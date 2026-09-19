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हनुमान अंश बॉक्स ऑफिस: भारत में 250 करोड़ से एक कदम दूर, जानें फिल्म का कितना हुआ वर्ल्डवाइड कलेक्शन

हनुमान अंश बॉक्स ऑफिस ( POSTER )

हैदराबाद: बाबा नीम करौली के जीवन से प्रेरित फिल्म हनुमान अंश ने अपनी रिलीज के 43 दिन पूरे कर लिे हैं. फिल्म ने 43वें दिन भी सिनेमाघरों में अपनी दमदार उपस्थिति जारी रखी और सैकनिल्क के अनुसार, इसके भारतीय कलेक्शन में 5.00 करोड़ रुपये का इजाफा हुआ. विशाल चतुर्वेदी द्वारा निर्देशित इस फिल्म का कुल भारतीय कलेक्शन अब 248.38 करोड़ रुपये हो गया है, जबकि इसका वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 316.30 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है. फिल्म ने अपने सातवें शुक्रवार, 18 सितंबर को 6,462 शो में कुल 18 प्रतिशत की ऑक्यूपेंसी दर्ज की. इसके 43वें दिन के कलेक्शन में पिछले दिन की तुलना में 20 प्रतिशत की गिरावट आई, जब इसने 9,160 शो से 6.25 करोड़ रुपये कमाए थे. भारत में अब तक 294.52 करोड़ रुपये की कुल ग्रॉस कमाई के साथ, हनुमान अंश ने विदेशी बाजारों में भी अपनी रफ्तार बरकरार रखी है. फिल्म ने 43वें दिन विदेशी बाजारों में 1.25 करोड़ रुपये की और कमाई की, जिससे इसकी कुल विदेशी कमाई 23 करोड़ रुपये हो गई है. इसका कुल वर्ल्डवाइ़ड कलेक्शन फिलहाल 316.30 करोड़ रुपये है. हाल के हफ्तों में फिल्म का थिएटर प्रदर्शन विशेष रूप से मजबूत रहा है. अकेले छठे सप्ताह में ही इसने भारत में अपने नेट कलेक्शन में 80.25 करोड़ रुपये का योगदान दिया, जिससे इसका कुल कलेक्शन 250 करोड़ रुपये के करीब पहुंच गया है.