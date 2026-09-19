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हनुमान अंश बॉक्स ऑफिस: भारत में 250 करोड़ से एक कदम दूर, जानें फिल्म का कितना हुआ वर्ल्डवाइड कलेक्शन

फिल्म ने 11 सितंबर को 36वें दिन 5,743 शो से 10.50 करोड़ रुपये की कमाई के साथ अपने छठे सप्ताह की शुरुआत की.

Hanuman Ansh box office Day 43
हनुमान अंश बॉक्स ऑफिस (POSTER)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 19, 2026 at 1:38 PM IST

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हैदराबाद: बाबा नीम करौली के जीवन से प्रेरित फिल्म हनुमान अंश ने अपनी रिलीज के 43 दिन पूरे कर लिे हैं. फिल्म ने 43वें दिन भी सिनेमाघरों में अपनी दमदार उपस्थिति जारी रखी और सैकनिल्क के अनुसार, इसके भारतीय कलेक्शन में 5.00 करोड़ रुपये का इजाफा हुआ. विशाल चतुर्वेदी द्वारा निर्देशित इस फिल्म का कुल भारतीय कलेक्शन अब 248.38 करोड़ रुपये हो गया है, जबकि इसका वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 316.30 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है.

फिल्म ने अपने सातवें शुक्रवार, 18 सितंबर को 6,462 शो में कुल 18 प्रतिशत की ऑक्यूपेंसी दर्ज की. इसके 43वें दिन के कलेक्शन में पिछले दिन की तुलना में 20 प्रतिशत की गिरावट आई, जब इसने 9,160 शो से 6.25 करोड़ रुपये कमाए थे.

भारत में अब तक 294.52 करोड़ रुपये की कुल ग्रॉस कमाई के साथ, हनुमान अंश ने विदेशी बाजारों में भी अपनी रफ्तार बरकरार रखी है. फिल्म ने 43वें दिन विदेशी बाजारों में 1.25 करोड़ रुपये की और कमाई की, जिससे इसकी कुल विदेशी कमाई 23 करोड़ रुपये हो गई है. इसका कुल वर्ल्डवाइ़ड कलेक्शन फिलहाल 316.30 करोड़ रुपये है.

हाल के हफ्तों में फिल्म का थिएटर प्रदर्शन विशेष रूप से मजबूत रहा है. अकेले छठे सप्ताह में ही इसने भारत में अपने नेट कलेक्शन में 80.25 करोड़ रुपये का योगदान दिया, जिससे इसका कुल कलेक्शन 250 करोड़ रुपये के करीब पहुंच गया है.

हनुमान अंश का वीक वाइज भारतीय नेट कलेक्शन

  • पहले वीक का कलेक्शन: 1.08 करोड़ रुपये
  • वीक 2: 40 लाख रुपये
  • वीक 3: 10.40 करोड़ रुपये
  • वीक 4: 61 करोड़ रुपये
  • वीक 5: 90.25 करोड़ रुपये
  • वीक 6: 80.25 करोड़ रुपये

फिल्म ने 11 सितंबर को 36वें दिन 5,743 शो से 10.50 करोड़ रुपये की कमाई के साथ अपने छठे सप्ताह की शुरुआत की, जिसमें 38 प्रतिशत ऑक्यूपेंसी दर्ज की गई. इसके बाद कलेक्शन बढ़कर 37वें दिन 18.50 करोड़ रुपये और 38वें दिन 22.50 करोड़ रुपये हो गया, जिसमें ऑक्यूपेंसी क्रमश 52 प्रतिशत और 54 प्रतिशत रही.

इसके बाद फिल्म की कमाई में गिरावट देखी गई और 39वें और 40वें दिन इसने 8.25 करोड़ रुपये कमाए. 41वें दिन इसने 6 करोड़ रुपये और 42वें दिन 6.25 करोड़ रुपये का इजाफा किया. दैनिक कमाई में लगातार गिरावट के बावजूद, हनुमान अंश सातवें सप्ताह में भी दर्शकों को आकर्षित करती रही है.

भारत में 250 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन पार करने के लिए केवल 1.62 करोड़ रुपये की जरूरत है. इसके पूरे होते ही फिल्म अब बॉक्स ऑफिस पर एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर लेगी.

विशाल चतुर्वेदी द्वारा लिखित और निर्देशित इस फिल्म में शोभिनव सत्या और चंदन आनंद मुख्य भूमिकाओं में हैं, साथ ही अनिल रस्तोगी, सुगंधा मल्होत्रा, भगवंदास पटेल, नेहा परंजपे और विहान शेडगे भी कलाकारों में शामिल हैं.

स्वतंत्रता-पूर्व भारत में रची-बसी यह फिल्म लक्ष्मी नारायण की कहानी है, जो अपनी माता की मृत्यु के बाद आध्यात्मिक यात्रा पर निकल पड़ता है. उत्तरी भारत में ईश्वर की खोज में यात्रा करते हुए, उसकी यह यात्रा आखिर में उसे नीम करोली बाबा के रूप में पेश कर देती है.

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