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'हनुमान अंश' ने 1800 करोड़ से ज्यादा कमाने वाली 'धुरंधर 2' को पछाड़ा, कमाया 2000% से अधिक मुनाफा, जानें कलेक्शन

'हनुमान अंश' ने 1800 करोड़ से ज्यादा कमाने वाली 'धुरंधर 2' को पछाड़ा ( Film Posters )

हैदराबाद: नीम करोली बाबा के जीवन से प्रेरित फिल्म 'हनुमान अंश' की बॉक्स ऑफिस सफलता ने उसे तेजी से चर्चा में ला दिया है. प्रॉफिट के मामले में इस 2 करोड़ी बजट फिल्म ने इंडियन सिनेमा की धुरंधर फिल्मों को भी पीछे छोड़ दिया है. मुनाफे में 'हनुमान अंश' ने साल 2026 में रिलीज हुई हिंदी सिनेमा की दूसरी सबसे कमाऊ फिल्म 'धुरंधर 2' को धूल चटा दी है. फिल्म के करिश्माई कलेक्शन और पॉपुलैरिटी को देखते हुए अब यह वर्ल्डवाइड रिलीज होने जा रही है. इससे पहले जानेंगे 'हनुमान अंश' ने अभी तक आखिर कितना प्रॉफिट कमा लिया है.

हनुमान अंश ने कमाया ज्यादा मुनाफा

19 मार्च 2026 को रिलीज हुई फिल्म 'धुरंधर 2' ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 1149.30 करोड़ रुपये का कारोबार किया था. देश में इतना कलेक्शन भारत की कोई भी फिल्म नहीं कर पाई है. हालांकि 'हनुमान अंश' की घरेलू कमाई 'धुरंधर 2' से कोसो दूर हैं, लेकिन मुनाफे में उससे आगे निकल गई है. महज 2 करोड़ रुपये के बजट में बनी फिल्म 'हनुमान अंश' भारत में 61.88 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन कर चुकी है. फिल्म ने 2000% से ज्यादा का मुनाफा कमा लिया है. जबकि 'धुरंधर 2' का मुनाफा 1000% है.

हनुमान अंश का प्रॉफिट गणित

लागत (बजट): 2 करोड़ रुपये