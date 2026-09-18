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हनुमान अंश बॉक्स ऑफिस: छठे हफ्ते की ताबड़तोड़ कमाई, आंकड़ा 300 करोड़ के पार, 'मिर्जापुर: द मूवी' का जानें हाल

हनुमान अंश की कमाई में दिन-दोगुनी रात-चौगुनी की बढ़ोतरी हो रही है. सबसे बड़ी बात यह है कि फिल्म छठे हफ्ते में भी छा गई.

Hanuman Ansh Box Office Collection Day 42
हनुमान अंश बॉक्स ऑफिस (Posters)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 18, 2026 at 10:38 AM IST

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हैदराबाद: हनुमान अंश ने बॉक्स ऑफिस पर पिछले 42 दिनों से तबाही मचा रखी है. जो को भी फिल्म इसके बीच में आ रही है, अपना ही नुकसान करवा रही है. टॉक्सिक और हैवान जैसी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर दम तोड़ चुकी है. जबकि ये दोनों फिल्में हनुमान अंश से बहुत बाद में रिलीज हुई हैं. अक्षय कुमार और सैफ अली खान की हैवान ने बॉक्स ऑफिस पर पानी तक नहीं मांगा है. दूसरी तरफ मिर्जापुर: द मूवी बॉक्स ऑफिस पर हनुमान अंश के सामने अपनी इज्जत बचाने की पूरी कोशिश कर रही है. वहीं, हनुमान अंश की कमाई में दिन दोगुनी रात चौगुनी की बढ़ोतरी हो रही है. 2 करोड़ रुपये के बजट में बनी फिल्म हनुमान अंश ने अब 300 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है.

30 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार

सबसे बड़ी बात यह है कि फिल्म छठे सप्ताह में भी छा गई है. हनुमान अंश ने छठे सप्ताह में ही 80.25 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया है. 41वें दिन फिल्म ने 6 करोड़ रुपये और 42वें दिन 6.25 करोड़ रुपये कमाए हैं. 42वें दिन फिल्म की कमाई में 19 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज हुई है. फिल्म ने 42 दिनों में भारत में 287.50 करोड़ रुपये का ग्रॉस और 243.46 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन कर लिया है. वहीं, फिल्म ने वर्ल्डवाइड 300 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर दिया है.

फिल्म के हिंदी 2डी एडिशन ने गुरुवार को कुल 17.53 प्रतिशत ऑक्यूपेंसी दर्ज की. सुबह के शो में 7.92 प्रतिशत ऑक्यूपेंसी रही, जो दोपहर में बढ़कर 17.46 प्रतिशत हो गई. शाम के शो में 22.08 प्रतिशत ऑक्यूपेंसी दर्ज की गई, जबकि रात के शो में 20.69 प्रतिशत ऑक्यूपेंसी रही.

फिल्म के छठे सप्ताह में पहुंचने के बावजूद, आंकड़े इसकी शानदार पॉपुलैरिटी को दर्शाते हैं. इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हनुमान अंश नए सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली फिल्मों के बीच भी दर्शकों को आकर्षित कर रही है.

हनुमान अंश वीक 6 कलेक्शन

फिल्म के छठे सप्ताह के आंकड़े विशेष रूप से प्रभावशाली रहे हैं. हनुमान अंश ने छठे सप्ताह की शुरुआत 36वें दिन 10.50 करोड़ रुपये के शुद्ध मुनाफे के साथ की. इसके बाद 37वें दिन यह आंकड़ा बढ़कर 18.50 करोड़ रुपये और 38वें दिन 22.50 करोड़ रुपये हो गया. फिल्म ने 39वें और 40वें दिन 8.25 करोड़ रुपये, 41वें दिन 6 करोड़ रुपये और 42वें दिन 6.25 करोड़ रुपये कमाए. इसके साथ ही छठे सप्ताह में इसकी कुल कमाई अब तक 80.25 करोड़ रुपये हो गई है.

फिल्म का साप्ताहिक प्रदर्शन उम्मीद से ज्यादा रहा है. पहले सप्ताह में इसने 1.08 करोड़ रुपये की कमाई की, जबकि दूसरे सप्ताह में मात्र 40 लाख रुपये ही एकत्र कर पाई, लेकिन दर्शकों की प्रशंसा बढ़ने के साथ ही फिल्म की किस्मत चमत्कारिक रूप से बदल गई. तीसरे सप्ताह में इसने 10.40 करोड़ रुपये, चौथे सप्ताह में 61 करोड़ रुपये और पांचवें सप्ताह में 90.25 करोड़ रुपये की भारी कमाई की.

फिल्म ने छठे सप्ताह में ही 80.25 करोड़ रुपये कमा लिए हैं और छह सप्ताह से अधिक समय बीत जाने के बावजूद इसने अपने थिएटर कलेक्शन में एक और महत्वपूर्ण राशि जोड़ ली है.

हनुमान अंश का वर्ल्डवाइड कलेक्शन

फिल्म के विदेशी कारोबार ने भी इसकी कुल कमाई में योगदान देना जारी रखा है. हनुमान अंश ने 42वें दिन विदेशी बॉक्स ऑफिस पर 1.50 करोड़ रुपये की कमाई की, जिससे इसकी कुल विदेशी कमाई 21.75 करोड़ रुपये हो गई. भारत में हुई 287.40 करोड़ रुपये की कमाई को मिलाकर, फिल्म की वैश्विक कमाई फिलहाल 309.15 करोड़ रुपये है.

मिर्जापुर: द मूवी का हाल

मिर्जापुर: द मूवी अपनी रिलीज के दो हफ्ते पूरे कर चुकी है. 14वें दिन हनुमान अंश के आगे मिर्जापुर द मूवी ने 4 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया, जो कि हनुमान अंश से 2 करोड़ रुपये कम है. मिर्जापुर ने 14 दिनों में 242.46 करोड़ रुपये का ग्रॉस और 203.51 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन कर लिया है.

हनुमान अंश किस बारे में है?

'दिव्य मार्ग: जिसने मेरी जिंदगी बदल दी' नामक पुस्तक पर आधारित, हनुमान अंश संत नीम करोली बाबा के जीवन और शिक्षाओं से प्रेरित है. विशाल चतुर्वेदी ने इस हिंदी भाषा के आध्यात्मिक नाटक का लेखन और निर्देशन किया है, जो दर्शकों को खूब भा रहा है.

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