ETV Bharat / entertainment

'हनुमान अंश' की कमाई 50 करोड़ के पार, तो मेकर्स ने लगाई सीक्वल पर मुहर, डायरेक्टर ने किया कहानी का खुलासा

विशाल के अनुसार, दूसरे भाग की कहानी बाबा नीम करौली की शुरुआती जिंदगी, पारिवारिक जीवन और फिरोजाबाद में उनके गृहनगर से शुरू होगी. इसके बाद आगरा में उनके शांत, चमत्कारिक सफर और शुरुआती भक्तों के साथ उनके मेल-जोल को दिखाया जाएगा. यह सफर मथुरा और वृंदावन में पूरा होगा, जिसमें ब्रज की पवित्र भूमि पर उनकी गहरी भक्ति के दौर को दिखाया जाएगा. इसी दौर ने उनकी वैश्विक आध्यात्मिक विरासत की नींव रखी थी.

आगरा के एक मल्टीप्लेक्स में दर्शकों के साथ हाल ही में हुई बातचीत के दौरान फिल्म मेकर विशाल चतुर्वेदी ने सीक्वल की योजनाओं के बारे में बताया. उन्होंने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की कि इसका सीक्वल बनाया जा रहा है. प्लान की गई इस ट्रिलॉजी का सीक्वल नीम करोली बाबा के जीवन के महत्वपूर्ण अध्यायों को दर्शाएगा.

हैदराबाद: स्पिरिचुअल ड्रामा 'हनुमान अंश' ने बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई है. यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है और दर्शकों को थिएटर तक खींचने में कामयाब रही है. फिल्म की जबरदस्त सफलता का श्रेय मुख्य रूप से लोगों के बीच फैली इसकी तारीफ को जाता है, जिसने इसे बॉक्स-ऑफिस पर सुपरहिट बना दिया. 2 करोड़ में बनी यह फिल्म 25 दिनों में 50 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है. फिल्म के ब्लॉकबस्टर साबित होते ही मेकर्स ने इसका सीक्वल लाने का फैसला किया है.

जहां 'हनुमान अंश' में युवा लक्ष्मण दास की शुरुआती आध्यात्मिक जागृति की कहानी दिखाई गई थी, जिसमें अकबरपुर में उनके बचपन से लेकर ट्रेन की उस मशहूर घटना तक का जिक्र था, जिसने उन्हें 'नीम करौली बाबा' का नाम दिया. वहीं इसका अगला भाग उनके शुरुआती जीवन और पश्चिमी यूपी में उनकी गहरी छाप के बारे में और गहराई से बताएगा.

सीक्वल के बारे में बात करते हुए विशाल ने कहा, 'पहली फिल्म एक बहुत बड़ी कहानी की बस शुरुआत थी. जब हमने 'हनुमान अंश' का एलान किया था, तो इसे मेरी किताब 'डिवाइन डिटूर' पर आधारित एक ट्रिलॉजी (तीन फिल्मों की सीरीज) के तौर पर सोचा गया था. दूसरा भाग दर्शकों को सीधे उनके जन्मस्थान और फिरोजाबाद, आगरा और मथुरा के इलाके में ले जाएगा. इसमें दिखाया जाएगा कि कैसे 'सबसे प्यार करो, सबकी सेवा करो, राम का नाम लो' का उनका संदेश हजारों लोगों की जिंदगी को छूने लगा.'

'हनुमान अंश' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

'हनुमान अंश' 7 अगस्त को रिलीज हुई. हालांकि, बॉक्स ऑफिस पर इसकी शुरुआत धीमी रही और इसने सिर्फ 10 लाख रुपये कमाए. सैकनिल्क के मुताबिक पहले दो हफ्तों में फिल्म ने 1.48 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया. हालांकि, दर्शकों की सकारात्मक प्रतिक्रिया ने तीसरे हफ्ते में फिल्म को फायदा पहुंचाया और इसने 10.40 करोड़ रुपये कमाए. चौथे हफ्ते में इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में जबरदस्त उछाल आया.

फिल्म ने 24वें दिन 12.75 करोड़ की अपनी अब तक की हाईएस्ट सिंगल डे कलेक्शन किया और 26वें दिन 8.50 करोड़ रुपये की कमाई के साथ यश की 'टॉक्सिक' से आगे निकल गई. फिल्म ने 26 दिनों में भारत में 54.13 करोड़ रुपये की नेट कमाई की और दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचना जारी रखे हुए है.