में 10.40 करोड़ रुपये का इजाफा हुआ, जबकि चौथे सप्ताह में फिल्म ने 61 करोड़ रुपये कमाए. पांचवें सप्ताह में इसने 90.25 करोड़ रुपये का योगदान दिया, जिसके बाद छठे सप्ताह में 80.25 करोड़ रुपये का और इजाफा हुआ.

हनुमान अंश किस बारे में है?

विशाल चतुर्वेदी द्वारा लिखित और निर्देशित, हनुमान अंश नीम करोली बाबा के जीवन और यात्रा पर आधारित एक आध्यात्मिक फिल्म है. फिल्म में अनिल रस्तोगी, सुगंधा मल्होत्रा, भगवानदास पटेल और नेहा परांजपे के साथ शोभिनव सत्या और विहान शेडगे मुख्य भूमिका में हैं.

यह कहानी स्वतंत्रता-पूर्व भारत के एक युवा लड़के लक्ष्मी नारायण की है, जो अपनी मां को खो देता है और ईश्वर की खोज में घर छोड़ देता है. उसकी यात्रा उसे उत्तरी भारत के विभिन्न हिस्सों में ले जाती है, जहां अनेक अनुभवों से उसका आध्यात्मिक मार्ग धीरे-धीरे आकार लेता है और आखिर में वह नीम करोली बाबा बन जाता है. फिल्म में उसकी दिवंगत मां से मिलने की तीव्र इच्छा और मानवता की सेवा के प्रति उसके समर्पण को दर्शाया गया है.

ये भी पढ़ें: हनुमान अंश बॉक्स ऑफिस: भारत में 250 करोड़ से एक कदम दूर, जानें फिल्म का कितना हुआ वर्ल्डवाइड कलेक्शन

TAGGED:

HANUMAN ANSH BOX OFFICE
HANUMAN ANSH BOX OFFICE SUNDAY
HANUMAN ANSH
हनुमान अंश
HANUMAN ANSH BOX OFFICE DAY 45

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.