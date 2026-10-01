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हनुमान अंश बॉक्स ऑफिस: सिर्फ 14 करोड़ रु से दूर, 'बॉर्डर 2 को पछाड़ बनेगी 2026 की दूसरी सबसे कमाऊ फिल्म

हनुमान अंश बॉक्स ऑफिस ( POSTERS )

हैदराबाद: भक्तिमय फिल्म हनुमान अंश इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अपने शानदार 8 हफ्ते बीता चुकी है. वर्ल्डवाइड फिल्म 400 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर चुकी है. नीम करोली बाबा के जीवन से प्रेरित फिल्म महज 2 करोड़ रुपये के मामूली बजट में तैयार हुई थी. यह फिल्म अबतक कई बड़े स्टार्स की फिल्मों की कमाई के रिकॉर्ड तोड़ चुकी है. फिल्म आज गुरुवार को अपनी रिलीज के 56वें दिन में चल रही है. अब हनुमान अंश अपने नाम एक और रिकॉर्ड करने जा रही है. हनुमान अंश बहुत जल्द बॉर्डर 2 को पछाड़ 2026 की दूसरी सबसे कमाऊ फिल्म बन जाएगी.